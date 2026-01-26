Une Europe des cousins : plongée dans un monde en réseau

Le projet s’annonce sans détour : « Ce livre écrit à quatre mains […] fait le récit de cette famille qui appartient à l’Histoire. » La chronologie sert de fil d’Ariane, et le récit embrasse l’Europe par ses circulations, ses alliances, ses retours.

La préface de Stéphane Bern donne une clé poétique, programmatique : « Vois, les arbres, ils sont ; les maisons que nous habitons demeurent encore. » Tout part de là : écrire contre l’effacement, préférer les scènes aux résumés secs, faire parler les lieux (et ce qu’ils abritent) pour raconter un continent.

L’héritage comme exigence

Le mot revient comme un refrain, chargé d’ambivalence : « noblesse oblige. » Ici, pas de célébration automatique : plutôt un examen moral. Le texte formule l’enjeu en une phrase-pivot : « comment se hisser à la hauteur de son nom […] en reliant les fils distendus de la mémoire historique ? ». Voilà la « théorie » directrice : l’héritier n’incarne plus un pouvoir politique, il incarne une responsabilité symbolique. Le livre tire ce fil sans relâche, et le lecteur suit, intrigué, parfois bousculé.

L’essai défend une Europe relationnelle, presque organique : « une autre Europe, où certes les frontières existaient, mais un même esprit fédérait les nations. » Le narrateur résume cette expérience avec une franchise lumineuse : « La vie s’y déroule paisiblement ; en résumé, c’est une vie de rêve. » Et il ajoute, comme une signature sociale : « C’était aussi une Europe des cousins. » Derrière la formule, une cartographie : cousinages, amitiés, mariages, relais culturels, institutions — l’Europe comme réseau, plus que comme abstraction.

Une Europe en réseau

Le livre lit le XXe siècle comme une fracture. La phrase se fait accusatrice : « Cette nouvelle Europe deviendra progressivement celle de la finance “invisible”, des multinationales. » Le propos gagne en crédibilité quand il s’incarne dans des gestes, des engagements, des choix. Ainsi, le récit rappelle un travail d’ouverture au monde : « Papa collabora avec l’UNESCO et reçut […] le secrétaire général de l’ONU, Perez de Cuellar. »

Et d'évoquer une boussole morale, presque un slogan au sens noble : « Encourager l’ouverture sur le monde, la prise d’initiative et l’exercice des responsabilités au service du bien commun. » Cette tension structure l’essai : d’un côté, un monde d’obligations et de culture partagée ; de l’autre, une modernité perçue comme désincarnée.

Deux fragilités subsistent, toutefois : l’abondance généalogique, qui ralentit parfois l’élan, et une nostalgie qui frôle, par instants, la sentence. Mais l’ouvrage compense par une qualité forte : il raconte, il argumente, il met en tension, puis il laisse le lecteur juger — sans forcer la main.

Au bout du compte, la réussite tient à ce déplacement : un récit d’héritage devient une lecture critique de l’Europe, curieuse, vivante, parfois contestable — donc stimulante.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com