La droite sénatoriale veut faire de l’Académie française une autorité normative

Le 31 décembre 2025, le Conseil d'État rendait une décision validant l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » sur des plaques commémoratives installées au sein de l’Hôtel de Ville de Paris. Ces dernières mentionnent notamment « les président·e·s du Conseil de Paris » et « les conseiller·e·s de Paris », un usage du point médian que contestait l'association Francophonie Avenir — celle-ci envisage désormais de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.

Le Conseil d’État jugeait ainsi que l’emploi du point médian ne constituait ni l’usage d’une langue étrangère ni une atteinte manifeste aux exigences légales applicables aux inscriptions officielles. La décision semble avoir relancé les initiatives parlementaires, à droite, pour limiter voire interdire l'utilisation de l'écriture inclusive, en particulier par l'administration publique.

Le 8 janvier dernier, le député Corentin Le Fur (Droite Républicaine, Côtes-d'Armor) annonçait ainsi le dépôt d'une proposition de loi (PPL) « pour interdire l'écriture inclusive dans l'ensemble de l'espace public ». Anticipant la décision du Conseil d'État de quelques jours, le député d'extrême droite Jocelyn Dessigny (Aisne, Rassemblement national) avait pour sa part proposé de la prohiber « dans l’enseignement supérieur et la recherche ».

Police Académie

Une autre proposition de loi émerge, dans ce contexte, à nouveau porté par la droite, cette fois via le groupe Les Républicains, au Sénat. Le sénateur de Paris Francis Szpiner avance ainsi un texte « visant à garantir la clarté et l’unité de la langue française dans les usages officiels ». Signalons que l'auteur a été visé, l'année dernière, par une « enquête pour corruption active et passive », sans mise en examen à l'époque, rapportait alors Le Monde.

Petite nouveauté, cette fois : Francis Szpiner ne propose pas d'interdire l'écriture inclusive, mais de faire de l'Académie française une autorité normative dont les règles de grammaire et de syntaxe édictées s'appliqueraient aux textes à portée réglementaire ou législative. Les « documents, communications et actes émanant des autorités publiques, des administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics » seraient concernés, précise la proposition de loi.

L'Académie française n'a jamais dissimulé son hostilité à l'égard de l'écriture inclusive, qu'elle avait qualifiée de « péril mortel » en 2017. « On voit mal quel est l’objectif poursuivi et comment il pourrait surmonter les obstacles pratiques d’écriture, de lecture — visuelle ou à voix haute — et de prononciation », soulignait alors l'institution.

Après la décision du Conseil d'État de décembre 2025, l'Académie française avait de nouveau réagi : « Ayant déjà eu l’occasion de faire valoir que cette façon d’écrire nuit à l’apprentissage de notre langue et à son usage national autant qu’international, l’Académie française élève une protestation solennelle contre l’option retenue par cette décision. »

L'exposé des motifs de la proposition de loi de Francis Szpiner évoque assez rapidement l'interdiction de l'écriture inclusive, afin de « défendre la langue française comme patrimoine commun, garantir l'égalité d'accès à l'information et préserver la neutralité de l'État ».

Une institution contestée

En cas d'adoption, la proposition de loi du sénateur Les Républicains renforcerait considérablement les prérogatives de l'Académie française, qui n'a aujourd'hui qu'une autorité morale sur les usages de la langue.

Depuis plusieurs décennies, les travaux de l'institution sont d'ailleurs largement critiqués par de nombreux linguistes, parmi lesquels Ferdinand Brunot, Alain Rey, Alexandra Dupuy ou encore les membres du collectif des linguistes attérré·es, qui réunit des professionnels du sujet et lutte contre la désinformation sur la langue française.

Ils pointent notamment l'absence de linguiste dans les rangs de l'Académie française, et des prises de position motivées par un usage littéraire de la langue, plutôt qu'issues d'une réflexion scientifique.

Dans un tract publié par Gallimard en 2023 sous le titre Le français va très bien, merci, le collectif des linguistes atterré·es proposait ainsi : « Et si l’Académie française élisait pour moitié des linguistes, en s’inspirant de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique… Et si on créait un véritable Collège des francophones, avec des personnes issues des différentes régions francophones ? »

Photographie : L'Institut de France, qui abrite l'Académie française (Jorge Láscar, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com