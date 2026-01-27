Des artistes-auteurs de Gaza attendus en France mais bloqués aux frontières

Porté par le Collège de France avec le soutien des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires étrangères, et de la Culture, le programme PAUSE [pour Programme français d’Accueil en Urgence des Scientifiques et des artistes en Exil] apporte un soutien aux artistes, chercheurs et chercheuses du monde entier en favorisant leur accueil dans des établissements d'enseignement supérieur ou des institutions culturelles, généralement dans le cadre d'une résidence.

Il est tourné vers les artistes et scientifiques mis en danger dans leur pays d'origine, en raison de leur domaine de recherche, de leurs revendications politiques ou encore d'une situation de guerre.

Mis en place en 2017, ce programme a eu fort à faire depuis, avec la dégradation de la situation internationale, et a pris en charge les dossiers de 681 personnes en exil, en provenance de 44 pays, dont l'Ukraine, l'Afghanistan, la Russie, le Soudan, la Syrie, la Palestine, l'Iran ou le Congo. Parmi eux, 14 % d'artistes et d'artistes-enseignants.

Depuis les attaques terroristes du Hamas, en octobre 2023, et les représailles infligées par Israël à la population gazaouie, le programme PAUSE se tient aux côtés des artistes et scientifiques de Gaza. En 2024, l'initiative avait ainsi soutenu 24 scientifiques et 28 artistes gazaouis, avec 173 accompagnants (41 conjoints et 132 enfants).

Des difficultés grandissantes

Fin 2024, le programme PAUSE s'inquiétait déjà d'une certaine tendance : au 31 décembre de cette année-là, seule la moitié des lauréats avait pu effectivement rejoindre la France. En 2025, cette préoccupation n'a malheureusement pas disparu, face à deux obstacles.

D'une part, les financements ont tendance à ne pas être suffisants face aux besoins. En octobre 2025, le programme PAUSE indiquait ainsi avoir reçu un afflux de candidatures — plus de 100 à l'automne — pour un budget permettant de n'en soutenir qu'une quinzaine. « L’enveloppe exceptionnelle promise par l’État n’a toujours pas été versée et pourrait être gelée. Sans soutien financier immédiat, PAUSE sera contraint de laisser de côté des profils brillants, prêts à être accueillis dans nos institutions », déplorait alors le programme. L'initiative appelait alors à la solidarité pour réunir 3 millions € et ainsi sauver des hommes et des femmes en danger de mort, ainsi que leurs proches.

D'autre part, les évacuations des lauréates et lauréats de PAUSE, avec leurs proches, tardent de plus en plus, les maintenant dans l'incertitude et des conditions de vie particulièrement difficiles. Le programme PAUSE illustrait cette urgence avec les situations des lauréats PAUSE de Gaza : en octobre 2025 toujours, 25 d'entre eux et leurs familles y étaient « toujours bloqués, bien que tout soit prêt pour les accueillir en France ».

« La suspension des évacuations les maintient dans des conditions de survie extrêmes », insistait le programme, citant le décès d'Ahmed Shamia, architecte lauréat du programme PAUSE, tué lors d'un bombardement israélien le 7 mai 2025, pour appuyer son propos.

Pour Gaza, l'exception ?

En décembre dernier, Didier Fassin, anthropologue et professeur au Collège de France, signait une tribune dans Libération pour attirer l'attention sur le sort réservé aux lauréats et lauréates du programme PAUSE.

« Ces scientifiques et ces artistes ne sont bien sûr qu’une minime fraction de toutes celles et tous ceux qui, menacés dans leur pays, l’ont fui. Fin 2024, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estimait que 123 millions de personnes se trouvaient sous sa protection en raison de déplacements forcés », admettait-il.

Il soulignait néanmoins la responsabilité vis-à-vis de ces individus, celle des collègues scientifiques et artistes, des démocraties et de celles et ceux qui croient en la liberté d'expression et en la liberté académique.

Sa tribune s'inscrivait dans un contexte particulier, puisque la France avait annoncé, en août, qu'elle gelait tous les programmes d'évacuation depuis Gaza, après une polémique provoquée par des propos antisémites tenus par une jeune femme bénéficiaire d’un visa étudiant et d’une bourse du gouvernement dans le cadre d’un programme destiné aux étudiants gazaouis, qui devait intégrer Sciences Po Lille à la rentrée suivante, précisait alors l'AFP.

Une sanction collective qui compliquait un peu plus la situation des lauréats du programme PAUSE : Didier Fassin évoquait alors celle du poète gazaoui Mahmoud Al-Shaer, coincé pendant de longs mois à Gaza en guerre.

En octobre, la France avait repris les évacuations de Gaza, mais le traitement différencié des artistes et scientifiques palestiniens s'est néanmoins poursuivi : le 13 janvier dernier, les institutions travaillant avec PAUSE apprennent que les instructions des dossiers sont suspendues. Marion Slitine, chercheuse et fondatrice du collectif Maan, lequel met en place des résidences pour les artistes gazaouis, a qualifié cette décision, lors d'une conférence de presse, ce lundi 26 janvier, d'« acte discriminatoire notable ».

« Nous exprimons ensemble notre indignation face à cette décision qui vise une population en particulier », a-t-elle précisé aux côtés d'autres organisations culturelles ou scientifiques, estimant qu'il s'agit ici de « racisme anti-palestinien ».

Interrogé par Libération peu après l'annonce de cette décision, le ministère des Affaires étrangères la justifiait par des « conditions particulièrement complexes qui retardent considérablement la sortie des Palestiniens de Gaza ». « Certes », concédait ce 26 janvier Marion Slitine, « les autorités locales, israéliennes et jordaniennes, limitent les sorties, mais d'autres pays, comme l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni ont réussi à en réaliser », pointait-elle.

Une attente « interminable et mortelle »

Au cours de cette même conférence de presse, le 26 janvier, Marion Slitine a précisé que 21 lauréats du programme PAUSE « sont bloqués à Gaza avec leur famille, soit 115 personnes en tout ». Par ailleurs, 67 dossiers avaient été sélectionnés dans le cadre du dernier appel à candidatures de l'année 2025 : « 12 personnes seulement, sans leur famille, ont été officiellement déclarées lauréates », a-t-elle déploré.

« Les 55 autres, avec leurs familles, sont toujours en attente. Les structures partenaires ont été informées que les candidats répondaient à tous les critères requis, mais que le gouvernement ne pouvait pas les évacuer depuis Gaza. »

Parmi ces artistes auteurs, Ziad Medoukh, poète et professeur de français à l’université Al-Aqsa-de-Gaza, mais aussi le « jeune poète » Hamed Ashour qui, « à Gaza, met la poésie au service des enfants », lauréat depuis juillet 2025 et attendu par les éditions Le Port a Jauni, selon Sarah Rolfo, traductrice et assistante d’édition à la Bibliothèque arabe associée de Marseille (BAAM) et au sein de la maison d'édition.

Elle évoque aussi le cas d'une poétesse, Nisreen Suleiman, et de ses trois enfants, qui doit mener une collaboration artistique hybride avec trois musiciens, portée par La Marelle, maison d'édition et organisatrice de résidences d'écrivains. Ou encore celui d'« un poète et de son épouse », qui doivent travailler sur un projet de non-fiction créative sous l'égide de l'Association pour la promotion de la traduction littéraire (ATLAS).

À LIRE - Le poète palestinien Mohammed Al Qudwa obtient (enfin) son visa

Neama Hassan, poétesse qui « accompagne des centaines d'enfants à Gaza à travers des activités artistiques », est pour sa part attendue avec ses six enfants par les éditions des Lisières, dans la Drôme. Témoignant lors de la conférence de presse, depuis Gaza, elle a expliqué que quatre de ses enfants étaient malades et que seul l'un d'entre eux a pu être évacué vers la Jordanie pour y subir une opération de chirurgie cardiaque, accompagné d'un autre membre de la fratrie.

« Pendant deux ans, j'ai vécu sous une tente, car, à onze reprises, j'ai été contrainte de me déplacer », a expliqué Neama Hassan, originaire de Rafah. Sa propre maison a été touchée par un missile, et elle-même serait sans doute morte si celui-ci avait explosé. « J'ai vécu dans le froid, sous les bombardements, dans une grande violence et même dans une décharge, avec des abris de fortune qui s'écroulaient sur nous. » Dans ce contexte, Neama Hassan s'efforce de poursuivre son travail d'écriture, mais aussi les actions menées auprès des enfants, sur place, « qui ont besoin que l'on prenne soin d'eux, qui ont besoin d'enseignements ».

« L'attente pour eux est interminable et mortelle », a insisté Sarah Rolfo. « Pourquoi les évacuations vers la France sont-elles impossibles, alors que d'autres pays y parviennent ? Ainsi, un très jeune et talentueux poète [Haïdar al-Ghazali, NdR], attendu par le Centre international de poésie de Marseille depuis juillet dernier, a finalement été évacué par l'Italie, qui lui offre de pouvoir poursuivre ses études. »

Une promesse à tenir

« La France s'est engagée vis-à-vis de ces hommes et ces femmes. Elle leur a fait la promesse de pouvoir vivre et créer hors du génocide en cours et à nous, structures, la France a fait la promesse que nous pourrions les accueillir. Cette promesse, la France ne peut nous la rendre, or c'est ce que font ces blocages », pointe encore Sarah Rolfo.

L'association France Universités, qui rassemble les présidentes et présidents des universités et établissements publics d’Enseignement supérieur et de Recherche, a pour sa part appelé, dans un communiqué, « à la levée des obstacles empêchant l’accueil des lauréats palestiniens du Programme PAUSE ». « En ces temps obscurs, la solidarité académique doit plus que jamais incarner les valeurs de liberté, de savoir et de fraternité qui unissent la communauté universitaire. C’est pour cela que nos établissements se sont largement mobilisés pour déposer des candidatures dans le cadre du Programme PAUSE, pour des chercheuses et chercheurs de Palestine ou d’autres pays dans le monde. »

À LIRE - En Iran, le poète et traducteur Ali Asadollahi “brutalement interpellé”

Patrick Zahnd, président de l'Association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI), confirme pour sa part les obligations de la France vis-à-vis des personnes civiles en temps de guerre, en vertu de la convention de Genève. Cette dernière précise les droits des personnes protégées, « en toutes circonstances, ce qui signifie que rien ne peut justifier que ces obligations soient violées par la France ».

« En ne respectant pas ses obligations, la France met ces personnes protégées par le droit international en danger », a-t-il souligné lors de la conférence de presse.

Photographie : Fresque à Shoreditch, Londres (illustration, duncan cumming, CC BY-NC 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com