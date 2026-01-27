Samuel Vitel nommé directeur général de Réseau Canopé

Un décret daté du 26 janvier 2025, cosigné par Emmanuel Macron, le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray, fait de Samuel Vitel le nouveau directeur général de Réseau Canopé.

Marie-Caroline Missir, précédente titulaire du poste, avait quitté ses fonctions à la fin du mois d'octobre 2025, puis Alexandra Wisniewski avait assuré la direction générale par intérim. Notons que l'emploi court sur une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Samuel Vitel a rejoint le cabinet de la ministre de l'Éducation nationale en octobre 2024, en tant que conseiller social, valeurs de la République et laïcité auprès d'Anne Genetet. Fin décembre 2024, malgré le changement de ministre — et l'arrivée d'Élisabeth Borne —, il est maintenu à ce poste, avant de devenir directeur adjoint du cabinet quelques jours plus tard.

En octobre 2025, il est nommé directeur du cabinet de Borne, pour un temps très court, puisque la fin du très éphémère gouvernement Lecornu n'était pas loin...

Réseau Canopé, opérateur du ministère de l’Éducation nationale, est chargé de la formation tout au long de la vie des enseignants et de l’ensemble des acteurs de l’éducation.

Il propose une offre variée, combinant des formations en présentiel et à distance, avec un formateur ou en autoformation, sur des thèmes répondant aux enjeux éducatifs et sociétaux contemporains.

Présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 101 Ateliers Canopé, le réseau conçoit des formations et des ressources en lien avec les priorités nationales : appropriation du numérique et de l’intelligence artificielle, inclusion scolaire, citoyenneté et laïcité, bien-être et réussite des élèves.

Par Antoine Oury

