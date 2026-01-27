Comment réchauffer un petit pingouin glacé ?

Mais à peine enroulée autour de son cou, il doit se rendre à l’évidence : elle ne suffit pas. Faire un feu ne se révèle pas non plus être une plus brillante idée. Et la patin à glace encore moins… Prêt à baisser les ailes, le petit animal sent son coeur s’emballer quand il croise le regard de l’une de ses semblables. La présence d’un autre pingouin réussira-t-elle à le dégeler ? Un album doux comme une peluche qui fera fondre petits et grands. Comme on le sait, rien ne vaut l’amour et l’amitié pour que le soleil brille même au coeur du plus froid des hivers..

Les éditions La joie de lire vous proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1980, Constanze v. Kitzing a étudié à l’université Bauhaus de Weimar, au département de Communication visuelle. Elle vit à Hambourg, où elle poursuit sa formation et travaille en tant que peintre et illustratrice de livres pour enfants. Elle anime également des ateliers de peinture.

Parution le 6 février 2026.



