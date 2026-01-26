Disparition de Régis Delpeuch, figure engagée de la littérature jeunesse

« Auteur de plus d’une quarantaine de romans, en plus d’avoir été instituteur, directeur éditorial et organisateur de prix littéraire, Régis était avant tout un ami. Un personnage haut en couleur, toujours de bonne humeur, disponible, engagé, sensible », assurent les éditions Scrineo.

La maison souligne par ailleurs : « Avec lui, le roman jeunesse est une œuvre toujours construite avec rigueur, qu’il soit dans le registre de la comédie ou du tragique. »

Un auteur-enquêteur pour transmettre l’Histoire

Régis Delpeuch s’est particulièrement distingué par ses romans consacrés à la Shoah et à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs fois primés. Des livres nourris d’un travail patient, presque journalistique, pensé pour un jeune public.

« Il est enquêteur, rencontre les familles, cherche les derniers témoignages, voyage de centres de documentation en archives pour produire des récits courts, incisifs, précis et accessibles dès le plus jeune âge. » Un engagement qui laisse, selon son éditeur, « une œuvre importante et durable ».

D’instituteur à auteur jeunesse

Né le 5 février 1956, « par très grand froid », à Ladornac, au cœur du Périgord noir, Régis Delpeuch a d’abord été instituteur pendant plus de vingt ans à Mérignac, en Gironde. Une vie rythmée par l’école, la transmission… et une autre passion très locale.

Entre « la cueillette des cèpes, la traque des truffes et l’élevage du foie gras », il tombe d’abord « dans la marmite de l’édition pédagogique », avant de plonger « dans le grand bain de la littérature jeunesse ». Très vite, il adopte un ton qui deviendra sa marque : l’humour comme porte d’entrée vers les sujets essentiels.

De Rififi au collège à Graines de liberté, en passant par La révolte des épouvantails ou Monsieur Pourquoi-ci ? Pourquoi-ça ?, il a pris le parti de l’humour pour captiver ses jeunes lecteurs et les amener, l’air de rien, à réfléchir, à s’interroger sur des choses aussi sérieuses que la différence, ou la tolérance.

Une rencontre décisive avec Scrineo

Sa rencontre, en 2016, avec Jean-Paul Arif, fondateur et directeur des éditions Scrineo, marque un tournant. Régis Delpeuch s’oriente alors vers les polars jeunesse et les romans historiques, notamment avec la collection Mamie Polar, lancée à Sarlat lors du Salon du livre jeunesse. Il y développe des personnages devenus emblématiques, à commencer par Mamie Jo, enquêtrice atypique, drôle et redoutablement efficace.

Plusieurs ouvrages de Régis Delpeuch ont été distingués par des prix et sélections jeunesse. L’Enfant d’Oradour a reçu le Prix Alizé et le Prix du Roman Historique Jeunesse, tandis que Mamie Jo ne fait plus de cadeaux a été récompensé par le Prix des Jeunes Lecteurs du festival Bloody Fleury.

D’autres titres, comme Vous ne nous séparerez pas, Fallait pas toucher à l’école de Mamie Jo ou Quand Marcel et ses amis découvrent la grotte de Lascaux, ont figuré dans de nombreuses sélections.

« Pourquoi lire ? »

Régis Delpeuch a partagé son rapport à la lecture et à l’écriture, avec une simplicité et une lucidité joyeuses. « Pourquoi lire ? Pour grandir – dans sa tête, dans son cœur et avec les autres ! »

Sur l’acte d’écrire, il confiait : « Parce que ma tête débordait de mots, de phrases, d’histoires. Alors, j’ai plongé dans l’écriture. Depuis, j’écris pour faire rire, sourire, réfléchir, rêver, étonner, surprendre, voyager, partager… » Avant de conclure, sans détour : « Et enfin, si certains écrivent pour se soigner la tête, l’âme ou que sais-je encore… moi, j’écris tout simplement pour être lu ! »

