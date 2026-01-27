L’Écriventure : disssection de la naissance d’un écrivain

Le narrateur fouille, classe, archive : « Il a laissé un tas d’écrits, de manuscrits, des notes sur des bouts de papier… des post-it. ». L’image est frappante : des « valises pleines de mots », ouvertes une à une, comme autant de pistes vers un personnage fragmenté. L’écrivain devient objet d’investigation, disséqué par ses propres traces linguistiques.

Cette méthode hybride — entre autobiographie, portrait éclaté et méditation poétique — installe un rythme singulier, où la pensée avance par sauts, associations, digressions fécondes. Et le langage se devient matière vivante.

Car le texte se nourrit d’une réflexion organique sur l’écriture : « Le buvard c’est sa station-service… la parole vient des mains plus que des oreilles. ». Le texte ne décrit pas : il expérimente. Syntaxe syncopée, répétitions volontaires, glissements phonétiques, jeux sur les mots-valises. On lit un laboratoire à ciel ouvert, où le style devient expérience physique : « L’écrit remonte la pensée par sauts de lignes. » L’auteur transforme la phrase en corps, la langue en circulation sanguine.

Scènes de vie, voix entremêlées

Autour de cette quête surgissent des scènes familiales, des souvenirs d’enfance, des dialogues avec les filles, l’évocation d’amitiés littéraires, de voyages, d’errances quotidiennes. Les voix se croisent : « ben la vache c’est une heu un animal… le train i va i roule… ». La narration épouse le flux oral, capte les hésitations, les répétitions, les éclats du réel. Le personnage central apparaît multiple : père, enfant, lecteur, soldat, policier, poète, citoyen. Identité en mouvement, toujours à recomposer.

Ainsi, on accède à une poétique de la dispersion : L'Écriventure, dont le titre donne le ton, refuse la linéarité. Il préfère la bande magnétique, la boucle, la dérive. « Les bandes se déroulaient ainsi, à foison. » : la métaphore devient manifeste.

Tout se déroule, se déplie, se recompose. Le texte assume le désordre comme méthode, revendique que « l’ordre c’est le fouillis ». Cette poétique de la dispersion produit un effet étonnamment jubilatoire : le lecteur circule dans un cerveau en marche, au plus près de l’acte d’écrire.

Un autoportrait en mouvement

À travers cette enquête sur les mots se dessine un autoportrait sensible, parfois drôle, parfois mélancolique. « Je n’ai jamais pris de plaisir à vivre. » : la phrase claque, puis se nuance par l’humour, la digression, la tendresse. Se déroule alors comme une conversation intérieure, traversée de doutes, d’images, de souvenirs minuscules qui prennent valeur de manifeste poétique.

La force du texte réside dans son oralité maîtrisée, ses phrases qui trébuchent volontairement, ses accélérations, ses arrêts brusques. La langue pense, hésite, se contredit. C’est une prose qui respire, qui se cherche, qui accepte l’inachevé comme moteur. Rarement un livre aura rendu aussi tangible la fabrique de l’écriture, ses ratures, ses fulgurances, ses ratés féconds.

Au final, cette « écriventure » tient de la performance littéraire : une traversée de la conscience par la langue, où l’écrivain se traque lui-même dans ses mots. Une expérience déroutante, souvent drôle, parfois vertigineuse — et, surtout, intensément vivante.

Parution le 19 février.

Par Nicolas Gary

