Mort d'Alex Pretti, victime de “la gestapo américaine” (Stephen King)

Alex Jeffrey Pretti, infirmier de 37 ans, a été tué le 24 janvier 2026 à Minneapolis par des agents fédéraux de l’immigration lors d’une opération de contrôle. Selon les autorités fédérales, il aurait interféré avec l’intervention et représenté une menace armée, ce qui aurait conduit un agent à ouvrir le feu en état de légitime défense.

Des vidéos et témoignages publiés après l’incident contredisent en partie cette version. Ils montrent Pretti filmant la scène avec son téléphone, puis being aspergé de gaz, plaqué au sol et entouré par plusieurs agents avant que des coups de feu ne soient tirés à bout portant. Il était légalement en possession d’une arme à feu et ne présentait aucun antécédent criminel significatif.

Sa mort a déclenché des manifestations immédiates à Minneapolis et un débat national sur les méthodes de l’Immigration and Customs Enforcement, dans un contexte déjà tendu après d’autres tirs mortels impliquant des agents fédéraux dans la ville.

La colère royale

Sur les réseaux sociaux, l’auteur de The Shining a réagi sans détour, qualifiant la mort de Pretti de meurtre : « Alex Pretti a été assassiné. » Le message a circulé dans la presse américaine et dans les milieux culturels, alimentant une controverse déjà intense autour des méthodes de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Cette déclaration ne constitue pas un éclat isolé. Depuis plusieurs années, Stephen King multiplie les prises de position contre la politique migratoire fédérale et les violences policières.

Il a récemment assimilé cette milice à une police politique, écrivant que « ICE, c'est la Gestapo américaine » :

La formule avait bien entendu déclenché des réactions outrées dans la presse conservatrice et relancé le débat sur les limites de l’engagement public des écrivains. Dans le cas de Pretti, il semble affirme dans une colère froide : « C'était un meurtre pur et simple. »

Un écrivain engagé dans l’arène civique

L’engagement politique de King s’inscrit dans une trajectoire longue : critique du trumpisme, défense des droits civiques, dénonciation répétée des violences d’État. Dès le début de l’affaire Renee Nicole Good — autre femme abattue par l’ICE à Minneapolis — il avait déjà contesté la version officielle, affirmant qu’aucune preuve visuelle ne corroborait la thèse de la légitime défense.

Cette continuité éclaire sa réaction face à la mort de Pretti. Elle relève moins d’un commentaire circonstanciel que d’une position idéologique structurée, dans laquelle la violence policière figure comme symptôme d’un basculement autoritaire.

La comparaison s’impose avec un précédent récent. En ce même mois de janvier, le cas de Renee Nicole Good, poétesse tuée par la police de l’immigration, avait déjà suscité une onde de choc dans les milieux culturels et éditoriaux.

Évidemment, comme c’est désormais la sinistre et mercantile habitude, un essai retraçant la mort de la victime est déjà commercialisé sur Amazon en version numérique. Un ouvrage écrit en l’espace d’une fraction de seconde, par une intelligence artificielle, comme il se doit.

En septembre dernier, la mort de Charlie Kirk avait suscité une salve de publications, dont une qui avait inquiété : elle avait été commercialisée avant la mort de cette figure du conservatisme américain.

