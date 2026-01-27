Que d’os ! : Tarpon dans la France trouble des années 70

Bon sang ne saurait mentir, le journaliste Doug Headline (alias Tristan Manchette) n'en finit pas, pour notre plus grand plaisir, d'adapter en BD les polars d'un papa qui s'appelait Jean-Patrick Manchette.

Et c'est le plus souvent Max Cabanes qui l'accompagne aux pinceaux.

Après La princesse de sang ou encore le remarquable Fatale, voici Que d'os !, un album adapté du roman éponyme de JP Manchette paru en 1976 et second épisode (après le célèbre Morgue pleine) des enquêtes du détective Eugène Tarpon.

On plonge dans la France des années 70 et dans une ambiance très Série Noire.

Une vieille dame contacte le détective Eugène Tarpon pour retrouver sa fille.

La jeune femme serait soi-disant partie avec son chéri mais la vieille dame sera abattue avant d'en apprendre plus. Eugène Tarpon échappe de peu au même sort.

C'est un miracle qu'ils ne vous aient pas encore coincés. Il va vous falloir un miracle par jour, pour continuer à cavaler.

Apparemment, la jeune femme aurait reconnu quelqu'un, son père, Fanch Tanguy, un ancien collabo que l'on croyait mort en 44.

Vers 43, il a viré au voyou pur. Un peu milicien, un peu Gestapo française. Il était branché sur la rue Lauriston. Racket, extorsion de fonds, torture ...

Visiblement, personne ne veut voir remuer ces histoires : passé fasciste de certains français, financements politiques occultes, blanchiment d'argent sale, secte douteuse... Tarpon n'a que l'embarras du choix !

Ambiance seventies. Le détective Tarpon fonce dans le tas, d'abord, et réfléchit, ensuite. Ça castagne mais on sourit souvent à cet humour désabusé, très Série Noire.

Malheureusement, le scénario manque de tenue et ça part dans tous les sens. Sans doute est-ce dû à une trop grande fidélité au texte qui se conforme mal au format réducteur de la BD. Il aurait fallu élaguer.

Le résultat est un album très en-deçà des Fatale ou La princesse de sang, qui étaient remarquables.

Côté dessins, Max Cabanes a repris, série oblige, le style hachuré de l'album Morgue pleine avec un gros travail sur l'expressivité des visages et des gueules patibulaires que l'on dirait sorties d'un film noir de l'époque, façon Eddy (Constantine ou Mitchell, au choix).

Par Bruno Ménétrier

