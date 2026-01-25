Billie Jean King : joueuse de tennis, homosexuelle et... danger pour les jeunes

Dans le Texas conservateur, un album jeunesse peut devenir un projectile idéologique. Le Conroe Independent School District (CISD), au nord de Houston, a retiré des bibliothèques d’écoles primaires une biographie illustrée de Billie Jean King, figure du tennis mondial et militante pour l’égalité. Le motif officiel ? Une mention de son mariage avec une femme, jugée inadaptée au « développement » des enfants.

Le titre visé, I Am Billie Jean King, signé Brad Meltzer et Christopher Eliopoulos, appartient à une série biographique grand public destinée aux jeunes lecteurs. Il raconte l’enfance de la championne, son combat contre le sexisme sportif, la création de la Women’s Tennis Association et son fameux duel contre Bobby Riggs en 1973. Mais quelques lignes sur son orientation sexuelle ont suffi à déclencher une procédure formelle de retrait.

A d'ailleurs découlé de ces livres des vidéos mettant en scène une jeune Billie Jean King, dans son combat pour l'égalité entre hommes et femmes, à travers des approches ludiques et pédagogiques :

Quand la bêtise l'emporte

La décision résulte d’une plainte déposée en octobre 2025 par un parent, conformément à une nouvelle loi texane qui impose aux conseils scolaires de statuer dans un délai de 90 jours. À l’issue d’une séance à huis clos, le conseil d’administration a validé le retrait du livre des écoles primaires.

Pour Melissa Semmler, membre du conseil, le texte « contient des concepts inappropriés pour cet âge », en particulier les références à l’orientation sexuelle et au mariage adulte. Elle reproche aussi l’absence d’avertissement parental sur ces contenus. « Il est inapproprié de fournir des explications explicites sur l’orientation sexuelle et les relations matrimoniales à ce groupe d’âge », a-t-elle déclaré.

Le district ne s’arrête pas à ce cas : plus d’une vingtaine d’ouvrages ont déjà été retirés ou restreints, dont Slaughterhouse-Five de Kurt Vonnegut ou The Color Purple d’Alice Walker.

Biographie mainstream, controverse maximaliste

L’affaire intrigue par sa banalité. La série Ordinary People Change the World figure dans les bibliothèques scolaires américaines comme un outil pédagogique consensuel. Elle couvre Simone Biles, Rosa Parks ou Mister Rogers, sans ambition militante explicite.

Le paradoxe saute aux yeux : une biographie institutionnelle, calibrée pour les enfants, devient objet de censure parce qu’elle mentionne un fait biographique public. La réalité biographique, elle, n’a rien d’obscène : Billie Jean King a fait son coming out en 1981 et vit depuis des décennies dans une relation assumée.

Le retrait s’inscrit dans une vague plus large de contestations et d’interdictions de livres aux États-Unis. Selon PEN America, des milliers de titres ont été ciblés dans les écoles ces dernières années, avec une surreprésentation d’ouvrages abordant le racisme, le genre ou les identités LGBTQ+.

Dès 2022, Reuters évoquait déjà plus d’un millier de livres retirés en moins d’un an sous la pression de groupes conservateurs et de responsables politiques. Le même livre sur Billie Jean King avait déjà été contesté ailleurs : en Caroline du Sud et en Floride, il avait été retiré puis réintégré après mobilisation de parents et d’enseignants.

L’enfance comme champ de bataille

L’argument de « l’âge approprié » revient comme un mantra. Il sert ici de filtre moral, voire de paravent. L’ouvrage ne décrit aucune scène sexuelle, seulement une union matrimoniale. La prudence affichée frôle l’absurde : parler d’un mariage hétérosexuel dans un album jeunesse ne déclenche généralement aucune alarme pédagogique.

La question demeure : qu’est-ce qui choque ? Le mariage, l’amour, ou la configuration familiale ?

Cette affaire illustre un glissement : la biographie devient un terrain politique. Décrire une personne célèbre sans édulcorer son identité suffit à provoquer une procédure quasi judiciaire. Le livre, censé transmettre une mémoire culturelle, se transforme en suspect à auditionner.

L’ironie veut que Billie Jean King ait bâti sa carrière sur la contestation des normes. Qu’un livre pour enfants retraçant ce parcours subisse aujourd’hui une forme de censure scolaire ajoute une couche de mise en abyme presque trop parfaite pour la satire.

Quand la bêtise fait rage

Au fond, l’album ne raconte pas seulement une sportive. Il raconte une société qui se divise sur la question de ce que les enfants ont le droit de savoir. Les bibliothèques scolaires, longtemps perçues comme des espaces neutres, deviennent des arènes.

Dans ce micro-conflit texan, la biographie jeunesse sert de révélateur. Ce n’est pas un pamphlet militant qui disparaît, mais un produit éditorial mainstream, distribué par un grand éditeur, intégré aux circuits pédagogiques. Le signal est clair : aucune catégorie éditoriale n’échappe désormais au soupçon.

Et pendant que les adultes s’écharpent, les enfants, eux, perdent l’accès à une histoire vraie. Une histoire où une femme gagne un match, fonde une association professionnelle, puis épouse la personne qu’elle aime. Voilà, apparemment, un scénario trop explosif pour une bibliothèque scolaire.

Et pour rire un peu plus jaune...

Le film Battle of the Sexes (2017, avec Emma Stone et Steve Carell) prolonge directement le récit biographique évoqué. Il scénarise le match de 1973 contre Bobby Riggs, moment fondateur de la carrière publique de Billie Jean King et symbole médiatique du féminisme sportif. L'ancien numéro 1 mondial était convaincu qu'aucune femme ne le battrait... il perdit le match 6-4, 6-3, 6-3. Une jolie déculottée.

Ll’ironie frappe de plein fouet : une figure qui incarna l’émancipation féminine et la médiatisation de l’égalité, aujourd’hui censurée dans un album jeunesse pour un point biographique. Le film serait à revoir, pour le contrepoint culturel et mémoriel qu'il propose, rappelant la dimension politique déjà constitutive de la trajectoire de King et la persistance des conflits autour de sa représentation publique.

Bande-annonce, si jamais :

