Défenseur mondial des auteurs en bibliothèque, Jim Parker disparaît

L’association souligne « la profonde tristesse » qui accompagne cette disparition et rappelle qu’il fut « une véritable figure emblématique du PLR », un militant convaincu de la rémunération équitable des créateurs lorsque leurs œuvres circulent dans les bibliothèques.

Cette bataille, souvent technique, parfois politique, il l’a menée pendant plusieurs décennies, avec une énergie rare.

L’architecte d’un réseau mondial

À la tête du registre britannique du Public Lending Right, puis coordinateur du réseau international fondé en 1995, Jim Parker contribua à structurer un mouvement transnational autour d’un principe simple : l’accès public au livre ne doit pas se faire au détriment des auteurs.

Les rapports officiels britanniques mentionnent son rôle central comme Registrar du PLR, fonction qu’il occupa durant de nombreuses années, assurant le fonctionnement et l’extension du dispositif de compensation.

Son action accompagna l’essaimage progressif des programmes de droit de prêt, aujourd’hui présents dans plusieurs dizaines de pays, notamment en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Convaincre, expliquer, transmettre

Parker ne se contenta pas d’administrer un dispositif national. Il parcourut le monde pour convaincre gouvernements, bibliothécaires et sociétés de gestion collective.

Il défendit l’idée qu’un système de prêt public « juste » garantissait une compensation financière tout en soutenant la diversité éditoriale et la création. Cette position apparaît dans ses interventions professionnelles et ses travaux sur le droit d’auteur, où il analysa les enjeux économiques et juridiques du prêt en bibliothèque.

Le communiqué de La Sofia insiste sur cet engagement : « Il est intervenu à maintes reprises dans de nombreux pays pour convaincre les autorités qu’un système de prêt public efficace était la solution idéale pour garantir une juste compensation aux ayants droit ».

Une figure tutélaire pour l’écosystème du livre

Le président de PLRI, Arjen Polman, et le conseil d’administration ont présenté leurs condoléances à la famille, annonçant qu’un hommage se tiendra lors de la prochaine conférence internationale à Rome.

« Jim nous manquera terriblement, en tant que véritable figure emblématique du PLR et en tant qu’ami », ajoute l’organisation.

Son héritage dépasse la sphère technique. Il a contribué à inscrire la rémunération du prêt public dans le paysage culturel mondial, transformant un débat doctrinal en infrastructure durable de soutien à la création.

Dans un secteur confronté aux mutations numériques, à l’érosion des ventes physiques et aux débats sur l’usage des œuvres, son combat conserve une résonance singulière.

Le droit de prêt public reste un rappel discret, mais fondamental : la circulation des livres repose aussi sur un contrat social entre lecteurs, bibliothèques et auteurs.

Jim Parker en fut l’un des artisans les plus constants. Sa disparition marque la fin d’une époque pionnière. Son travail, lui, continue d’irriguer les politiques culturelles et les systèmes de gestion collective à travers le monde.

Crédits photo : PLR International

