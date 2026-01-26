OPA sur Fnac-Darty : Daniel Křetínský étend son empire

La Fnac appartient à cette catégorie rare d’entreprises françaises qui incarnent une culture avant le bilan comptable – non que ce dernier n'importe pas pour autant. Librairies, disques, électronique, jeux vidéo cotoient depuis le rachat de Darty du gros électroménager et autres : un bazar raisonné où l’objet culturel conserve cependant une forte valeur symbolique.

L’annonce d’une offre publique d’achat du milliardaire tchèque Daniel Křetínský sur Fnac-Darty n’a donc rien d’anodin. Elle sonne comme un moment charnière, un passage de témoin silencieux entre un capitalisme patrimonial et une logique d’empire transnational.

L’homme d’affaires détenait déjà près de 28,5 % du capital, depuis mars 2023, via son véhicule Vesa Equity Investment. Désormais, il présente cette opération comme un geste de consolidation, promet de maintenir l’ancrage français du groupe et d’accompagner l’équipe dirigeante.

L’OPA, pièce d’un puzzle industriel

Pour Křetínský, Fnac-Darty ne constitue pas une lubie. L’investisseur bâtit depuis une décennie un portefeuille européen tentaculaire : énergie, logistique, distribution, médias. Casino, Royal Mail, Sainsbury’s, Foot Locker, mais aussi des titres de presse et des participations industrielles figurent déjà dans son périmètre. Et son intérêt pour le groupe était manifeste dès février 2023, bien avant la cession par Vivendi du groupe Editis.

Ainsi, Fnac-Darty occupe une position singulière dans cet ensemble : un distributeur culturel, un canal de diffusion du livre, un acteur hybride entre commerce et prescription. Dans ce sens, l’OPA dépasse la logique financière classique : elle touche à la chaîne de valeur culturelle elle-même.

Un écosystème fragile, d'ailleurs : Denis Olivennes, récemment nommé directeur générale d’Editis, soulignait d'ailleurs en avril 2024 la présence d'un « mur de Chine », considérant que ces deux entités n’auraient aucun intérêt à se favoriser mutuellement. Et de rappeler que Fnac « ne pèse que 18 ou 19 % » du marché pour Editis. Rassurant, donc, mais peut-être dissimulant quelques cartes...

L’actionnariat de Fnac-Darty s’est pourtant transformé sous l’effet d’un autre acteur, plus lointain et plus massif : JD.com. Le géant chinois du commerce électronique a hérité d’environ 22 % du capital du groupe français lors du rachat du distributeur allemand Ceconomy, devenant d’emblée un pôle de pouvoir concurrent de Daniel Křetínský.

Cette irruption a déclenché une réaction immédiate de l’État français, qui a imposé des restrictions strictes à l’investisseur chinois afin de neutraliser toute influence stratégique sur la gouvernance. Dans ce paysage recomposé, l’OPA du milliardaire tchèque prend une dimension défensive : verrouiller un acteur culturel et commercial stratégique face à l’entrée d’un mastodonte numérique extra-européen.

L’épisode expose une ligne de fracture nette : d’un côté, un capitalisme européen de consolidation industrielle ; de l’autre, une plateforme globale qui articule données, logistique et prescription culturelle dans une même architecture. Fnac-Darty devient alors moins une proie qu’un front.

Le précédent Editis : un laboratoire discret

Sauf que le parallèle avec Editis s’impose immédiatement. En 2023, Křetínský a racheté le deuxième groupe d’édition français, cédé par Vivendi avec l’aval de la Commission européenne.

Depuis, Editis a connu une recomposition managériale rapide, marquée par des départs massifs au sein du comité exécutif et des restructurations internes, officiellement présentées comme un cycle normal après un changement d’actionnaire. Dans l’édition, Křetínský s’est donc installé à la fois comme investisseur industriel et comme acteur de la concentration culturelle.

Avec Fnac-Darty, il contrôle désormais potentiellement un diffuseur majeur des ouvrages produits par ses propres maisons. Le schéma rappelle une intégration verticale douce : éditer, distribuer, vendre, prescrire.

Concentration culturelle : menace ou pragmatisme ?

Faut-il y voir une prise de contrôle sur l’écosystème du livre ? Les autorités européennes avaient déjà exprimé des préoccupations de concurrence lors de l’acquisition d’Editis, en raison de la participation du milliardaire dans Fnac-Darty.

L’OPA rouvre ce débat, mais dans un registre plus politique que juridique. La Fnac reste un distributeur, pas un éditeur. Pourtant, la frontière entre distribution et prescription s’efface à l’ère des algorithmes, des tables de nouveautés sponsorisées et des accords commerciaux complexes.

Le scénario le plus plausible reste celui d’un capitalisme de stabilité : Křetínský se positionne comme un actionnaire patient, prêt à soutenir des entreprises fragilisées par la transformation numérique. La Fnac, comme l’édition, vit sous pression structurelle : Amazon, streaming, plateformes, inflation logistique. L’OPA interviendrait comme une injection de capital et un pari sur le long terme.

Une culture sous holding

Reste une question plus symbolique. Lorsque le même investisseur détient un grand groupe d’édition et l’un des principaux distributeurs culturels, la notion d’indépendance devient une variable comptable. Rien d’illégal, rien d’inédit, mais un glissement discret vers une concentration silencieuse.

La culture française a souvent dénoncé les empires Bolloré ou Murdoch. Elle s’habitue à présent à celui, plus feutré, d’un milliardaire tchèque qui avance avec son propre discours idéologique, malgré une posture politique parfois moins visible, mais avec une efficacité industrielle redoutable.

Dans ce capitalisme de l’ombre, Fnac-Darty ne représente peut-être pas une proie, mais un symbole. Celui d’un marché culturel devenu un actif stratégique parmi d’autres, entre un pipeline énergétique et une plateforme logistique.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com