Fin de partie pour la librairie spécialisée mangas L'Antique du Rôliste, à Toulon

Plusieurs mois après son placement en redressement judiciaire, l'enseigne L'Antique du Rôliste, installée au 17, rue Paul Lendrin, à Toulon, n'a malheureusement pas réussi à surmonter ses difficultés. Le tribunal de commerce de la ville a prononcé sa liquidation le 15 janvier dernier, après plusieurs mois de poursuite d'activité.

En octobre 2025, le tribunal de commerce avait décidé le maintien d'une période d'observation du commerce, constatant que celui-ci disposait de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité.

Inaugurée en juillet 2023, la boutique était dédiée à la culture japonaise, et proposait des mangas, des produits dérivés ou encore des jeux, surtout de rôle, avec une offre d'ouvrages dans ce domaine.

En août 2025, on nous indiquait, au sein de l'enseigne, que la partie manga représentait « une part assez variable au sein du chiffre d'affaires, selon les mois », mais que les ventes de ce type d'ouvrages, depuis quelque temps, tendaient à marquer le pas.

À LIRE - Une librairie-fleuriste s'apprête à éclore dans le centre-ville de Dijon

L'enseigne disposait également d'une offre de petite restauration, et développait une proposition originale : au sous-sol, un espace pouvait abriter des parties de jeux de rôle, mais aussi une session karaoké ou encore des bornes de jeux d'arcade. Cette partie de la boutique était toutefois réservée aux abonnés, avec différentes formules d'accès.

Nous avons tenté de joindre L'Antique du Rôliste, sans succès.

Photographie : Vue prise du mont Faron de la ville et de la petite rade de Toulon (Pierre Sénard, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com