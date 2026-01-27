En Iran, le poète et traducteur Ali Asadollahi “brutalement interpellé

L'Iran s'est embrasé, en fin d'année 2025, à travers d'imposants mouvements de protestation, suscités par les prix croissants des denrées alimentaires et la hausse générale du coût de la vie. À travers tout le pays, des grandes villes aux petits bourgs, des manifestations ont pointé la responsabilité du gouvernement et des propositions politiques largement insuffisantes.

Cette vague contestataire s'inscrit dans un contexte de fragilisation du régime, après la forte répression, déjà, de la dénonciation des violences de la République islamique, en particulier à l'encontre des femmes. Le mouvement « Femme Vie Liberté », qui faisait suite à la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre 2022, s'était heurté à la répression des autorités.

Les manifestations de ces dernières semaines ont elles aussi été visées par la violence d'État, avec l'usage létal d'armes à feu contre les citoyens. Le bilan officiel faisait état, le mercredi 21 janvier dernier, de 3117 personnes tuées en quelques semaines, mais, de l'avis partagé par plusieurs organisations non gouvernementales, il serait largement sous-estimé.

Human Rights Activists News Agency (HRANA), ONG basée aux États-Unis confirme pour sa part la mort de 5002 individus, dont 4714 manifestants et manifestantes, et un minimum de 26.852 interpellations. Une autre organisation, Iran Human Rights, dont le siège se trouve en Norvège, craint de son côté les morts de 20.000 personnes.

La circulation des informations en provenance de l'Iran est compliquée par des coupures massives des accès à Internet, causées par la République islamique afin de désorganiser les manifestations et cacher l'ampleur du mouvement et de sa répression aux yeux du monde.

Auteurs et chercheurs visés

Le régime des mollahs avait-il anticipé le mouvement de contestation ? S'il a paru déstabilisé par son ampleur, plusieurs arrestations avaient eu lieu, au cours du mois de novembre, dans les sphères universitaires et scientifiques. Comme le rapportait alors ActuaLitté, les domiciles de plusieurs chercheurs et chercheuses avaient été perquisitionnés, et leurs occupants convoqués devant la police.

Les intellectuels et auteurs visés développaient tous des pensées critiques et menaient des travaux dans divers domaines liés aux sciences humaines, notamment l'économie, les études de genre ou l'histoire des droits des femmes. La plateforme Iran Academia, qui dispense, depuis les Pays-Bas, des cours en farsi pour les Iraniens et Iraniennes malgré la censure étatique, avait aussi été inquiétée.

Ce samedi 24 janvier, le poète et traducteur iranien Ali Asadollahi a été « brutalement interpellé » à son domicile, d'après les informations relayées par PEN America, ONG de défense des droits des auteurs du monde entier.

« Dans un contexte de violence d'État débridée et insoutenable, par laquelle des dizaines de milliers de manifestants ont été tués ou blessés, sans oublier une coupure totale d'Internet, l'arrestation d'Ali Asadollahi pour un motif inconnu est une grave remise en cause de la liberté d'expression », a dénoncé Karin Karlekar, directrice du comité Écrivains en danger de l'organisation. Cette dernière réclame sa libération ainsi que celle de tous les auteurs, journalistes et défenseurs des droits humains emprisonnés.

L'acharnement des autorités

L'homme avait déjà été inquiété par les autorités iraniennes en 2022, au moment des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Arrêté en novembre, maintenu dans un régime d'isolement quasi complet, il n'avait pu entrer en contact avec ses proches qu'après deux mois de détention. Il était sorti de prison en février 2023.

Né en 1987 à Téhéran, l'auteur exprimait régulièrement son opposition au régime du Guide suprême de la révolution Ali Khamenei et à la restriction des libertés, notamment celles des créateurs. En 2019, lorsqu'un de ses ouvrages est nommé pour le prestigieux Prix Ahmad Shamlou, il préfère ainsi le retirer de la compétition pour montrer son désaccord avec la censure éditoriale appliquée par le gouvernement.

Il est par ailleurs membre de l'Association des auteurs iraniens (Iranian Writers' Association, IWA), une organisation créée en 1968, mais interdite par le régime en 1981. Malgré sa reconstitution une dizaine d'années plus tard, ses membres font l'objet d'une vaste arrestation dans les années 1990 et subissent aujourd'hui encore la répression des autorités.

Notons que Ali est le frère d'Anisha Asadollahi, également traductrice, chercheuse et membre de l'Iranian Writers' Association. En 2023, elle a été condamnée à 5 ans et 8 mois de prison pour « entente et conspiration contre la sécurité nationale » et « propagande contre le régime », suite à sa participation au rassemblement de la fête du Travail, le 1er mai 2022. Son époux, Keyvan Mohtadi, avait pour sa part écopé d'une peine de 6 années d'emprisonnement, pour les mêmes « motifs ».

