La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles

J.M.G Le Clézio : Trois Mexique (Gallimard)

Vous pensiez tout savoir de J.M.G Le Clézio, mais connaissiez-vous son amour pour le Mexique ? Trois Mexique (Gallimard) révèle son attachement profond à un pays où il a vécu une quinzaine d’années et à sa culture à la croisée des civilisations, des langues et des courants de pensée.

L’écrivain, Prix Nobel de littérature en 2008, y rend hommage à trois grands auteurs mexicains qui irriguent son imaginaire, son écriture et sa réflexion sur la créativité et la beauté des marges. C’est un exercice d’admiration, un geste de transmission et une rêverie salutaire.

Thomas Schlesser : Le chat du jardinier (Albin Michel)

Son précédent roman, Les Yeux de Mona (Albin Michel/Livre de Poche), s’est écoulé à plus d’un demi-million d’exemplaires en France et a su se hisser au firmament des meilleures ventes aux Etats-Unis où il vient de recevoir le prix Book of the Year 2025 ! Thomas Schlesser nous revient avec un nouveau livre phénomène : Le chat du jardinier (Albin Michel).

C’est la rencontre, en Provence, entre un jardinier hypersensible et une professeure de français à la retraite qui va initier ce dernier aux pouvoirs de la poésie. Une ode à l’amitié, à la curiosité et à la vie.

Charlotte Casiraghi : La fêlure (Julliard)

Co-fondatrice des Rencontres philosophiques de Monaco, préfacière de la philosophe Anne Dufourmantelle, Charlotte Casiraghi signe son premier essai et c’est un évènement ! La fêlure(Julliard) est une réflexion littéraire et philosophique, sur nos fragilités.

En convoquant quelques figures de son panthéon littéraire, de Marguerite Duras, à la poétesse Ingeborg Bachmann, en passant par Francis Scott Fitzgerald, Colette, Maya Angelou, Gilles Deleuze ou encore Balzac, elle fait écho à nos fractures intimes et s’interroge sur le pouvoir des mots. Et si la littérature ne servait pas à panser nos blessures, mais à nous aider à composer avec elles ?

Marianne Chaillan : Survivre (Éditions de L’Observatoire)

De quoi donner du grain à moudre à Marianne Chaillan ! Dans Survivre (Éditions de L’Observatoire), l’enseignante et championne de la vulgarisation philosophique se demande si la philosophie peut nous permettre de surmonter la perte ! Une enquête passionnante, dans laquelle Jankélévitch et Simone de Beauvoir côtoient Céline Dion et Queen, qui tord le cou aux fausses promesses, et nous invite, face à la mort, à vivre avec toujours plus d’intensité…

Mathieu Simonet : Le grain de beauté (Philippe Rey)

Comment continuer à vivre une fois que l’être aimé nous a quittés ? Ce vertige de l’absence est au cœur du nouveau roman de Mathieu Simonet, Le grain de beauté (Philippe Rey), où il revient sur la mort de son mari, emporté par un mélanome.

Pour conjurer cette disparition et prolonger leur proximité, il va chercher à comprendre qui était vraiment l’homme qui a partagé sa vie et enquêter sur des pans jusqu’alors méconnus de son existence. Un texte bouleversant, ô combien original, où l’auteur de La fin des nuages (Julliard) érige un tombeau de papier à la gloire d’un amour disparu, et plaide pour une « liberté du deuil »…

Le choix des libraires : Mélanie Dumond, Ismaël Said-Mohamed et Ariane Roland

Quant aux libraires, toujours au rendez-vous dans La Grande Librairie, ils seront trois, cette semaine. Trois passionnés du 9e art, qui nous parleront de la sélection BD du Prix France Télévision. Partez à la rencontre de Mélanie Dumond de la librairie « L’Astragale » à Lyon (69), Ismaël Said-Mohamed de la librairie « Combo » à Roubaix (59) et Ariane Roland de la librairie « Vignettes » à Paris !

Si on lisait à voix haute : Léon Butot-Grenaudier lit un extrait de Lullaby

Et enfin, Léon Butot-Grenaudier, ancien finaliste de notre concours « Si on lisait à voix haute », rendra hommage à Jean-Marie Gustave Le Clézio et lira un extrait de Lullaby (Gallimard jeunesse/Folio junior), rêverie adolescente mettant en scène une héroïne éprise de liberté.

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com