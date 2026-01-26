Pourquoi justice sociale et justice environnementale forment le même combat

» introduction pose la scène avec une verve très actuelle : « Ces petites phrases haineuses et méprisantes […] courent aujourd’hui sans frein sur des millions d’écrans. De courtes pensées venimeuses, agiles et insidieuses, qui se propagent comme des polluants de la pensée, des additifs délétères de la réflexion. »

Déminer les poncifs, à la ponceuse

Le dispositif se lit au sommaire : vingt assertions pauvrophobes, passées au scalpel, puis réfutées « point par point » avec chiffres, références, et surtout paroles de terrain. L’enjeu théorique tient en une formule, martelée comme une évidence politique : « Il ne pourra y avoir de justice environnementale sans justice sociale. »

Le livre refuse donc l’écologie morale à sens unique, celle qui sermonne les plus précaires tout en blanchissant les structures. La préface élargit encore le cadre, en dénonçant ce que le texte nomme un angle mort de l’écologie dominante : « les plus exposé·es […] contribuent le moins, sont le moins pris·es en compte, peuvent le moins se mobiliser, en tirent le moins profit et ont toujours moins accès aux espaces naturels. »

À partir de là, l’essai déroule une idée-force : l’ordre social fabrique l’injustice écologique, et l’écologie sans redistribution reconduit la hiérarchie.

Inégalités d’exposition, inégalités de moyens

Premier bloc argumentatif : l’égalité « face à la pollution » relève du mirage. Le livre tranche net : « les pollutions de toutes sortes ne touchent pas les catégories sociales de la même façon, et les plus pauvres sont aussi les plus démunis pour lutter contre leurs conséquences. »

La démonstration associe cartographie urbaine, santé, logement, chaleur. Le texte insiste sur le cercle vicieux : zones industrielles, axes routiers, surpeuplement, isolation déficiente, accès aux soins plus fragile.

Même logique pour les catastrophes climatiques : la catastrophe ne « touche » pas, elle écrase d’abord ceux qui disposent de moins de marges. L’ouvrage cite un rapport issu de travaux avec Oxford : « les personnes en situation de pauvreté sont plus exposées aux conséquences négatives […] et n’ont aucun moyen de protéger leur famille, leur bétail et autres biens ou de se mettre à l’abri du danger. »

Le message reste limpide : la vulnérabilité n’a rien d’un destin, elle relève d’un rapport social.

Responsabilités bien ordonnées...

Deuxième bloc : la responsabilité climatique, avec d'un côté l’empreinte des riches, de l'autre la sobriété contrainte des pauvres. L’essai renverse le cliché « les pauvres abîment la planète » en rappelant un fait massif : l’empreinte carbone suit la richesse. Il note par exemple : « En France, les 1 % les plus riches émettent en moyenne dix fois plus de gaz à effet de serre (GES) par an que la moitié la plus pauvre des Français. »

Et il décrit, avec une justesse concrète, des pratiques de durabilité déjà là : seconde main, réparation, non-gaspillage, entraide — une sobriété vécue, rarement choisie, souvent invisibilisée.

L’ouvrage prend aussi ses distances avec la fable du « tout comportemental ». Il reconnaît l’impact des plus riches, mais refuse le fétichisme du geste individuel : « Il faut modifier les systèmes économiques et sociaux, en les basant davantage sur la préservation du vivant. » L’écologie devient alors une affaire d’infrastructures, de services publics, de politiques industrielles, de droit.

Une énergie de tract bien informé

L’écriture privilégie la clarté, les phrases courtes, les transitions serrées, avec un lexique qui assume la charge critique (« pauvrophobie », « capitalisme vert », « polluants de la pensée »). Les témoignages, brefs mais frappants, donnent de l’épaisseur au raisonnement, comme cette confession d’un militant : « J’ai très peu dépensé et je n’ai quasiment jamais pollué […] les pauvres depuis très longtemps le font déjà, ils consomment peu et polluent peu. »

Une limite apparaît pourtant : la mécanique « idée fausse/réfutation » crée parfois un effet de catalogue. Mais la cohérence d’ensemble compense largement, grâce à une colonne vertébrale forte : articuler écologie et justice sociale, puis déplacer la notion même de richesse vers « plus de liens, moins de biens ».

Résultat : un essai utile, vif, contagieux au bon sens du terme, qui donne des arguments sans assécher le débat.

