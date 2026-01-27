Manuscrits, estampes, pamphlets : une histoire violente des livres à l’Arsenal

Manuscrits, estampes, imprimés anciens et périodiques composent un parcours dense de 87 pièces, choisies pour interroger ce que les livres disent de la violence, ce qu’ils montrent, ce qu’ils propagent, ce qu’ils conservent ou encore ce qu’ils combattent.

Le propos s’inscrit dans un lieu hautement symbolique : l’Arsenal, ancien espace militaire devenu bibliothèque, dont le nom même réunit, dans une tension paradoxale, les armes et les lettres.

Un lieu de guerre devenu lieu de savoir

Ancienne résidence des grands maîtres de l’artillerie, l’Arsenal incarne une transformation architecturale et symbolique majeure : celle d’un espace de guerre converti en temple du savoir. C’est précisément cette ambiguïté que Patrick Boucheron a souhaité mettre en lumière en considérant la bibliothèque à travers le prisme du rapport entre les livres et la violence.

Violence représentée ou racontée, violence idéologique, violence symbolique, violence combattue par le savoir : l’exposition ne cherche ni à édulcorer ni à moraliser, mais à faire apparaître la pluralité de ces relations. Les livres y apparaissent tour à tour comme objets de fascination esthétique, instruments de domination, vecteurs de haine ou outils de compréhension critique.

Une déambulation savante en six moments

Conçue comme une déambulation libre et inventive, l’exposition est scandée par six moments correspondant à différentes formes de rapport à la violence. Chaque séquence s’organise autour d’un objet phare, mis en regard avec d’autres œuvres, produisant des rapprochements parfois inattendus.

Le parcours s’ouvre sur le manuscrit des 120 Journées de Sodome du marquis de Sade (1785), confronté aux martyrs d’un livre d’heures (les Heures de Boussu, vers 1490) et à des images de Lucrèce. Ce premier ensemble interroge la violence comme objet de contemplation esthétique, entre fascination, humiliation et regard distancié.

Les « théâtres de cruauté » du XVIᵉ siècle, qui multiplient récits de massacres et scènes macabres des guerres de Religion ou des conquêtes de l’Amérique, prolongent cette réflexion. Cette tradition trouve un écho majeur au XVIIᵉ siècle dans les célèbres gravures des Misères et les malheurs de la guerre de Jacques Callot (1633), où la violence faite aux corps suppliciés devient une véritable grammaire visuelle.

D’autres ouvrages proposent une chorégraphie savante de la violence, à l’image de l’Académie de l’espée de Girard Thibaud d’Anvers (1628), traité d’escrime monumental où la géométrie, l’harmonie et la discipline transforment le combat en art réglé. Cette mise en forme de la violence dialogue avec les récits de tournois ou, plus tard, avec les mises en scène du Grand Guignol.

Quand les mots deviennent des actes

L’exposition rappelle aussi que la violence dans les livres n’est pas toujours métaphorique ou ludique. Certains écrits relèvent d’un passage à l’acte, lorsque les mots tuent, appellent au meurtre ou se diffusent dans l’espace social. Les exemplaires exposés de La Libre Parole, journal antisémite fondé par Édouard Drumont, illustrent la capacité de la violence littéraire ou journalistique à se propager dans le réel.

Même des gestes traditionnellement perçus comme pacifiques, tels que la traduction, peuvent porter une charge agressive. Le Coran traduit en latin en 1141 à l’initiative de Pierre le Vénérable, l’un des joyaux des collections de l’Arsenal, témoigne de cette ambivalence : il s’agit de connaître l’autre pour mieux le combattre. Cette logique se prolongera, des siècles plus tard, dans les grammaires coloniales des langues autochtones.

À gauche : Girard Thibaud d’Anvers, Académie de l’espée, 1630. BnF, bibliothèque de l’Arsenal / BnF // À droite : Journal La Libre parole, 19 août 1893. BnF, bibliothèque de l’Arsenal

Voir pour comprendre, comprendre pour combattre

L’un des derniers ensembles s’organise autour du fonds anti-esclavagiste de l’abbé Grégoire, conservé à la bibliothèque de l’Arsenal. Discours pour l’abolition, chaîne d’esclave et maquette de bateau négrier y sont présentés conjointement, invitant à réfléchir à ce que font les livres à la violence : non pas l’effacer ou la prévenir, mais la rendre visible, intelligible, et donc combattable.

Le parcours s’achève sur une défense exigeante de la culture comme force fondamentalement civilisatrice, mais consciente de sa propre ambivalence. L’ordre des livres peut précipiter des désordres violents autant qu’il peut éveiller des prises de conscience décisives.

Un catalogue accompagne l’exposition : La poudre et l’encre. Une conversation avec Patrick Boucheron, publié le 9 avril 2026, réunissant des textes de Patrick Boucheron, Olivier Bosc, Jérémy Chaponneau, Nadine Férey-Pfalzgraf, Sophie Guérinot, Claire Lesage et Fabienne Queyroux.

Une programmation culturelle (conférences, rencontres, événements) viendra compléter l’exposition ; les détails seront communiqués ultérieurement sur le site de la BnF.

À gauche : Pierre le Vénérable, traduction du Coran, 1141-1143. BnF, bibliothèque de l’Arsenal / À droite : Marquis de Sade, manuscrit des 120 Journées de Sodome, 1785. BnF, bibliothèque de l’Arsenal.

