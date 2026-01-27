Le Destin : Youssef Chahine célèbre la liberté de pensée d'Averroès

Bien connu pour ses traductions et la diffusion des œuvres d'Aristote dans une partie du monde arabe, le philosophe musulman Averroès valorise un intellect humain partagé, et incite à en user en toutes circonstances, y compris face au Coran.

« Sans contester la vérité du Coran — “un miracle de Dieu” —, Averroès soutient que l’esprit a le droit et le devoir de l’interpréter, chacun à la mesure de ses capacités », rappelle le distributeur Tamasa.

Youssef Chahine (1926-2008) expliquait avoir réalisé Le Destin pour s'insurger contre « toute forme de censure et d’intolérance ». « Je suis né en 1926 à Alexandrie. J’ai grandi, entre deux guerres, dans une ville cosmopolite, laïque, où les musulmans vivaient en grande intelligence avec les chrétiens et les juifs. C’était l’exemple même d’une société platonicienne où toutes les communautés, les religions se côtoyaient sans heurts, s’acceptaient dans leurs différences. Qu’est devenu ce Moyen-Orient de paix, d’échanges, de tolérance et d’œcuménisme ? », remarquait-il alors.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com