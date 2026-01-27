Sollers est une fête

Posons-le simplement : l’œuvre de Sollers est prolixe, protéiforme. Tout est dans ses romans, dans leurs variations infinies autour des mêmes thèmes. Et celles-ci, intimement liées à la vie – à l’existence – conjuguent une éthique et une poétique qui engagent des esthétiques successives, comme l’a fait Picasso dans ses tableaux.

Une éthique : un salut par la joie, les plaisirs – par la grâce personnelle suffisante si elle est lucide, ouverte à plus que soi, atomique. Une lutte souple mais sans merci contre le psychologisme et le sociologisme, qui combinent toutes les illusions qui nous aliènent.

Une poétique : la vie est un songe qu’il faut savoir créer. Mis en page par d’autres – nos parents, présents mais distanciés dans les livres de l’auteur –, il nous appartient ensuite de nous écrire au mieux dans l’espace-temps éphémère quoiqu’absolu qui nous est donné.

Au total, joycien, ulyssien, nietzschéen, Sollers est joueur, pourfendeur de la gravité, des capitalistes d’intérêts qui y croient. Mais, s’il est gratuit, accordé au peu que nous sommes, son jeu n’est pas neutre, qui crée des valeurs dynamiques en relation avec la vie et n’exclut pas une forme de sérieux empathique : celle qui s’impose face au spectacle de l’horreur humaine, comme certaines pages la rendent de façon frappante dans l’œuvre sollersienne, après l’attentat qui clôt la huitième partie de Femmes, par exemple, avant la renaissance vénitienne :

Je repars… J’ai mon corps à rechercher, tout près, très loin… Bras gauche en perte de vitesse, là-bas, dans la marge… Cyd est en train de devenir ce bras, d’emporter ce bras… J’ai devant moi, en gros plan, son visage gai, content de me voir et le WWWWWEEEEAAA de ses lèvres plaqué sur la boucherie générale… Dis-moi où tu es maintenant, ne t’en va pas… L’explosion brûle, nous brûlons ensemble sur le macadam du trottoir…

Crédits photo : Guiness88, CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Rentrée littéraire 2022 : huit romans détachés du peloton

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com