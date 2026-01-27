Henri de Rohan-Csermak quitte le cabinet de Dati pour France Education international

En octobre 2024, Henri de Rohan-Csermak, musicologue, organiste, professeur agrégé de musique et chargé de cours à l’université Paris-Sorbonne, rejoignait le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati. Il y officie depuis en tant que conseiller éducation artistique, enseignement supérieur et démocratie culturelle, renouvelé à plusieurs reprises, comme la locataire de la rue de Valois.

Un décret du 26 janvier 2026 annonce toutefois son départ, puisqu'il est nommé directeur général de France Éducation international.

Créé en 1945 sous le nom de Centre international d’études pédagogiques, France Éducation international, placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, œuvre dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation et d'éducation.

Ses actions se répartissent entre trois principaux axes : la coopération dans les domaines de l’enseignement scolaire, de la formation technique et professionnelle et de l’enseignement supérieur ; l’appui à l’enseignement du et en français dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par l’évaluation linguistique ; et la mobilité internationale, à travers des programmes d’échange d’assistants de langue et d’enseignants ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers.

FEI abrite un Laboratoire d’innovation et de ressources en éducation (LIRE) et édite par ailleurs la Revue internationale d’éducation de Sèvres.

L'établissement s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1000 experts et de partenaires nationaux et internationaux. Basé à Sèvres, il dispose d’un centre à La Réunion.

