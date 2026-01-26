Un documentaire revient sur l'oeuvre de Howard Zinn, face à l'ère Trump

En 2020, Donald Trump avait publiquement attaqué l'œuvre de l'historien américain Howard Zinn, la comparant à des « tracts de propagande [...] qui tentent de faire honte aux étudiants de leur propre histoire ».

Publié en 1980, Une histoire populaire des États-Unis (traduit en France par Frédéric Cotton pour les éditions Agone en 2003) redonnait une place aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvriers et aux paysans dans l'histoire américaine, se détournant des mythes du roman national pour proposer un autre point de vue.

En salles dès ce mercredi 28 janvier, un documentaire d'Olivier Azam et Daniel Mermet revient sur le séisme provoqué par les travaux de Zinn et sur l'héritage de l'historien décédé en 2010. Il s'inscrit dans une trilogie, après un premier film en 2015 et un troisième normalement prévu pour 2027. Ce dernier s'intéressera plus spécifiquement aux conflits du XXe siècle, en évoquant Hiroshima et le Vietnam, mais aussi aux luttes civiques contre la ségrégation ou encore la désobéissance civile.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com