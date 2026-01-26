Léa Seydoux au coeur d’une adaptation d’Edgar Allan Poe

L’actrice française Léa Seydoux a été annoncée au casting de The Masque of the Red Death, nouvelle production d’A24 adaptée de la célèbre nouvelle d’Edgar Allan Poe publiée en 1842. Elle donnera la réplique à Mikey Madison, actrice oscarisée récemment remarquée à Hollywood. D'après The Hollywood Reporter, le film est présenté comme une relecture « audacieusement révisionniste et teintée d'humour noir » du texte original, s’éloignant d’une adaptation strictement classique.

Le projet est écrit et réalisé par Charlie Polinger, qui sort d’un premier long métrage présenté à Cannes, The Plague, un drame psychologique sans lien narratif avec l’univers de Poe malgré un titre évocateur. La production est assurée par Julia Hammer et Erik Feig pour Picturestart, aux côtés de James Presson et Lucy McKendrick, tandis que Polinger intervient également comme producteur exécutif. A24 assurera la distribution mondiale du film.

Inspirée du récit de Poe, l’histoire met en scène un prince qui, alors qu’une épidémie ravage le pays, se retranche dans son château avec l’aristocratie pour organiser un bal masqué somptueux. Le film introduit des éléments narratifs nouveaux, notamment des sœurs jumelles interprétées par Mikey Madison, et développe un univers marqué par la décadence, les rapports de pouvoir et la violence. Léa Seydoux y incarnera une dame de compagnie ambitieuse, cherchant à s’élever au sommet de la hiérarchie.

Un projet en évolution depuis son annonce initiale

Lors de son annonce il y a un an, The Masque of the Red Death était associé au nom de Sydney Sweeney, alors pressentie pour tenir le rôle principal. Cette adaptation figurait parmi les projets les plus attendus d’A24 autour du patrimoine littéraire. Depuis, l’actrice américaine s’est retirée du film, et le projet a connu plusieurs ajustements de casting et d’orientation.

Les arrivées de Mikey Madison, puis celle de Léa Seydoux, marque une nouvelle étape dans le développement du long métrage. Le tournage est prévu en Hongrie à partir du mois de février, confirmant l’entrée en phase de production après une période de réécriture et de préparation. A24 reste discret sur le synopsis officiel, se contentant de qualifier le film de relecture radicale et teintée d’humour noir.

Pour Léa Seydoux, ce rôle s'ajoute à une filmographie alternant entre productions françaises et internationales. Lauréate de la Palme d’Or en 2013 pour La Vie d’Adèle, l’actrice a récemment joué dans Dune: deuxième partie de Denis Villeneuve et dans la saga James Bond, où elle incarnait Madeleine Swann. Elle est attendue prochainement dans L'inconnue d’Arthur Harari, Gentle Monster de Marie Kreutzer aux côtés de Catherine Deneuve, ainsi que Alpha Gang des frères Zellner.

Crédits photo : nicolas genin from Paris, France, CC BY-SA 2.0

