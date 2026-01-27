Extrait de Pistolets à bouchon sur la tempe (en cours d’écriture) – par Christophe Esnault

Chère Maison de la poésie,

Vous êtes très orientée VIP, non ? Vous invitez seulement des romanciers, stars du cinéma et chanteurs à succès. Vrai, vous avez besoin de gros noms sur le programme pour remplir votre bocal. Hors alibi annuel, pourquoi inviter un poète (sans fanbase) qui ne fera venir personne ? Il faudrait être stupide.

Les poètes inconnus majoritaires, le public les conspue et, vu le contexte international, gâcher des légumes pour saloper leurs habits je ne trouve pas ça très intelligent. Vous avez entièrement raison, continuez à inviter Marion Cotillard (sa lecture de la saga Harry Potter, c’était l’évènement 2024), Matthieu Chedid quand il lit sa maman, Fabcaro et Blanche Gardin et leur spectacle Les doigts dans les trous, ou Mimi Mathy (l’inclusion c’est important).

Sophie Marceau, je l’ai ratée à cause de trains annulés sur la ligne Chartres-Paris. Ma colère et ma rage étaient telles que j’ai crié « Tournée générale ! » à la Civette (un PMU) et j’ai improvisé à la suite une lecture au comptoir, de textes de Boileau et d’Anatole France.

Mais j’ai vite laissé la main à un gars qui voulait chanter du Johnny, il attendait ça depuis trente ans, et son ami Denis a, dès le deuxième morceau, assuré à l’auditoire qu’on avait de la chance de vivre cette exclu, car au Stade de France, les places pour entendre Rodrigue allaient être hors de prix.

Sophie Marceau, elle revient bientôt ? Parce que j’ai expliqué à ce Rodrigue, le plus grand interprète de tous les temps que sa voix et sa présence, son harmonica, façon Johnny Cash, sur Le Pénitencier, ça n’allait pas suffire pour les grands plateaux parisiens : il faut connaître du monde et souvent aussi commencer par des petites scènes, caché dans des boîtes à livres ou sous des cartons sur le trottoir à côté de la FNAC.

Alors il m’a dit que s’il faut être copain avec des gens du spectacle business, il peut monter à Paris à mobylette et mettre le paquet, apporter un pack de bière de luxe (de la 1664). Rodrigue me dit aussi que Johnny, c’est pour fédérer, mais il compose et il a des textes puissants. 2000 chansons. Il croit qu’il est temps qu’elles soient entendues. J’ai été brutal, et lui ai assuré qu’il valait mieux attendre qu’il annonce son mariage avec Léa Salamé avant de dégainer ses cartons de K7 démo.

On saura le trouver en temps voulu. Un grand artiste, on vient le chercher, on lui fait des propositions sans qu’il n’ait jamais rien demandé, c’est la règle. Rodrigue ne connaît pas Tik Tok et Insta, son destin est celui d’une blatte en errance sur les lambris d’une maison bourgeoise.

Chère Maison de la poésie, les équipements et vos travaux pour des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’aménagement de la scène — avec ses pieds en silicone, il est en fauteuil électrique le Rodrigue —, ça vous a coûté une blinde, il est temps de savoir pourquoi !

Christophe Esnault, ouragan incontrôlable

PS : À deux cents mètres de chez vous, y a un nomade qui propose La Nuit Guy Debord (dans sa caravane) et la lecture intégrale de Asphyxiante culture de Jean Dubuffet autour de godets, ça m’intrigue, je vais enquêter sur ces gars.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Christophe Esnault

Contact : contact@actualitte.com