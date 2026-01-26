La sélection 2026 du Prix Drouot et du Prix de la Gazette Drouot

La sélection réunit huit livres finalistes, évalués par un jury composé de personnalités du monde culturel et académique. La délibération est prévue le lundi 16 février, avant une soirée placée sous le signe du livre d’art, avec l’artiste ORLAN comme invitée d’honneur.

La remise des prix se fera dans le cadre d’une Librairie éphémère accueillie à l’Hôtel Drouot, au 9 rue Drouot, dans le 9e arrondissement de Paris. L’événement réunira une cinquantaine d’auteurs de livres traitant d’art et de patrimoine, offrant au public un temps de rencontre et d’échange autour de leurs publications. La soirée se déroulera sur une plage horaire de trois heures, de 18h à 21h, et constituera le point d’orgue de cette 10e édition.

Deux distinctions seront attribuées à cette occasion : le Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art et le Prix de la Gazette Drouot. Créé par Drouot et Cocktail & Culture, le premier distingue des ouvrages de référence ou de recherche consacrés à l’histoire de l’art et aux formes de création. Le second s’inscrit dans une démarche similaire de valorisation de l’édition spécialisée, en lien avec les activités de la Gazette Drouot.

La sélection met en lumière des publications aux thématiques variées, allant des arts africains à la sculpture européenne, en passant par la peinture, l’histoire impériale ou encore des figures majeures de l’art moderne.

Une sélection évaluée par un jury de personnalités culturelles

La délibération du jury se tiendra le lundi 16 février 2026 à 12h30, lors d’un déjeuner consacré à l’examen des ouvrages finalistes.

Le jury est présidé par Jean-Marie Rouart de l’Académie française et réunit Laurence des Cars, Nicolas Chaudun, Erik Desmazières de l’Académie des beaux-arts, Franck Ferrand, Anne-Sophie de Gasquet, Alexandre Giquello, Adrien Goetz de l’Académie des beaux-arts, Christophe Leribault de l’Académie des beaux-arts, Catherine Pégard, Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean-Louis Remilleux et Pierre Rosenberg de l’Académie française.

La liste des finalistes comprend huit titres publiés par des maisons d’édition spécialisées :

Les Arts Africains, Yaëlle Biro et Constantin Petridis (Citadelles & Mazenod)

Les sculptures de Michel-Ange, le vrai, l’incertain et le faux, Jean-René Gaborit (Faton)

Nicolas Pineau 1684-1754, un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg, Bénédicte Gady (Le Passage)

Georges Jouve, Karine Lacquemant (Norma)

Napoléon, l’Empire des Arts, Jean-Michel Leniaud (Place des Victoires)

Peindre à Paris, l’aube du Grand Siècle, Vladimir Nestorov (Arthéna)

Camille Claudel, l’expression farouche de l’intime, Anne Rivière et Bruno Gaudichon (Hazan)

Le Dernier Sacre, Renaud Serette et Hélène Cavalié (Monelle Hayot)

L'année dernière, les lauréats étaient Michèle Bimbenet-Privat avec La tabatière Choiseul (Faton, éditions du Louvre) ainsi que Sophie Guérinot et Olivier Bosc, pour L'Arsenal au fil des siècles (Le Passage/BnF).

