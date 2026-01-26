Plus de 12 000 documents en ligne dans la nouvelle bibliothèque des Chartes

La nouvelle bibliothèque numérique présente une refonte complète de l’outil, tant sur le plan des contenus que de la présentation. Dès son ouverture, elle propose un ensemble de documents issus des collections de la bibliothèque et de fonds partenaires, accessibles en ligne.

Aux collections déjà disponibles, composées notamment d’estampes et de tirés-à-part numérisés, s’ajoutent de nouveaux types de documents. Parmi eux figurent des livres imprimés anciens, des archives relatives à l’histoire de l’École et de sa bibliothèque, ainsi que des photographies et des documents témoignant de la vie étudiante. Des objets patrimoniaux, comme des médailles, complètent cet ensemble.

La majorité des documents proposés relèvent du domaine public, ce qui permet leur réutilisation sans restriction. Cette caractéristique concerne aussi bien les ouvrages anciens que les archives et les iconographies mises en ligne. La plateforme entend ainsi faciliter l’exploitation de ces ressources par les chercheurs, les étudiants et un public plus large.

Collections patrimoniales, archives et outils numériques

La bibliothèque numérique poursuit un double objectif affiché par l’établissement. Il s’agit, d’une part, de mettre en valeur les collections rares et patrimoniales conservées par la bibliothèque, et, d’autre part, de rassembler et diffuser les archives liées à l’histoire de l’École des chartes – PSL. Ces documents peuvent être conservés en interne ou provenir d’institutions partenaires, telles que les Archives nationales ou la Société de l’École des chartes.

La plateforme est conçue pour s’enrichir progressivement, au fil des campagnes de numérisation et de la mise en ligne de nouvelles expositions virtuelles. Elle donne déjà accès à deux sites développés à l’occasion du bicentenaire de l’École en 2021. ThENC@, le portail des thèses de l’École nationale des chartes – PSL, propose ainsi plus de 700 travaux accessibles en ligne, tandis qu’une exposition virtuelle est consacrée à Henri-Jean Martin.

Sur le plan technique, la bibliothèque numérique repose sur la solution open source Omeka S. Elle intègre une visionneuse destinée à la consultation des documents, ainsi que l’océrisation de la majorité des contenus textuels, notamment les tirés-à-part. L’alignement sur les référentiels d’autorité IdRef pour les noms de personnes et la mise à disposition d’un entrepôt OAI-PMH visent à faciliter la réutilisation et le moissonnage des données, en particulier par le portail ChartExplore.

Des fonds diversifiés

Fondée en 1846, la bibliothèque de l’École nationale des chartes est reconnue pour la richesse de ses collections en histoire de France et en sciences auxiliaires de l’histoire. Installée depuis 2016 au sein du Quadrilatère Richelieu rénové, elle offre un cadre privilégié pour l’étude et la recherche. Destinée en priorité aux élèves, étudiants et enseignants-chercheurs de l’École et de l’Université PSL, elle est également ouverte aux chercheurs en sciences humaines et sociales ainsi qu’aux professionnels de la conservation.

La bibliothèque propose des fonds diversifiés, allant des ouvrages de recherche et revues aux livres anciens, estampes et ressources électroniques. Ses collections sont en grande partie en libre accès et empruntables. Elle accompagne les étudiants et doctorants dans la recherche documentaire et la diffusion des thèses et mémoires. Les enseignants disposent d’ouvrages et d’une salle dédiée aux cours sur documents. Enfin, elle valorise l’histoire et les archives de l’École à travers sa bibliothèque numérique.

Crédits photo : Tima Miroshnichenko - Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com