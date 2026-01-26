Espagne : un projet pour que la culture entre en prison, auprès des détenues

L’annonce, datée du 11 décembre 2025, fixe un cap simple et ambitieux : insérer des contenus culturels dans le quotidien carcéral, sans les cantonner à l’animation périphérique. Le ministère espagnol de la Culture présente le dispositif comme une manière d’« impulser la culture comme traitement dans le champ pénitentiaire » — formulation administrative, certes, mais portée politique nette.

Le traitement par la culture, sans guirlandes

Le terme peut surprendre : « traitement », comme si la lecture relevait de la pharmacopée. Pourtant, l’architecture du programme s’inscrit dans le vocabulaire et les objectifs de l’administration pénitentiaire : favoriser des compétences sociales, une stabilité émotionnelle, une projection hors des murs.

Le cadre juridique existe : un article publié au Boletín Oficial del Estado décrit un « projet d’intervention culturelle dans le champ pénitentiaire », adossé à un accord interministériel daté du 6 août 2025 et mis en œuvre avec plusieurs opérateurs, dont la Fundación Gabeiras.

Le choix des mots compte : il ne s’agit pas d’une opération vitrine. L’accord vise une intégration structurée, avec ingénierie, médiation, continuité.

Trois prisons pilotes, un focus assumé sur les femmes

Le déploiement démarre dans trois établissements : Madrid VII (Estremera), Valencia Antoni Asunción (Picassent) et A Lama (Pontevedra). Le ministère annonce un ciblage prioritaire des femmes au sein de ces centres pilotes.

Pourquoi cette focalisation ? Les sources institutionnelles la formulent sans détour : le programme se concentre, au lancement, sur les détenues de ces établissements. Une logique de correction d’angle mort affleure : l’offre culturelle pénitentiaire reste souvent moins visible, moins stable, moins dotée dans les quartiers féminins, minoritaires en effectifs.

Dans la pratique, Transita Cultura associe ateliers, processus de médiation, propositions de création. La presse insiste sur une idée-clé : la culture comme droit qui ne disparaît pas « derrière les murs ». En clair : l’accès ne se réduit pas à une parenthèse, il se pense comme un fil.

Lecture, écriture, médiation : le nerf de la paix

Le dispositif prévoit aussi un volet souvent oublié : la formation. Il vise des actions de médiation et gestion culturelles à destination du personnel, afin d’ancrer les activités dans le fonctionnement réel des établissements.

Le communiqué officiel mentionne par ailleurs l’implication d’unités culturelles nationales, comme le Centro Dramático Nacional ou le Museo del Romanticismo, y compris dans le champ des peines et mesures alternatives. Autrement dit : la culture ne se limite pas à la détention, elle irrigue aussi l’après, le dehors, la transition.

Sur le papier, l’ensemble dessine une petite révolution calme. Une prison ne devient pas une médiathèque, personne ne prétend cela. Mais l’accord assume une conviction : « la culture agit comme outil de transformation ». C’est sobre, presque pudique. Et, en Espagne, c’est désormais écrit noir sur blanc.

Crédits photo : MarcelloRabozzi, CC 0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com