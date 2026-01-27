Violences conjugales : les adolescents ne sont pas épargnés

À travers un récit personnel d’une grande sincérité, l’autrice met des mots sur ce qui se joue dans l’ombre : l’emprise affective, la domination, la culpabilisation progressive, la disparition de soi. Son témoignage dépasse l’expérience individuelle pour devenir un véritable outil de compréhension, mêlant analyse sociologique et récit de l’intime, afin de mieux identifier les mécanismes qui enferment et détruisent.

Cette parole est d’autant plus essentielle qu’elle éclaire une réalité encore trop peu abordée sous ce prisme. En 2023, les services de police ont enregistré 271 000 victimes de violences conjugales, dont 87 % de femmes. Parmi elles, une sur cinq avait entre 15 et 19 ans. Des chiffres alarmants qui révèlent l’urgence de nommer, comprendre et prévenir.

Ce livre se veut à la fois alerte et reconstruction : écrire l’avant, le pendant et l’après. Un texte nécessaire, authentique et porteur d’espoir, qui redonne une voix à celles et ceux que l’on n’a pas crus, ou que l’on a trop souvent réduits au silence.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Capucine Coudrier est militante féministe, créatrice de contenus et autrice. Fondatrice du compte engagé Ovaires the Rainbow, elle est également co fondatrice d’une agence de communication à Nantes et intervenante en milieu scolaire. Diplômée en lettres, communication et santé sexuelle, elle consacre son travail à la sensibilisation autour des violences sexistes, des droits LGBTQ+ et de la santé sexuelle. Elle habite à Nantes.

Parution le 4 mars 2026.

