Raconte-moi l’histoire du tigre” : le récit inventé pour sa fille, devenu conte philosophique

Je m'appelle Fotis Loukas, auteur du livre Le Roi Sautigre : La Chute. Sautis, un tigre persuadé d’être destiné à la grandeur, nourrit l’ambition de devenir roi de la jungle. Mais lorsque le désir se confond avec la vanité et que le libre arbitre se heurte au destin, la réalité s’impose avec une brutalité inattendue.

C’était à l’été 2020. Confiné à la maison du fait de la pandémie Covid-19, avec ma famille, un nouveau-né et un enfant de trois ans, je traversais une période de profonde remise en question. Ma vie professionnelle se détériorait après l’échec d’un concours pour lequel j’avais longuement travaillé, suivi d’autres désillusions. J’étais confronté à la sensation douloureuse de voir mes projets et mes rêves s’éloigner.

Un soir, allongé à côté de ma fille avant qu'elle ne s'endorme, elle m’a simplement dit : « Raconte-moi l’histoire du tigre. »

J’ai commencé à raconter, les yeux fermés, sans intention précise. Plus le récit avançait, plus je me laissais emporter par l’histoire, au point d’en perdre la notion du temps. Par chance, ma fille s’est rapidement assoupie — sans quoi elle aurait peut-être interrompu ce récit en me rappelant qu’elle n’avait que trois ans ! Si elle ne s’était pas endormie ce soir-là, cette histoire n’aurait peut-être jamais vu le jour.

Je me suis alors retrouvé à raconter l’histoire d’un tigre arrogant et prétentieux, avide de grandeur. Inconsciemment, je tournais en dérision et je questionnais cette part de moi-même qui refusait de se satisfaire de la réalité et aspirait à une autre vie.

Je parlais, je parlais… et à mesure que l’histoire se construisait, elle me captivait...

Le Roi Sautigre n’a pas été conçu, à l’origine, pour un public précis, mais comme une tentative de donner une forme narrative à ce qui se racontait intérieurement. J’ai choisi l’écriture bilingue parce que je ne percevais pas cette histoire comme appartenant à une seule langue. Elle s’adressait, dès le départ, à un imaginaire plus large, et le français, langue de tant de grands écrivains et philosophes, s’est imposé naturellement comme une autre voie possible du même récit.

Aujourd’hui, Le Roi Sautigre vise à toucher non seulement les jeunes lecteurs, mais aussi les adultes en offrant une lecture qui allie humour, aventure et une profondeur réfléchie, capable de provoquer autant le rire que la réflexion.

Le Roi Sautigre inaugure un voyage intérieur qui se déploiera au fil d'une trilogie. Leur conte interroge la formule de Paulo Coelho — « Quand on veut une chose, tout l'Univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve » — et propose une autre hypothèse : et si l’univers cherchait simplement à nous avertir ?

En voici un extrait, avec les illustrations d'Alexandra Argyropoulou.

Fotis Loukas est né à Thessalonique et a étudié la philosophie et la pédagogie. Il vit et travaille au Luxembourg. Son amour pour la littérature et la réflexion l’a conduit à créer des récits où la philosophie rencontre l'imaginaire des enfants.

Alexandra Argyropoulou est née et a grandi à Thessalonique. Elle est diplômée du Département de Graphisme et de Communication Visuelle de l’Université de l’Attique occidentale, où elle s’est spécialisée dans la composition artistique et la narration visuelle. Elle s’est impliquée dans divers domaines des arts visuels, tels que la sculpture, l’iconographie byzantine et l’animation 2D, exploitant la diversité des moyens d’expression artistique.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com