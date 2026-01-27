Entre Mad Max et The Walking Dead : Derrière la chair, une enquête qui retourne le cerveau

Gyrophares, sirènes, caméras braquées sur un braquage express. Le spectacle est déjà en place avant même que l’enquête ne commence : un théâtre criminel où tout semble déjà écrit, où le récit public précède l’enquête réelle. Mais Stanislas Petrosky choisit un autre angle. Rachid, flic et narrateur, ne supporte pas cette dramaturgie facile. Il le dit avec une lucidité rageuse : « Il est plus simple de taper sur les flics et de glorifier le truand pour faire de l’audimat que d’être du côté de la justice. »

Le roman vire alors à la contre-histoire racontée depuis la tranchée policière, une plongée dans les coulisses d’un métier que la fiction caricature trop souvent. Dans un amphithéâtre, Rachid remonte à l’origine de sa vocation : « Je viens de la banlieue… J’étais jeune, un brin naïf, je pensais changer, non pas le monde, mais déjà mon quartier. » La confession vire à la tonalité autobiographique, comme si le polar basculait vers le manifeste intime.

La narration avance par visions, comme un carnet de terrain halluciné. Une scène d’accident surgit avec la violence d’un film post-apocalyptique : « une vision apocalyptique, entre Mad Max et The Walking Dead… des carcasses calcinées, encore fumantes ». Le texte joue avec l’imaginaire collectif, tout en s’ancrant dans une précision procédurale obsédante. Ici, l’enquête ne relève pas du spectaculaire : elle se construit dans les gants, les relevés, les silences, les gestes répétés.

Puis, insidieusement, le roman glisse vers une zone grise. Les identités se démultiplient, les masques se superposent. Un visage revient, « barbu, le cheveu et le poil grisonnant », et la paranoïa s’invite dans la mécanique rationnelle. Cécilia met en garde : « tu pars dans des délires, mon pauvre ami ». Le suspense ne naît plus d’un twist spectaculaire, mais d’un doute intérieur, d’une hypothèse qui contamine la conscience. L’enquête devient un miroir mental, une dérive contrôlée.

La langue épouse ce vertige. Courte, syncopée, nerveuse, elle avance par à-coups, comme une pensée sous adrénaline. Les dialogues claquent, les descriptions surgissent en rafales, les références culturelles arrivent en contrebande : « Puis il sortit en sifflant Chi Maï d’Ennio Morricone. » En une bande-son fantôme, tout juste évoquée, le récit prend une tournure 7e Art : le roman se regarde vivre, caméra mentale vissée au crâne, comme un flic qui s’écouterait penser à travers un micro ouvert.

On pourrait reprocher au texte quelques plages explicatives où l’enquête se met à marcher, à respirer plus lentement, comme un policier qui s’arrête pour fumer une cigarette sous un lampadaire. Mais ce ralentissement devient presque une signature, une esthétique du temps réel, une manière de dire que la vérité ne surgit pas en sprint, mais en marches obstinées. Et dans ces pauses, le roman gagne une densité étrange : il laisse entendre le froissement des dossiers, le cliquetis des stylos, la fatigue des corps.

Derrière la chair n’est pas un polar qui court après le spectaculaire ; c’est un polar qui regarde le spectaculaire se fabriquer — et s’en méfie. Petrosky préfère la friction à l’explosion, le soupçon à la certitude, l’hypothèse tremblée au twist tonitruant. C’est un livre qui pense pendant qu’il raconte, qui doute pendant qu’il avance, qui glisse parfois dans une sorte de fièvre contrôlée, comme si le narrateur lui-même se regardait dériver dans sa propre enquête.

Et puis il y a cette énergie souterraine, ce groove discret mais tenace, cette impression que chaque détail pourrait être une clé, que chaque visage pourrait être un masque, que chaque certitude pourrait se retourner comme un gant latex. Le roman finit par produire un effet rare : il ne donne pas envie de résoudre l’énigme, il donne envie d’habiter l’enquête, de rester dans cette zone trouble où la procédure devient poésie et la paranoïa une méthode.

Un polar qui accepte la lenteur comme outil, le doute comme moteur, la réalité comme matériau brut. Un roman qui avance comme une filature sous acide, avec des fulgurances, des pauses, des obsessions — et cette conviction, au final, qu’on vient d’assister à quelque chose de singulier, de nerveux, de profondément intelligent.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com