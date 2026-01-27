15 titres en lice pour le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026-2027

La sélection du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026-2027

Percer la nuit de Carole Agari (Éditions du Rouergue)

Ici commence mon père de Céline Bagault (Éditions de l’Olivier)

11h02, le vent se lève de Sacha Bertrand (Éditions Paulsen)

Kong Junior de Jean-Christophe Cavallin (Éditions du Seuil)

Transatlantique de Camille Corcéjoli (Éditions de la Contre-Allée)

L’entroubli de Thibault Daelman (Éditions Le Tripode)

Cui-cui de Juliet Drouar (Éditions du Seuil)

Le cœur quand il explose de Claire Griois (Éditions Quartier libre)

La saison des bêtises de Mathilde Henzelin (Éditions Les Avrils)

Le soulèvement du Pacifique de Enzo Lesourt (Éditions Wildproject)

La mer est un mur de Marin Postel (Éditions Phébus)

Sporen de Julia Sintzen (Éditions José Corti)

Tout l’or des nuits de Gwendoline Soublin (Éditions Actes Sud)

Les têtes hautes de Martin Thibault (Éditions Do)

La bouche dans le sable de Kevin Thiévon (Éditions Le bruit du monde)

Le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense depuis 2005 un auteur français pour son premier roman.

Réunissant Louise Bourget, Hélène Caron Larouche et Olivier Guénette-Rochon, le jury de présélection choisira au printemps 2026 trois finalistes parmi la liste de ces 15 titres. La sélection finale du lauréat ou de la lauréate appartient aux comités de lecture des associations régionales du Réseau Québec-France/francophonie qui réunissent environ 100 passionnés de littérature à travers le Québec.

Le lauréat ou la lauréate reçoit son prix au Québec en avril de chaque année. Il reçoit alors le certificat du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais accompagné d’une bourse de 2000 $ et fait une tournée de promotion dans différentes régions du Québec. En 2024, la récompense était revenue à Céline Righi pour son roman Berline, paru en mai 2022 aux Éditions du Sonneur.

Le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais se réalise grâce au soutien financier du Consulat général de France à Québec, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, des Associations Québec-France et de divers partenaires.

Marie-Claire Blais (1939-2021) a consenti à être la marraine du Prix littéraire de Québec-France dès le début en 2005. Auteure emblématique de la littérature québécoise, elle n’a jamais cessé d’écrire depuis la publication de son premier roman à l’âge de vingt ans, La Belle Bête, jusqu’à son décès le 30 novembre 2021.

Elle fut une auteure prolifique, ayant une cinquantaine d’œuvres à son actif. La qualité de son œuvre lui a d’ailleurs valu de nombreux prix, dont le Prix Médicis en 1966 pour Une saison dans la vie d’Emmanuel. Elle fut également la première écrivaine québécoise à siéger dans une académie littéraire européenne. Ce prix continue de lui rendre hommage après son décès.

