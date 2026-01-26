Inscription
Michael Parenti, figure clivante de la gauche intellectuelle, est décédé

Le politologue, historien et essayiste américain Michael Parenti est décédé le 24 janvier 2026 à son domicile de Berkeley en Californie, à l’âge de 92 ans. Figure majeure de la gauche intellectuelle américaine, il laisse une œuvre abondante et controversée, consacrée à l’analyse du capitalisme, de l’impérialisme, des médias et des rapports de pouvoir dans les sociétés contemporaines.

Le 26/01/2026 à 18:16 par Hocine Bouhadjera

Publié le :

26/01/2026 à 18:16

Hocine Bouhadjera

Né le 30 septembre 1933 à New York, dans le quartier populaire d’East Harlem, au sein d’une famille italo-américaine de la classe ouvrière, Michael John Parenti a très tôt été marqué par les inégalités sociales et les dynamiques de domination politique.

Après avoir travaillé plusieurs années à la sortie du lycée, il reprend des études et obtient un Bachelor of Arts au City College of New York, puis un Master en histoire à l’université Brown en 1957. Il soutient ensuite un doctorat en science politique à Yale, sous la direction de Robert E. Lane, avec une thèse consacrée aux attitudes politiques des Italo-Américains.

Une carrière universitaire brisée par l’engagement politique

Au début des années 1960, Michael Parenti enseigne la science politique et les sciences sociales dans plusieurs universités américaines, notamment à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Son parcours académique bascule en 1970, lorsqu’il participe à un rassemblement contre la guerre du Vietnam et les tirs de la Garde nationale à Kent State. Il y est violemment frappé par la police, arrêté, puis condamné l’année suivante pour coups et résistance à agent.

Bien que son département de l’Université du Vermont vote unanimement le renouvellement de son contrat, le conseil d’administration et des élus conservateurs de l’État s’y opposent, invoquant son « comportement non professionnel ». En 1972, il est définitivement écarté de l’université. Michael Parenti décrira plus tard cet épisode comme emblématique de l’orthodoxie idéologique qui règne, selon lui, dans l’enseignement supérieur américain.

Incapable d’obtenir un poste universitaire stable en raison de ses positions politiques, il se consacre dès lors pleinement à l’écriture, aux conférences publiques et à l’engagement militant.

Une œuvre centrale de la gauche critique américaine

Michael Parenti est l’auteur de plus de vingt ouvrages, mêlant analyses académiques et essais destinés à un large public. Son premier livre majeur, Democracy for the Few (1974), devenu un classique de la science politique critique, propose une lecture radicale des institutions américaines, soulignant l’emprise du pouvoir économique sur le système démocratique.

Il poursuit avec Inventing Reality (1986), Make-Believe Media (1992) ou encore Dirty Truths (1996), dans lesquels il développe une critique systématique des médias de masse, qu’il accuse de servir les intérêts des élites politiques et économiques. Son approche, revendiquée comme marxiste, influencera durablement les milieux progressistes, universitaires et militants.

Son ouvrage Blackshirts and Reds (1997) marque l’un des points les plus controversés de son travail : il y propose une relecture de l’histoire du fascisme et du communisme au XXᵉ siècle, défendant l’idée que les régimes socialistes ont été jugés à l’aune de critères idéologiques biaisés, tout en reconnaissant leurs dérives et leurs violences.

Yougoslavie, impérialisme et polémiques

Avec Tuer une nation : L’assassinat de la Yougoslavie, publié en 2001 et traduit en français par Delga en 2014, Michael Parenti s’oppose frontalement à l’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie. Il y dénonce ce qu’il qualifie d’« humanitarisme hypocrite » et critique la couverture médiatique occidentale du conflit. Ce livre lui vaudra de vives accusations de négation du génocide bosniaque, notamment de la part d’historiens, d’organisations bosniaques et de chercheurs spécialisés.

Ses positions sur Slobodan Milošević, dont il présida un comité américain de soutien lors du procès à La Haye, ont durablement terni sa réputation au-delà de ses cercles de soutien, tout en renforçant son statut d’intellectuel dissident auprès d’une partie de la gauche radicale.

Activisme, reconnaissance et héritage

Parallèlement à ses écrits, Michael Parenti s’engage directement en politique. En 1974, il se présente à la Chambre des représentants dans le Vermont sous l’étiquette du Liberty Union Party, obtenant plus de 7 % des voix. Il restera proche de Bernie Sanders, avant de rompre avec lui sur la question de l’intervention de l’OTAN en Yougoslavie.

Conférencier prolifique, il a marqué la culture populaire au-delà du champ universitaire : ses interventions ont été reprises dans des documentaires, des émissions de télévision, mais aussi dans des œuvres musicales, du punk au hip-hop.

Installé à Berkeley dans les dernières décennies de sa vie, Michael Parenti était le père du journaliste et essayiste Christian Parenti. Jusqu’à la fin, il est resté une référence pour plusieurs générations de militants, chercheurs et lecteurs critiques du pouvoir américain.

Une œuvre diffusée en France 

Si Michael Parenti est resté marginal dans les circuits académiques dominants aux États-Unis, une partie de son œuvre a trouvé, en France, un écho durable auprès d’éditeurs indépendants et d’un lectorat critique des relations internationales et de l’hégémonie occidentale. 

Son ouvrage Against Empire a été publié en français sous le titre L’Horreur impériale : Les États-Unis et l’hégémonie mondiale (Aden Éditions, 2004). Les éditions Demi-Lune ont publié en 2013 Histoire et mystifications, traduction de History as Mystery. La même année, les éditions Delga publient Le Mythe des jumeaux totalitaires, traduction de Blackshirts and Reds, qui ont également édité Ukraine : le coup d’État fasciste orchestré par les États-Unis, dont le titre parle de lui-même.

Enfin, l’un de ses ouvrages les plus tardifs, The Assassination of Julius Caesar: A People’s History of Ancient Rome, a été traduit en français sous le titre L’Assassinat de Jules César : une histoire populaire de l’ancienne Rome (Delga, 2017). Dans ce livre, Michael Parenti applique sa grille de lecture matérialiste et politique à l’Antiquité romaine, montrant la permanence, selon lui, des luttes de classes, des manipulations idéologiques et de la violence du pouvoir à travers l’histoire.

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

L'Assassinat de Jules César

Michael Parenti trad. Alain Mercadé, Daniel Sillou

Paru le 26/01/2017

211 pages

Editions Delga

19,00 €

Le mythe des jumeaux totalitaires

Michael Parenti

Paru le 13/09/2013

195 pages

Editions Delga

18,00 €

