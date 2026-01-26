10e édition des Nuits de la lecture Une mobilisation massive pour redonner le plaisir de lire

Au cours de cinq journées et cinq nuits exceptionnelles, c’est dans un esprit créatif et de partage que des milliers d’événements ont célébré le plaisir de lire. Ce grand rendez‑vous culturel de la rentrée, ponctué de temps forts, aura été l’occasion de proposer des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des théâtres, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Lectures performées, spectacles, balades littéraires, rencontres avec des auteurs et autrices, concerts dessinés, ateliers d’écriture, visites contées ont porté haut le thème de cette 10e édition « Villes et campagnes », ardemment soutenue par la marraine Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé, parrain de la manifestation.

Lancée dès le mercredi 21 janvier à la Maison des histoires, espace de lecture ludique et interactif à l’initiative de l’école des loisirs, dédié aux plus jeunes, la manifestation accueillait les familles du bailleur social Elogie-Siemp. Le vendredi 23, une soirée littéraire et festive, organisée par le CNL et animée par la journaliste Lilia Hassaine autour de la thématique « La ville de demain » à Ground Control, avec la participation des écrivains Laurent Gaudé, Audrey Pleynet, Jean-Baptiste Del Amo, Simon Johannin et du compositeur Molécule a rassemblé plus de 250 personnes et marquait le coup d’envoi des festivités littéraires du week-end partout en France.

Le plaisir de lire aura été célébré dans les lieux de culture les plus emblématiques comme la coupole de l’Institut de France avec des lectures partagées par les académiciens, l’Arc de Triomphe, l’école des chartes, le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France avec des lectures performées, le Grand Palais avec la compagnie KILLT, l’Institut du Monde Arabe pour des escales littéraires autour de la Mer Rouge, mais aussi en région avec le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de Côte d’Or, la cité de la Gastronomie – Villa Rabelais à Tours, l’Abbaye de Lanvaux à Brandivy, le château d’Ardelay en Vendée, ou encore la Maison du livre de l’image et du son à Villeurbanne. Les Nuits de la lecture ont également investi les bibliothèques universitaires comme celle prestigieuse de la Tréfilerie à Saint-Étienne, les librairies, comme la Machine à Lire à Bordeaux qui recevait Marie-Hélène Lafon, sans oublier les médiathèques. Elles se sont également invitées dans les hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière à Paris et Claude Huriez à Lille, dans les transports avec la ligne Nord et l’axe Paris-Lille de la SNCF et la ligne C du RER, ainsi que dans les centres pénitentiaires, de Fresnes au quartier mineur de Grenoble Varces, pour rassembler tous les publics autour du plaisir de lire. Fidèles à la manifestation, Paris Musées et les Bibliothèques de Paris ont mis en avant, cette année encore, une riche programmation

