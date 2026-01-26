Nuits de la lecture : une mobilisation massive pour redonner le plaisir de lire

Les Nuits de la lecture invitaient cette année le public à se réunir à l’occasion de milliers d’animations littéraires autour du thème « Villes et campagnes ». Du 21 au 25 janvier 2026, cette 10e édition, organisée pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture, a permis de fédérer plus de 8500 événements dans près de 4500 lieux, en France et dans une trentaine de pays.
Le 26/01/2026 à 09:25 par Dépêche
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
26/01/2026 à 09:25
0
Commentaires
1
Partages
Au cours de cinq journées et cinq nuits exceptionnelles, c’est dans un esprit créatif et de partage que des milliers d’événements ont célébré le plaisir de lire. Ce grand rendez‑vous culturel de la rentrée, ponctué de temps forts, aura été l’occasion de proposer des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des théâtres, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.
Lectures performées, spectacles, balades littéraires, rencontres avec des auteurs et autrices, concerts dessinés, ateliers d’écriture, visites contées ont porté haut le thème de cette 10e édition « Villes et campagnes », ardemment soutenue par la marraine Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé, parrain de la manifestation.
Le plaisir de lire aura été célébré dans les lieux de culture les plus emblématiques comme la coupole de l’Institut de France avec des lectures partagées par les académiciens, l’Arc de Triomphe, l’école des chartes, le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France avec des lectures performées, le Grand Palais avec la compagnie KILLT, l’Institut du Monde Arabe pour des escales littéraires autour de la Mer Rouge, mais aussi en région avec le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de Côte d’Or, la cité de la Gastronomie – Villa Rabelais à Tours, l’Abbaye de Lanvaux à Brandivy, le château d’Ardelay en Vendée, ou encore la Maison du livre de l’image et du son à Villeurbanne.
Les Nuits de la lecture ont également investi les bibliothèques universitaires comme celle prestigieuse de la Tréfilerie à Saint-Étienne, les librairies, comme la Machine à Lire à Bordeaux qui recevait Marie-Hélène Lafon, sans oublier les médiathèques.
Elles se sont également invitées dans les hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière à Paris et Claude Huriez à Lille, dans les transports avec la ligne Nord et l’axe Paris-Lille de la SNCF et la ligne C du RER, ainsi que dans les centres pénitentiaires, de Fresnes au quartier mineur de Grenoble Varces, pour rassembler tous les publics autour du plaisir de lire. Fidèles à la manifestation, Paris Musées et les Bibliothèques de Paris ont mis en avant, cette année encore, une riche programmation
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les initiatives parlementaires se multiplient contre l'écriture inclusive. Francis Szpiner, sénateur Les Républicains de Paris, par ailleurs visé par une « enquête pour corruption », innove en proposant de conférer une autorité normative à l'Académie française. Celle-ci fixerait des règles de grammaire et de syntaxe qui s'appliqueraient aux textes à portée réglementaire ou législative, mais aussi aux documents, communications et actes émanant d'entités publiques.
26/01/2026, 13:52
Le Premier ministre Sébastien Lecornu est finalement revenu sur sa parole en engageant la responsabilité de son gouvernement, le 20 janvier dernier, sur la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2026. Considérée comme adoptée après le rejet de deux motions de censure, elle est suivie par la 2nde partie, le volet « dépenses », sur laquelle le gouvernement a aussi actionné l'article 49.3 de la Constitution.
26/01/2026, 10:29
La Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a convié, ce mercredi 21 janvier, plusieurs représentants des métiers de l'industrie du livre à une table ronde consacrée à l'avenir de la filière. Plusieurs sujets ont été évoqués, mais celui d'une possible contribution du marché de l'occasion au financement de la création a accaparé les esprits.
23/01/2026, 09:58
À Lille, l’Institut pour la photographie s’est imposé en quelques années comme l’une des institutions françaises les plus ambitieuses consacrées au médium photographique. Initié en 2017 par la Région Hauts-de-France avec le concours des Rencontres d’Arles, le projet a été conçu comme un lieu de ressources, de diffusion et d’expérimentation, associant expositions, recherche, création et transmission culturelle.
22/01/2026, 13:17
Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.
20/01/2026, 13:30
Le 7 janvier dernier, la librairie Violette and Co était visée par une perquisition de police, menée par 5 agents et un procureur de la République. Un événement considérable, qui a choqué toute une profession, dont l'objectif revendiqué était la saisie d'un livre de coloriage pour enfants, From the River to the Sea (Social Bandit Media). Évoquant la situation palestinienne, le titre a reçu en fin d'année 2025 un avis défavorable de la très contestée Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
19/01/2026, 15:14
Ce dimanche 18 janvier, un secret de polichinelle a finalement pris fin : Rachida Dati a confirmé qu’elle quitterait prochainement le gouvernement. Et ce, pour se consacrer pleinement à sa campagne en vue de devenir maire de Paris lors des élections municipales de mars prochain. Sur l’antenne de France Inter, l’information a fait son petit effet…
18/01/2026, 18:46
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le ministère de la Culture ouvre un fonds de soutien exceptionnel destiné à accompagner l’édition, la traduction et la réédition d’ouvrages majeurs consacrés à la photographie. Ce dispositif, annoncé par la ministre de la Culture Rachida Dati lors de la 28e édition de Paris Photo en novembre 2025, ambitionne de renforcer la visibilité de la création photographique française et internationale.
16/01/2026, 16:31
Dans le cadre du plan Culture et Ruralité, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé la généralisation du Pass Culture à l’ensemble de la population à partir de 2026. Présentée le 15 janvier à Saint-Dié-des-Vosges, cette ouverture vise à faire du Pass Culture un outil de repérage de l’offre culturelle de proximité, sans s’accompagner de crédits supplémentaires pour le grand public, dans un contexte de resserrement budgétaire du dispositif.
15/01/2026, 12:39
Par arrêté de la ministre de la Culture, Olivier Lombardie est nommé directeur général du Centre national du livre (CNL). Il a pris ses fonctions le 12 janvier auprès de Régine Hatchondo, présidente du CNL, et en succession de Pascal Perrault.
14/01/2026, 17:20
À l'Assemblée nationale, droite et extrême droite rivalisent de propositions de loi afin d'interdire l'écriture inclusive. Le député Corentin Le Fur (Droite Républicaine, Côtes-d'Armor) souhaite ainsi en proscrire l'usage pour les « documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public ».
14/01/2026, 12:05
Trois nouvelles personnalités ont été nommées au sein du cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati. Parmi elles, un certain Hugues Ghenassia-de Ferran, qui fut notamment sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général de la rue de Valois, avant de devenir directeur général délégué de l'Institut français.
13/01/2026, 09:18
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) annonce la nomination de Lucie Hazemann au poste de directrice générale des services de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Parmi ses premiers chantiers, la définition du nouveau projet stratégique de l'institution.
12/01/2026, 08:34
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est officiellement candidat à l’Académie française. L’institution a enregistré sa candidature lors de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, soit deux mois après sa libération de prison en Algérie.
09/01/2026, 12:17
L'ancien Premier ministre (de 2002 à 2005) Jean-Pierre Raffarin a été nommé par Rachida Dati à la présidence du Conseil supérieur des archives, d'après un arrêté publié au Journal officiel de ce 8 janvier. Il succède à Jean-Louis Debré, mort le 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans.
08/01/2026, 10:09
En ce début d'année, le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati perd une conseillère, en la personne d'Emma Buttin. Elle travaillait auprès de la locataire de la rue de Valois depuis la nomination de cette dernière par Gabriel Attal, début 2024.
07/01/2026, 09:35
La maison de l’écrivain Michel Butor, située à Lucinges en Haute-Savoie, a obtenu en novembre 2025 le label « Maisons des illustres », attribué par le ministère de la Culture, révèle ce 6 janvier L'Archipel Butor. Cette distinction vient reconnaître la valeur patrimoniale, littéraire et symbolique de ce lieu étroitement lié à la vie et à l’œuvre de l’un des grands noms de la littérature française contemporaine.
06/01/2026, 16:20
Rejeté par l'Assemblée nationale en octobre, adopté par le Sénat en novembre, le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas passé l'étape de la commission mixte paritaire, le 18 décembre dernier. Il revient, dans la version amendée par le Sénat, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 8 janvier prochain. Du côté du ministère de la Culture, le programme reste celui de l'austérité.
05/01/2026, 15:15
Nouvelle année, nouveau collaborateur pour Rachida Dati. Le Journal officiel fait état de la nomination de Matthieu Juin-Levite en tant que chef du bureau du cabinet de la ministre de la Culture. Il travaillait auparavant au sein de la Métropole Nice Côte d'Azur, au poste de directeur délégué au pilotage auprès de la direction générale adjointe Sécurité, Proximité, Citoyenneté.
05/01/2026, 10:31
En 2025, le Palais de la Porte Dorée a franchi un seuil symbolique. Avec 750 079 visiteurs, l’établissement enregistre la plus forte fréquentation de son histoire, soit une progression de 18 % par rapport à 2024. Un chiffre, certes spectaculaire, mais qui dit surtout autre chose : la confirmation d’un lieu devenu central dans le paysage culturel et civique français.
03/01/2026, 11:16
En l'espace de quelques mois, en 2025, la multinationale américaine Amazon s'est attaquée à plusieurs totems, ancien et nouveau, de la loi Lang. La firme a ainsi contourné la tarification minimale des frais de port en investissant le champ du retrait gratuit dans un commerce de détail de livres, avant d'appliquer un rabais de 5 % sur les prix des ouvrages. Le ministère de la Culture envisage, pour y répondre, un renforcement du « régime répressif de la loi Lang ».
02/01/2026, 10:56
L'année 2026 s'ouvre avec les habituelles nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le secteur du livre, finalement peu représenté, a tout de même quelques appelés. Parmi eux, Denis Olivennes, président d'Editis (Czech Media Invest), et les écrivains Delphine Minoui, Amanda Sthers, Adélaïde de Clermont-Tonnerre ou encore Boualem Sansal.
02/01/2026, 10:18
Aux côtés de l'islam, des éoliennes ou des migrants, l'écriture inclusive reste une des paniques morales préférées de l'extrême droite, et en particulier du Rassemblement national. Une nouvelle proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale, envisage de l'interdire dans l'enseignement supérieur et la recherche. Une démarche qui n'est pas sans rappeler les efforts de l'administration Trump pour criminaliser certains termes dans la sphère académique, aux États-Unis.
30/12/2025, 11:22
Un arrêté, publié au Journal officiel de ce 30 décembre 2025, apporte de nouvelles modifications - mineures, mais tout de même - au fonctionnement du Pass Culture. Outre une réduction du plafond des dépenses possibles pour des « offres en ligne », il réécrit et réorganise l'arrêté du 20 mai 2021, qui encadre le dispositif.
30/12/2025, 10:17
Aujourd'hui conseiller social, budget, fiscalité, investissement et mécénat au ministère de la Culture, Benjamin Morel devient, à compter du 5 janvier 2026, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté.
29/12/2025, 11:07
Présenté pour la première fois en 2019, le label « Capitale française de la culture » a été attribué par le ministère de la Culture à deux villes, Villeurbanne (2022) et Pays de Montbéliard Agglomération (2024). Destiné à soutenir et mettre en valeur les collectivités (communes ou groupements de communes de 20.000 à 200.000 habitants) œuvrant pour la culture sur le long terme, il ne sera plus décerné tous les deux ans. D'ailleurs, pour des raisons de calendrier, le label n'a pas été attribué pour 2026.
29/12/2025, 09:46
Lors du dernier Conseil des ministres en date, le 17 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure a présenté une ordonnance portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'incorporant au code des impositions sur les biens et services (CIBS). Le livre y dispose d'une place particulière, puisqu'il bénéficie de taux dérogatoires.
22/12/2025, 13:11
À quelques jours de Noël, un contrôle mené dans les catalogues en ligne de plusieurs grandes enseignes culturelles met au jour une réalité : des textes négationnistes, des pamphlets suprémacistes et même des ouvrages interdits de diffusion en France se retrouvent proposés à la vente, parfois en direct, souvent via les logiques de marketplace. L’affaire, révélée par Libération, a provoqué les retraits rapides de certains produits, mais aussi l’annonce d’une saisine de la justice par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.
19/12/2025, 15:26
Le développement des technologies de l'information et de la communication s'est accompagné d'une certaine créativité des escrocs et autres arnaqueurs pour exploiter les failles de ces outils. Toute une variété de malversations inédites est apparue, qu'il convient de caractériser et désigner en français : la Commission d'enrichissement de la langue française a quelques propositions.
19/12/2025, 10:35
La ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce mercredi 17 décembre, des certificats d’inclusion à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI) à différentes communautés patrimoniales représentantes d’une pratique culturelle. À cette occasion, le chjam’è rispondi, des joutes poétiques improvisées et chantées en Corse, est entré au sein de cet inventaire.
18/12/2025, 10:33
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
En 2026, la Drôme commémorera le 400ᵉ anniversaire de la naissance de la marquise de Sévigné, grande épistolière du XVIIᵉ siècle et figure étroitement liée à Grignan. À cette occasion, le Département de la Drôme, les Châteaux de la Drôme, l’agence Drôme Attractivité et la ville de Grignan s’associent pour porter « 2026, Année Sévigné », une programmation culturelle d’ampleur à l’échelle du territoire.
12/12/2025, 12:21
Un domaine technique aux nombreuses spécificités, avec une vocation internationale : l'édition scientifique, sans surprise, emprunte plusieurs termes à l'anglais au sein de son vocabulaire. La Commission d'enrichissement de la langue française présente quelques équivalents, accompagnés des définitions correspondantes.
12/12/2025, 11:43
Autres articles de la rubrique Métiers
À partir du 1er avril 2026, les Éditions du Tiroir confieront leur diffusion-distribution à DOD & Cie, mettant fin à leur collaboration avec Makassar. Ce changement intervient alors que l’éditeur belge prépare plusieurs parutions marquantes pour le printemps, en bande dessinée patrimoniale comme en docu-BD.
26/01/2026, 14:24
Placée en redressement judiciaire au mois d'août 2025, la boutique L'Antique du Rôliste, installée à Toulon depuis 2023, a été liquidée, sur décision du tribunal de commerce. Une partie de l'activité de l'enseigne était consacrée à la vente de mangas et de produits dérivés.
26/01/2026, 12:00
Une prison, par définition, organise la séparation. La culture, elle, pratique l’art inverse : elle relie, elle circule, elle ouvre des portes intérieures quand les autres restent verrouillées. En Espagne, ce paradoxe prend une forme très concrète avec « Transita Cultura », un programme national porté par un accord entre les ministères de la Culture et de l’Intérieur : la culture y entre comme outil de “traitement” pénitentiaire, avec une attention affichée à la population féminine.
26/01/2026, 11:26
Le groupe EP, contrôlé par Křetínský, propose 36 € par action, soit une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours, valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard €. L’offre, qualifiée d’« amicale », bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. L’action a bondi d’environ 17 % à l’annonce.
26/01/2026, 11:19
La mort d’Alex Jeffrey Pretti, infirmier de réanimation de 37 ans abattu par des agents fédéraux à Minneapolis, s’inscrit dans une série d’événements qui fissurent le récit américain de l’État de droit. Les images, les versions contradictoires, l’enquête annoncée : tout relève désormais d’un rituel. Mais dans le monde littéraire, la réaction reste rare, presque absente. Une exception : Stephen King, dont la voix, familière des fractures nationales, s’est élevée.
25/01/2026, 15:35
Oubliez les cocktails tièdes et les tote bags sponsorisés : ici, la littérature passe les portiques de sécurité et décline son badge. En Argentine, un festival littéraire se tient derrière des murs épais, avec horaires carcéraux et liberté sous contrôle. On y débat de poétique entre deux rondes de surveillants. Le livre entre en prison, non comme un objet confisqué, mais comme un invité officiel, presque subversif par politesse institutionnelle.
25/01/2026, 09:15
Quelques phrases sur un mariage déclenchent un vote scolaire, une tempête médiatique et une purge de rayonnages : on a échappé de justesse à la rafale de chevrotine. Billie Jean King, raquette levée, se transforme en danger public pédagogique. Une biographie pour enfants devient un dossier sensible, un objet à neutraliser. Bienvenue dans la guerre culturelle miniature, où l’enfance sert de front avancé.
25/01/2026, 09:06
En Inde, un livre agit comme une grenade à retardement : il explose vingt ans après son lancement, dans un tribunal plutôt que dans une librairie. Shivaji, héros sanctifié, chercheur américain, éditeur universitaire sous pression : le cocktail a tout d’un thriller postcolonial. En janvier 2026, Oxford University Press India publie des excuses forcées, comme on signe une reddition. Le passé ne pardonne pas, il poursuit.
24/01/2026, 21:07
Le Mexique se rêve désormais en nation de lecteurs. Un pays où le livre ne serait plus un luxe urbain, mais une infrastructure civique, au même titre que l’eau ou l’électricité. Cette semaine, un nouveau Conseil national a été lancé pour orchestrer cette utopie bureaucratique : construire une “République lectrice”. Reste à savoir si le slogan survivra au réel — et à l’éternelle dispersion des politiques culturelles.
24/01/2026, 11:46
La lecture était ensevelie sous une avalanche de notifications, d’algorithmes et de scrolls sans fin. Et puis, dans un lycée de Dallas, les étagères se sont vidées. Nulle purge idéologique ni pénurie budgétaire : des adolescents — oui, oui — se sont remis à lire. Fauteuils moelleux, mangas dévorés, clubs de lecture bricolés à la main : la bibliothèque scolaire, cet espace condamné à la poussière, redevient un refuge. Presque un bastion. Et peut-être, contre toute attente, un front de résistance culturelle.
24/01/2026, 11:35
Lieu bien connu des amateurs de littératures de l’Imaginaire à Grenoble, la librairie Omerveilles a lancé une collecte de soutien, afin de traverser une période financière délicate - et se donner les moyens de « continuer l’aventure ». Objectif affiché : 15.000 €, destinés à couvrir factures et loyers sur l’année 2026. À ce stade, 4300 € ont déjà été réunis.
23/01/2026, 19:21
Editis annonce une évolution de sa gouvernance, présentée comme s’inscrivant dans la continuité de la feuille de route définie par son actionnaire et de la stratégie déployée au cours des deux dernières années.
23/01/2026, 17:23
À l’heure où les écrans occupent une place centrale dans les loisirs des jeunes, le livre continue de résister. En 2024, la lecture demeure une pratique culturelle largement répandue chez les 15-29 ans québécois, avec des usages contrastés selon le genre, l’âge, l’origine et le territoire. Un ancrage solide, qui se lit aussi en creux lorsqu’on le compare à une autre pratique phare de la jeunesse : le jeu vidéo.
23/01/2026, 17:19
Le 19 mars 2026, Gallimard publiera Assaut contre la frontière, le nouveau texte de Leïla Slimani. Un livre bref, personnel et frontal, centré sur une question intime que l’autrice place au cœur de son œuvre récente : la langue, et plus précisément arabe, vécue comme une absence, une perte et une blessure.
23/01/2026, 13:06
Repoussée par la justice américaine il y a quelques semaines, l'attaque de l'administration Trump contre le financement des bibliothèques américaines n'est pas encore terminée. Le camp du président fait ainsi appel de la décision rendue en novembre 2025, afin d'obtenir la suppression de l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), agence fédérale qui finance les actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales.
23/01/2026, 10:55
Une vague d'agressions de librairies jamais vue depuis des années, un commerce indépendant perquisitionné dans des conditions floues et un ministère de la Culture toujours silencieux. À l'occasion d'une table ronde consacrée à l'avenir du secteur du livre, ce 21 janvier, le Syndicat de la Librairie française s'est alarmé de l'absence de soutien des pouvoirs publics à la profession.
22/01/2026, 15:04
La modification était prévisible : la revalorisation du SMIC, le 1er janvier dernier, entraine une nouvelle grille des salaires minimums de branche, pour la librairie. Les employés au niveau 1 de cette grille, faiblement rémunérés, verront leurs salaires augmenter légèrement.
22/01/2026, 11:20
Aude Cirier a rejoint début janvier les éditions Calmann-Lévy en tant que directrice littéraire, avec pour mission le développement du fonds éditorial de la maison. Elle quitte Gallimard, où elle a exercé pendant près de vingt ans.
22/01/2026, 10:32
Après les quelque 700 pages de son dernier roman, Anéantir, Michel Houellebecq opère un retour - nettement plus léger sur la balance éditoriale -, à la poésie. Combat toujours perdant, recueil de poèmes inédits, paraîtra le 4 mars 2026. 72 pages, cette fois.
21/01/2026, 18:11
L’agent littéraire Georges Borchardt est mort dimanche à New York, à l’âge de 97 ans. Figure centrale mais discrète de l’édition américaine, il aura joué un rôle déterminant dans la diffusion, aux États-Unis, de certaines des œuvres majeures du XXᵉ siècle, de Night d’Elie Wiesel à En attendant Godot d'un certain Samuel Beckett.
21/01/2026, 17:54
L’initiative Reading in Gaza recherche actuellement des compétences de bibliothécaires afin de renforcer un travail de documentation consacré aux destructions de bibliothèques et d’infrastructures culturelles sur les territoires palestiniens. L’appel s’inscrit dans un projet plus large visant à préserver, recenser et rendre visible un patrimoine documentaire menacé ou détruit.
21/01/2026, 13:22
À Buenos Aires, le livre n’est pas un simple produit culturel : il structure l’espace urbain. C’est le constat dressé par El País dans un long portrait publié le 17 janvier 2026, qui décrit la capitale argentine comme un véritable « paradis du livre » — une ville où les librairies ne se contentent pas d’occuper l’espace urbain : elles le structurent, le rythment, parfois même le définissent. Ici, la librairie n’est ni un simple point de vente ni un sanctuaire réservé aux initiés. Elle est un lieu de passage, de débat, de refuge.
21/01/2026, 13:01
Après deux ans de réflexion et de préparation, Pauline Morin s'apprête à faire fleurir son projet d'enseigne à Dijon, au 30, rue Piron. La Passeuse de Rêves se présente comme une proposition atypique, qui mêlera les deux passions de sa gérante, la lecture et les fleurs. L'ouverture est prévue dans quelques semaines...
21/01/2026, 12:33
La SCELF, la Société Civile des Editeurs de Langue Française, annonce son adhésion à l’AMAPA, l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel, une décision validée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’association. Ce rapprochement vise à améliorer le dialogue entre éditeurs et acteurs de l’audiovisuel. Il doit notamment faciliter le règlement des différends liés aux adaptations audiovisuelles par la médiation, sans passer par une procédure judiciaire.
21/01/2026, 10:41
Un nouvel acteur indépendant fait son entrée dans le paysage de l’édition française. Les Messageries de la Cité annoncent la reprise du Lys Bleu Éditions, maison connue pour son ouverture et la diversité de son catalogue. Derrière cette opération, une volonté affirmée : engager une transformation de fond, à la fois éditoriale et structurelle, et donner à la maison un nouvel élan.
20/01/2026, 13:08
Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur la route après une collision avec un camion. Quarante ans plus tard, l’humoriste n’a pas disparu des mémoires : ses mots, son insolence et son rire continuent d’imprégner les esprits. Un accident qui a marqué toute une génération. Ce jour-là, Coluche, accompagné de deux amis, rejoignait Opio depuis Cannes.
20/01/2026, 11:28
La maison d’édition Rouquemoute célèbre cette année ses dix ans d’existence. Fondée en 2016, dans le sillage du Centre de culture et d’information sur le monde arabe créé en 1981, la structure indépendante entame 2026 avec un programme dense, marqué par des changements structurants, une forte présence au Grand Off d’Angoulême et plusieurs événements festifs à Nantes.
19/01/2026, 17:24
Face aux baisses budgétaires prévues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, des professionnels du livre lancent une pétition pour alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les risques encourus par le secteur.
19/01/2026, 16:10
Les éditions Le Lombard annoncent le décès de Dino Attanasio, figure majeure de la bande dessinée européenne. Dessinateur historique du journal Tintin, créateur de Spaghetti et premier illustrateur de Bob Morane en bande dessinée, il s’est éteint à l’âge de 100 ans. Auteur prolifique, il a traversé plus d’un demi-siècle d’histoire de la BD franco-belge, laissant une œuvre marquée par la diversité des styles et des collaborations.
19/01/2026, 12:22
À quelques jours de son 80ᵉ anniversaire, l’écrivain britannique Julian Barnes, figure tutélaire de la littérature contemporaine, s’est ouvert publiquement sur sa lutte contre un cancer du sang tout en dévoilant Départ(s), son dernier ouvrage, publié en France par les éditions Stock (trad. Jean-Pierre Aoustin). L’annonce, à la fois sobre et intense, donne à ce moment une résonance singulière : celle d’une carrière littéraire qui se conclut sous le signe de la lucidité et de la fragilité humaine.
19/01/2026, 11:21
Les logiques fiscales sont parfois subtiles. À Rouen, le tribunal administratif vient ainsi de souligner qu'un livre n'est pas toujours un livre, d'après le code général des impôts, et la société Dis-moi tout en a fait les frais. Visée par un rappel de TVA, elle a tenté de contester ce dernier, sans succès, en raison du caractère très particulier des ouvrages qu'elle vend...
19/01/2026, 10:53
Combien sont-elles, où sont-elles implantées, quel poids réel représentent-elles dans l’écosystème du livre ? L’édition indépendante francilienne fait l’objet d’une nouvelle enquête d’ampleur, lancée par l’EDIF, l'association de l’édition indépendante en Île-de-France. Une initiative attendue de longue date, alors qu’aucune étude de référence n’a été menée sur le territoire depuis près de dix ans.
19/01/2026, 07:00
Pour des millions de lecteurs et de spectateurs, le nom de George R.R. Martin reste étroitement associé à l’univers foisonnant de A Song of Ice and Fire, œuvre dont la conclusion fait figure d’énigme aussi insaisissable que les intrigues politiques de Westeros. Quatorze ans après A Dance with Dragons, l’auteur poursuit inlassablement l’écriture de The Winds of Winter, tandis que ses rapports avec l’une des adaptations télévisuelles de son œuvre, House of the Dragon, se sont ouvertsement détériorés.
18/01/2026, 10:49
Près de quatre mois désormais que la Biblioteca Civica Carlo Bonetta demeure fermée au public : en cause des raisons de sécurité et de conservation. Située à Pavie (Lombardie - Italie) elle incarne plus qu’un simple lieu de lecture : un symbole de l’urgence à protéger un héritage culturel menacé par des années de dégradations structurelles, d’humidité et d’infiltrations.
18/01/2026, 10:34
Dans un paysage académique marqué par des pressions financières croissantes et des espaces de stockage limités, les bibliothèques universitaires et nationales du Royaume-Uni ont lancé une initiative collective susceptible de réinventer la gestion des collections imprimées.
17/01/2026, 10:24
À Rome, les livres n’ont pas disparu. Pourtant, durant un après-midi, ce sont bien des étagères fantômes qui ont saisi les visiteurs. Des stands entiers, recouverts de draps gris, comme si l’on avait voulu effacer symboliquement la parole éditoriale. Derrière ce geste théâtral se joue une crise plus profonde : celle d’un secteur du livre qui expose au grand jour ses tensions internes, ses luttes d’influence et ses fractures idéologiques. Une image forte, lourde de sens, qui rappelle que la culture n’est jamais un territoire neutre.
17/01/2026, 10:06
Top ArticlesGrand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives Un outil pour estimer la compatibilité d'un manuscrit avec une maison d'édition
Commenter cet article