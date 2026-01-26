Les éditions du Tiroir passent de Makassar à DOD & Cie

Parmi les titres annoncés figure La Poupée sans tête, nouvelle enquête du commissaire Raffini, attendue le 16 avril 2026. Scénarisé par Rodolphe et dessiné par Christian Maucler, l’album plonge le lecteur en 1959, sur un plateau de cinéma où une jeune actrice est tuée en plein tournage.

Entre enquête policière et reconstitution du milieu du cinéma français des années 50, ce quatorzième épisode met en scène Raffini accompagné d’une nouvelle partenaire, Sylvie. L’album, présenté comme un récit complet, s’inscrit dans une veine de polar rétro assumée, tant dans l’écriture que dans le traitement graphique.

La Poupée sans tête, par Christian Maucler.

Autre sortie attendue : On a volé la Coupe du monde, 1966, adaptation en bande dessinée d’un podcast de La Première – RTBF Radio, réalisée par Bruno Bazile. Prévu pour le 29 avril 2026, l’album revient sur le vol de la Coupe du monde Jules Rimet à Londres, quelques mois avant le Mondial de 1966.

L’affaire, devenue célèbre notamment grâce à l’intervention inattendue d’un chien, Pickles, est racontée sous la forme d’une enquête mêlant faits divers, histoire du football et chronique britannique des années 60.

Avec ces deux albums, les Éditions du Tiroir poursuivent une ligne éditoriale tournée vers le récit historique et l’enquête, qu’elle soit policière ou documentaire. L’éditeur indique également préparer un programme éditorial étoffé pour 2026, dans un contexte de réorganisation de sa diffusion visant à accompagner la visibilité de ses publications en Belgique, en France, en Suisse et au Canada.

Fondées par des professionnels issus de l’édition, de la création et du droit d’auteur, les Éditions du Tiroir se sont donné pour ligne de défendre une certaine idée de la bande dessinée franco-belge. La maison revendique un attachement au patrimoine graphique et narratif, avec l’objectif de publier des albums exigeants, inscrits dans la durée.

L’éditeur s’appuie sur un modèle économique mixte, associant financement participatif et fonds propres, conçu pour renforcer la visibilité des auteurs et assurer une diffusion cohérente de ses titres sur l’ensemble des réseaux.

Les Éditions du Tiroir sont dirigées par Christian Lallemand, qui a consacré vingt-sept ans à la gestion du droit d’auteur au sein de la SACD/Scam, et André Taymans, auteur de bande dessinée fort de trois décennies de carrière et de plus de quarante albums publiés.

