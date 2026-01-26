La folle idée de Suzette : un duo mouette et corbeau qui fait mouche

Niko admire Suzette avec une lucidité tendre : « Suzette avait des idées pourries mais Niko adorait Suzette comme on aime le hard rock ou le grondement du tonnerre, quand on est à bien l’abri. ». Cette phrase résume leur relation : une fascination mêlée de prudence. Quand Suzette propose de quitter Paris pour la côte normande, le contraste s’affirme.

Niko pense déjà « aux problèmes (avant même qu’ils n’arrivent) », tandis qu’elle balaye ses craintes avec insolence : « T’as besoin de pattes palmées pour te remplir l’estomac ? T’as un bec ou t’as pas de bec ? ».

Sur la plage, l’émerveillement se teinte d’inquiétude. Niko récite « La mer, la mer, toujours recommencée » avant de soupirer : « Folie des hommes, satané dérèglement climatique ». Le décor devient un espace codé, avec ses drapeaux « vert… rouge… violet quand elle était polluée », et l’autrice inscrit discrètement son récit dans une conscience écologique.

La bascule narrative survient quand le groupe des goélands rejette l’étranger. « Des hurlements déchiraient le ciel. C’était comme un raz-de-marée. Un TGV qui freine à deux cents à l’heure. » Yvan, chef autoproclamé, accuse : « Qui es-tu ? Un voleur ? ».

Suzette fulmine, mais choisit le silence, dans un geste rare de retenue : « pour une fois, elle ne dit rien. Elle laissa le vent et les vagues parler à sa place. » Niko, lui, confie : « Ne t’énerve pas… J’ai l’habitude… Oiseau de malheur, j’ai entendu ça toute ma vie. ».

L’écriture privilégie des phrases souples, des images nettes, des dialogues percutants. L’humour de bande, les listes de prénoms, les rythmes syncopés donnent une énergie constante. Sous la comédie, le livre parle d’altérité, d’exclusion, d’amitié, sans jamais alourdir son propos.

Et c’est là que réside la vraie surprise : un texte vif, drôle, parfois piquant, qui aborde des thèmes sérieux avec légèreté et intelligence. (Illustré par Lucie Maillot)

Par Nicolas Gary

