1979 : le roman (bientôt) culte qui dissèque cet Occident en chute libre

Dès les premières pages, le roman impose une atmosphère de déracinement et de flottement. Le narrateur observe la route vers Téhéran, entre fatigue et stupeur : « Pendant que nous roulions vers Téhéran, je regardais par la fenêtre de la voiture, j’eus un peu mal au cœur et me cramponnai au genou de Christopher. »

Cette entrée en matière, d’une sobriété presque clinique, place d’emblée le récit sous le signe de la distance affective et de la mélancolie. Le monde extérieur reste perçu comme un décor traversé sans attache, où la politique affleure sans devenir un moteur narratif direct : « Il y avait quelques contrôles militaires, car la loi martiale avait été instaurée en septembre. »

Le cœur du livre repose sur la relation entre le narrateur et Christopher, personnage cruel, brillant, instable, qui domine le récit par son charisme destructeur. La narration à la première personne révèle une dépendance affective douloureuse : « Christopher disait à ce propos que j’étais un peu bête, en quoi il avait peut-être raison. »

Le narrateur se place constamment en retrait, oscillant entre admiration et humiliation, ce qui donne au texte une tonalité introspective, parfois presque masochiste. Cette dynamique relationnelle constitue la véritable trame du roman, bien plus que les événements historiques.

Kracht excelle dans la description de lieux et d’ambiances, notamment lors de la soirée mondaine dans une villa de Téhéran. La description du décor relève d’une prose sensuelle et précise : « La maison me rappelait l’appartement de Jasper Conran au début des années soixante… élégant, sans ostentation dans l’élégance. »

Cette esthétique froide, presque décorative, constitue un motif central : le monde comme surface, comme mise en scène. La syntaxe, souvent ample et descriptive, s’appuie sur des phrases longues, accumulatives, qui restituent une perception saturée.

Les dialogues, en revanche, tranchent par leur brutalité. Christopher incarne une violence verbale permanente : « Tu n’es pas seulement bête, tu es aveugle. » Ces échanges abrupts dynamisent le récit, mais peuvent parfois sembler répétitifs dans leur cruauté, ce qui constitue l’un des rares défauts du roman : la cruauté du personnage, fascinante au début, devient presque mécanique à la longue.

La scène de la fête, saturée de drogues, d’idéologie et de décadence, offre un portrait acide de l’Occident en exil. Alexandre, avec son T-shirt provocateur, résume cette dérive grotesque : « THE SHAH RULES OK IN ’79. » Kracht observe ce monde sans jugement explicite, mais la juxtaposition des détails suffit à produire une critique implicite redoutable.

L’écriture se distingue par un style froid, précis, presque entomologique. Le narrateur note chaque détail matériel, chaque sensation, comme pour se protéger de l’affect. Ce choix stylistique crée une distance parfois frustrante, mais il renforce la puissance analytique du texte.

L’une des phrases les plus révélatrices intervient lorsque le narrateur évoque Christopher : « Il était effectivement une statue, quelque chose de moulé, que personne n’avait créé, qui existait, c’est tout, brillant, inaccessible et terrible. » Cette métaphore condense l’esthétique du roman : beauté glacée, surface polie, vide intérieur.

Malgré une certaine froideur émotionnelle et quelques longueurs descriptives, 1979 s’impose comme un roman d’une intelligence rare, capable de transformer une chronique intime en radiographie d’une époque. Kracht signe une œuvre dérangeante, élégante, profondément ambiguë, qui fascine par son regard lucide sur la décadence occidentale et la fragilité des relations humaines.

