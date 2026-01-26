Budget 2026 : un article 49.3 qui acte l'austérité pour la culture

Conforté par un Parti socialiste qui avait garanti qu'il ne censurerait pas le gouvernement, Sébastien Lecornu est donc revenu à l'article 49.3 de la Constitution, qu'il assurait pourtant avoir écarté de son projet de loi de finances pour l'année 2026.

Le 20 janvier dernier, il engageait ainsi la responsabilité de son gouvernement sur la 1ère partie du PLF, consacrée aux recettes de l'État. Deux motions de censure ont été déposées dans la foulée, la première par les groupes La France insoumise, Écologiste et Social et Gauche démocrate et républicaine, la seconde par le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République.

Toutes deux ont été rejetées, même si la première ne l'a été qu'à 19 voix près. Dans la foulée de cette victoire, Sébastien Lecornu a de nouveau engagé la responsabilité de son gouvernement, en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, sur la 2nde partie et l'ensemble du PLF 2026.

Les mêmes ont déposé des motions de censure à l'encontre du gouvernement, lesquelles devraient être examinées en séance publique, ce mardi 27 janvier, après la séance des questions au gouvernement.

Si peu pour la culture

Pour cette nouvelle lecture du PLF 2026, l'Assemblée nationale examinait la copie rendue par le Sénat en fin d'année dernière. Sans surprise, la chambre haute restait sur le même mode que le gouvernement, en appliquant l'austérité au budget du ministère de la Culture. Les sénateurs conservaient ainsi les grandes lignes, en redistribuant légèrement les montants, renforçant par exemple les moyens du programme « Patrimoines ».

La nouvelle proposition du gouvernement, qu'il n'a dévoilé qu'à l'occasion du déclenchement du 49.3, ne dévie pas franchement de cette ligne marquée par l'économie à tout prix. Si le ministère de la Culture gagne quelques millions en autorisations d'engagement (AE), avec 3.753.177.973 € (contre 3.736.487.969 € dans la copie du Sénat), il perd encore des crédits de paiement (CP), pour terminer à 3.744.547.181 (contre 3.747.857.177 € précédemment).

Dans le détail, le gouvernement a lui aussi procédé à de nouvelles distributions, selon les différents programmes menés par la rue de Valois. Celui dédié aux « Patrimoines » est ramené à un budget moindre, de 1 milliard € en AE et 1,1 milliard € en CP (contre 1,1 milliard et 1,2 milliard €, respectivement). Le programme « Création » est moins chanceux, et perd des moyens, avec 1,07 milliard € en AE et 997 millions € en CP (contre 1,08 milliard € et 1 milliard € précédemment).

Les nouvelles sont meilleures pour le programme « Soutien aux politiques du ministère de la Culture », qui s'en sort avec 869 millions € en AE et 868 millions € en CP (contre 767 et 809 millions € dans la version sénatoriale). De même, la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » regagne un peu de moyens (756 millions en AE et 741 millions en CP, contre 736 et 721 millions €).

Ces ajustements et hausses ne doivent pas masquer la forte austérité imposée au secteur de la culture par le gouvernement Lecornu. Rappelons que la loi de finances pour 2025 prévoyait respectivement 4 milliards € en AE (4.028.739.645 €) et 3,9 milliards € en CP (3.918.028.319) pour le budget de la rue de Valois. Le recul reste donc extrêmement important, comme l'ont souligné des acteurs culturels opposés à cette casse du soutien de l'État...

À LIRE - Librairies agressées : le SLF déplore le “silence du ministère de la Culture”

Inutile de souligner que Rachida Dati, définitivement plus intéressée par la mairie de Paris que par un ministère qu'elle compte quitter sous peu, n'est pas apparue comme très investie dans cet épisode de négociations budgétaires...

Et pour le livre ?

La mission « Médias, livre et industries culturelles », pilotée par le ministère de la Culture également, concerne plus spécifiquement le développement et le pluralisme des médias, l'appui au secteur du livre et de la lecture, le soutien à l'industrie musicale et la protection des œuvres sur internet.

Ses moyens globaux ont été réduits, à nouveau, par le gouvernement, alors que le Sénat les avait revus à la hausse. Elle passe ainsi à 720 millions € en AE et 702 millions en CP, contre, respectivement, 728 millions € et 710 millions €.

Le bilan est mitigé pour son programme « Livre et industries culturelles », consacré à la diversité et au renouvellement de la création. Le gouvernement lui confie ainsi 357 millions € en AE, réévaluant légèrement le niveau alloué par le Sénat (356 millions €), mais ne revoit pas ses crédits de paiement, qui finissent à 340 millions € (contre 343 millions € dans la 1ère copie du gouvernement, en octobre 2025).

À LIRE - À l'Assemblée nationale, l'austérité appliquée à la culture inquiète

Notons que, du côté des plafonds d'emploi, le gouvernement conserve les niveaux prévus dans sa première version du PLF 2026. Autrement dit, 8926 équivalents temps plein travaillé (EPTP) pour le ministère de la Culture lui-même (contre 9157 dans la loi de finances 2025), 17.198 EPTP pour ses opérateurs (contre 16.872 en 2025) et 3109 pour le programme « Livre et industries culturelles », niveau stable par rapport à la dernière loi de finances.

Le volet « dépenses » du PLF 2026, sur lequel Sébastien Lecornu a engagé la responsabilité du gouvernement, est consultable ci-dessous.

Photographie : Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, en 2022 (Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com