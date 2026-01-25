Argentine : un festival national d’écriture en prison

Il y a les festivals littéraires où l’on trinque sous des chapiteaux blancs, et puis il y a ceux où les murs sont en béton, les horaires sous contrôle, la liberté sous condition. En Argentine, l'Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel (ENEC) appartient à la seconde catégorie – ou quand la littérature s’invite dans la prison, en grand format. Un événement littéraire national, structuré, porté par une université publique. Et pour le dire cash, quelque peu surréaliste, quand on parle style, voix, poétique, derrière des barreaux.

Depuis plus d’une décennie, cette rencontre annuelle s’impose comme un laboratoire de la littérature carcérale, un carrefour entre détenus, enseignants, écrivains et médiateurs culturels. Son existence raconte une histoire plus large : celle d’un pays où l’université publique s’aventure là où l’État pénitentiaire n’entre qu’avec prudence.

Une université derrière les murs

L’ENEC naît en 2014 sous l’impulsion du Programme d’extension en prison (PEC) de la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Buenos Aires (UBA), avec le département de Lettres et le Centre culturel Paco Urondo, rejoints par l’association civile Dar Margen.

L'intention est simple : créer un espace de discussion sur l’écriture et les politiques linguistiques en contexte d’enfermement, diffuser les productions littéraires issues des prisons et montrer des formes d’intervention éducative et culturelle.

Chaque édition fonctionne comme une vitrine et un forum : lectures, tables rondes, publications, dispositifs audiovisuels. L’université joue ici un rôle moteur, fidèle à une tradition argentine d’extension universitaire qui déborde le campus pour investir les marges sociales.

Écrire comme on perce un mur...

Les organisateurs insistent sur un point : écrire en prison relève moins du hobby que d’un geste politique et existentiel. « L’objectif est de rendre visibles les textes produits dans les prisons et de briser les stéréotypes sur les personnes privées de liberté », expliquaient déjà les responsables d’une édition antérieure.

L’écriture sert à raconter, à se raconter, à se projeter. Une thèse récente consacrée aux pratiques d’écriture dans les prisons fédérales argentines décrit ces ateliers comme des lieux de subjectivation et de construction de communautés, où la littérature fonctionne comme un outil critique face au système punitif.

Dans un pays où les universités publiques multiplient les programmes en détention, cette dynamique prend une ampleur singulière : plus de la moitié des universités publiques argentines mènent aujourd’hui des activités académiques ou culturelles en prison, dans un contexte de surpopulation carcérale et de politiques pénales durcies.

Un festival, aussi bien qu'un manifeste

L’ENEC n’est pas seulement un événement. C’est un manifeste discret, mais tenace. Il défend l’idée que la littérature peut produire du lien social, de la réflexion critique, et même une forme de citoyenneté alternative. Des recherches sur les programmes universitaires en prison en Argentine soulignent que ces initiatives contribuent à construire des communautés académiques et des projets sociaux, y compris après la libération.

Le choix de l’université publique comme pilier institutionnel n’est pas neutre. Il inscrit l’écriture carcérale dans le champ de la politique culturelle et de l’enseignement supérieur, loin de l’animation périphérique. On parle ici d’un champ littéraire élargi, qui accepte de se déplacer là où la littérature est habituellement absente des circuits visibles.

Il faut imaginer la scène : un centre culturel universitaire, des discussions sur la poésie, des auteurs incarcérés qui lisent leurs textes, des universitaires qui débattent de stylistique et de pouvoir. Le tout dans un pays où l’histoire a souvent écrit ses chapitres les plus sombres dans les prisons.

L’ENEC agit comme une contre-narration. Un micro-festival où l’écriture devient une forme de fuite sans évasion, une brèche dans la logique punitive. Une manière, peut-être, de rappeler que la littérature n’est jamais là où on l’attend.

