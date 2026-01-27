Juergen Boos annonce son départ de la Foire du Livre de Francfort

Directeur général de la Foire du Livre de Francfort depuis 2005, Juergen Boos annonce son départ pour l'automne prochain, à la fin de la 78e édition de cet événement international, un des plus importants pour le secteur de l'édition. Cette année, il met sur le devant de la scène la République tchèque, du 7 au 11 octobre.

« Je suis ravi que Joachim Kaufmann ait été choisi pour me succéder. Je le connais et l'apprécie depuis des années, au cours desquelles nous avons travaillé ensemble pour l'industrie du livre et la liberté d'expression », a commenté le principal intéressé. « Rares sont les personnalités du monde du livre capables, comme lui, d'inspirer les gens par leurs idées et leurs convictions. Son esprit de collaboration, si puissant au sein de l'équipe de la Foire du livre de Francfort, est un atout précieux », affirme Boos.

Son successeur sera donc Joachim Kaufmann, PDG de Carlsen Verlag depuis 2006. En le choisissant, la Foire a désigné une personnalité « qui apportera un parti pris éditorial fort, une expertise des marchés internationaux et un réseau hors du commun pour développer plus encore l'événement », d'après le communiqué diffusé ce 27 janvier.

Joachim Kaufmann (Copyright: Sascha Wysk)

« La Foire du Livre de Francfort doit rester un moment incontournable pour les ventes de droits et les échanges professionnels de l'industrie du livre, en tant qu'événement central pour l'industrie du livre, tout en s'adaptant aux attentes des consommateurs », souligne Joachim Kaufmann. Esquissant l'un des horizons de son mandat, il explique voir « d'excellentes opportunités pour la développer et en faire le plus grand festival dédié à la lecture, bien au-delà de Francfort, et ainsi attirer l'attention sur le monde du livre et des récits pendant une semaine entière ».

Derrière l'organisation de la Foire du Livre de Francfort se trouve une holding du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, l'association des éditeurs et des libraires allemands. À la tête de son Conseil de surveillance, Karsten Schmidt-Hern se félicite du choix de Joachim Kaufmann, assurant qu'il sera à l'origine d'un « nouvel élan » pour l'événement.

Photographie : Juergen Boos, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com