Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#International

Ce livre jeunesse a voyagé 36 ans autour du monde avant de revenir à sa bibliothèque

Un livre d’enfants joue les clandestins, traverse des dictatures, des ambassades, des salons diplomatiques, puis revient sagement à la bibliothèque comme un agent dormant réveillé par un bibliothécaire. Trente-six ans de cavale pour un chien qui détestait le bain : on tient là un manifeste involontaire sur la migration, la mémoire et la morale bibliothécaire. La littérature jeunesse comme passeport universel, avec tampons affectifs inclus.

Le 24/01/2026 à 21:33 par Nicolas Gary

|

Publié le :

24/01/2026 à 21:33

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L’histoire commence comme un gag de bibliothécaire et s’achève comme une parabole sur la mémoire. Un album jeunesse emprunté en 1989 dans une bibliothèque de Virginie a refait surface trente-six ans plus tard, non pas dans un fonds d’archives poussiéreux, mais sur une étagère familiale en Grèce.

Entre-temps, l’ouvrage avait traversé plusieurs continents, porté par les déménagements successifs d’une famille diplomatique — Syrie, Japon, Pays-Bas — avant de revenir, intact, à son point de départ.

Le protagoniste involontaire de cette odyssée s’appelle Harry the Dirty Dog, un classique de la littérature enfantine américaine publié en 1956 par Gene Zion et illustré par Margaret Bloy Graham. Le livre raconte l’histoire d’un chien qui fuit le bain et accumule les aventures jusqu’à devenir méconnaissable, avant de rentrer chez lui. Un récit innocent, mais un objet doté d’une capacité singulière : voyager sans passeport.

Revenu par hasard... ou par devoir ?

L’épisode, raconté par The Washington Post, débute lorsque Dimitris Economou, de passage chez ses parents en Grèce, cherche un livre à lire à son fils. Il reconnaît l’album de son enfance, puis découvre la carte de prêt : le volume appartient à la Fairfax County Public Library et accuse un retard de plusieurs décennies.

Il comprend alors que ses parents avaient emprunté l’ouvrage lorsqu’il avait cinq ans, avant de quitter les États-Unis. Le livre a suivi la famille au gré des mutations diplomatiques, « voyageant dans le monde et restant bien conservé », écrit-il dans la note qu’il joint au moment de le restituer.

Le geste tient à la fois de l’évidence morale et de la nostalgie. Sa mère, raconte-t-il, s’est émue en repensant aux lectures partagées dans l’enfance. La bibliothécaire qui reçoit l’ouvrage se réjouit : l’album, en excellent état, retourne dans les rayonnages, prêt pour un nouveau cycle de lectures.

Le livre comme témoin migratoire

L’anecdote amuse, mais elle dit autre chose : la matérialité d’un livre inscrit un parcours migratoire sans intention documentaire. Le volume devient une archive involontaire, une trace de déplacements, de ruptures et de continuités familiales.

Les bibliothèques connaissent ces histoires de retours tardifs, parfois spectaculaires : l’histoire d’un livre emprunté par George Washington et restitué plus de deux siècles plus tard fait figure de légende professionnelle. Mais ici, la singularité réside dans l’intime : un album d’enfant, transporté comme un talisman discret à travers plusieurs systèmes politiques, cultures linguistiques et géographies affectives.

Dans le vocabulaire bibliothéconomique, un livre de bibliothèque appartient à la sphère publique, mais son usage se joue dans l’intimité domestique. Cet album incarne cette tension : propriété collective, il accompagne une trajectoire familiale, se charge de souvenirs, puis réintègre la circulation commune.

Le bibliothécaire cité par le Washington Post insiste sur ce respect persistant pour les collections : la plupart des lecteurs tiennent à restituer les ouvrages, même après un long retard, comme si l’institution conservait une autorité morale diffuse.

Une petite fable pour l’écosystème du livre

La scène a tout d’un conte contemporain : un enfant lit le même livre que son père, sans savoir qu’il feuillette un fragment d’histoire migrante. Puis l’objet retourne à la communauté, enrichi d’un récit supplémentaire.

Dans un monde dominé par les flux numériques, ce type d’épisode rappelle la singularité des supports physiques. Un fichier ne vieillit pas, ne voyage pas dans une valise diplomatique, ne porte pas la trace d’une étagère grecque ou d’un appartement syrien. Un livre, lui, accumule les couches de sens, parfois malgré lui.

On sourira de ce retard record, mais l’histoire agit comme une métaphore concrète : les livres circulent avec les personnes, franchissent les frontières, survivent aux régimes, aux carrières, aux séparations. Ils deviennent des migrants silencieux, des témoins matériels d’une biographie mondialisée.

Et s'ils rentrent à la maison — ici, une bibliothèque publique — ils racontent une histoire supplémentaire, qui n’existait pas dans le texte originel, assurément...

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

À Londres, des droogies se battent pour préserver le décor d'Orange mécanique

Orange mécanique, de Stanley Kubrick, sorti en 1971, a plus ou moins éclipsé le roman original d'Anthony Burgess, L'Orange mécanique, paru une décennie plus tôt (trad. Georges Belmont et Hortense Chabrier, Robert Laffont). L'imagerie cinématographique est en tout cas devenue indissociable du texte, notamment via les décors brutalistes dans lesquels évoluent Alex DeLarge et ses compères malintentionnés. Dans le sud-est de Londres, certains souhaitent protéger et préserver cet héritage architectural.

23/01/2026, 15:20

ActuaLitté

Jair Bolsonaro en prison : la lecture de livres réduirait-elle vraiment sa peine ?

Dans une scène qui aurait ravi le plus grinçant des dramaturges, le prisonnier Jair Bolsonaro — ancien président du Brésil et figure emblématique de l’extrême droite — se tourne vers la lecture… Non pour se divertir, mais comme stratagème pour alléger sa peine de prison. 

19/01/2026, 10:20

ActuaLitté

ActuaLitté partage ses plus belles lectures 2025

Il ne s’agit pas d’un de ces bilans qui accompagnent les fins d’années ni d’une projection sur ce que sera celle à venir. Juste d’un partage de nos petites lectures, hors du boulot et des heures de bureau. Celles qu’on se garde pour soi… jusqu’à ce qu’on les partage finalement avec plaisir.

15/01/2026, 16:32

ActuaLitté

En Italie, l'histoire du coiffeur qui sauvait les livres promis à la poubelle

On connaissait le vieux qui lisait des histoires d’amour. Mais personne n’avait encore envisagé d’écrire l’histoire poignante du coiffeur qui restaure les livres abîmés. Silverio Perrone réside à Miasino, dans le nord du Piémont, non loin de la frontière suisse. Sa carrière de coiffeur a pris une autre tournure le jour où il reçut un carton d’ouvrage dont son frère se débarrassait… 

14/01/2026, 17:16

ActuaLitté

Le retour de Michel Houellebecq se fait... en musique

Michel Houellebecq s’apprête à renouer avec la scène musicale. L’écrivain français, prix Goncourt et l’un des auteurs les plus traduits à l’étranger, prévoit la sortie en mars d’un nouvel album, suivi d’une tournée, selon des informations communiquées par son entourage à l'AFP. 

14/01/2026, 16:16

ActuaLitté

Quand TikTok transforme une bibliothèque de Prague en attraction touristique

Dans le centre historique de Prague, une scène étonne : une file d’attente devant une bibliothèque publique, comme si Franz Kafka avait été programmé pour une rencontre avec ses lecteurs. Sauf qu’ici, ce ne sont pas les livres qu’on attend – c’est une œuvre d’art devenue star des réseaux sociaux.

13/01/2026, 18:21

ActuaLitté

Quand casser des toilettes met une bibliothèque hors service

Le scénario aurait de quoi faire sourire, s’il n’avait pas transformé une bibliothèque en chantier imprévu... Sur l’île suédoise d’Öland, la bibliothèque municipale de Färjestadens a récemment subi un important dégât des eaux, conséquence indirecte d’un acte de vandalisme ciblant les sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite...

08/01/2026, 16:54

ActuaLitté

À Édimbourg, “le café de Harry Potter” rouvre après l’incendie de 2021

Situé sur George IV Bridge, dans la vieille ville d’Édimbourg, le café The Elephant House, associé aux séances d’écriture de J. K. Rowling sur les premiers Harry Potter, a rouvert ses portes après plus de quatre ans de fermeture, consécutive à l’incendie d’août 2021.

05/01/2026, 13:05

ActuaLitté

Faulkner, Christie, Hammett : ces romans qui basculent dans le domaine public en 2026

Après les auteurs qui entrent dans le domaine public en France en 2026, un autre calendrier mérite l’attention, cette fois du côté des États-Unis. Chaque 1er janvier, le Center for the Study of the Public Domain, de la Duke University School of Law, publie son Public Domain Day, qui recense les œuvres devenues librement réutilisables outre-Atlantique. En 2026, la grande vague concerne surtout les créations de 1930.

02/01/2026, 17:51

ActuaLitté

Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026

À l’aube de 2026, certaines œuvres cessent d’appartenir au temps des héritiers pour rejoindre celui des lecteurs. Des voix majeures du XXe siècle, des penseurs, des écrivains et des artistes passent du côté du bien commun. Une date, une bascule juridique, et tout un paysage littéraire et artistique prêt à être relu, repris et réinventé.

02/01/2026, 15:45

ActuaLitté

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert

On peut très bien ne pas aimer Dune version David Lynch : ce dernier l'a d'ailleurs renié. Quant à la version Denis Villeneuve, on comprendra même aisément qu’on reste à distance de son lissage général. Mais s'en prendre à l’œuvre originale de Frank Herbert, cette impressionnante machine philosophique et politique, est plus audacieux. Un autre géant du XXe siècle s'y est risqué, en la personne de J. R. R. Tolkien...

31/12/2025, 13:33

ActuaLitté

Book breaks : quand la lecture se transforme en produit touristique

Lire un livre au calme, sans notifications ni interruptions, est désormais une raison officielle de partir en vacances. Les reading retreats, ou book breaks, se multiplient dans plusieurs pays, portés par des clubs de lectrices, des entrepreneuses du tourisme et des hôtels qui ont compris que le silence se vend bien. Organisés dans des lieux calmes, ils promettent de longues plages de lecture et une déconnexion numérique, attirant surtout des femmes de 30 à 50 ans en quête de temps pour lire.

30/12/2025, 16:32

ActuaLitté

Balthazar, le Mage qui revient : un conte philosophique et poétique

Alors que les galettes des Rois réinvestissent les vitrines des boulangeries à l’approche de l’Épiphanie, André Claverie (P.S. Hoggar,) propose à ActuaLitté un extrait de Jusqu’à mon dernier mot, une méditation littéraire autour des Rois mages et de la figure singulière de Balthazar. L'ancien doyen de la faculté des lettres de l’ex-Université des Antilles et de la Guyane s’inscrit ici dans une tradition de réécriture et de méditation, après Michel Serres et Michel Tournier, pour interroger ce que ces personnages mythiques peuvent encore dire à notre présent.

30/12/2025, 15:15

ActuaLitté

23 livres rares volés en 2008, retrouvés en 2025 : un final digne d’un film

Il y a des histoires qui semblent tout droit sorties d’un roman d’espionnage ou d’un scénario méticuleusement ficelé. Mais cette fois-ci, la réalité dépasse la fiction. Après dix-sept années d’errance silencieuse, vingt-trois livres rares — dérobés en 2008 dans la prestigieuse Durning-Lawrence Library de la Senate House Library à l’Université de Londres — ont été retrouvés dans une librairie de Barcelone en 2025. 

25/12/2025, 17:55

ActuaLitté

Il voulait offrir un cadeau à sa sœur : une histoire de Noël en Italie

Une histoire qui pourrait inspirer un film de Noël, ou en être tirée : à Mugnano di Napoli, commune de la banlieue napolitaine, un enfant de 11 ans, ayant perdu sa mère, a quitté son domicile pour vendre ses dessins et quelques livres devant un magasin de jouets. Son objectif : réunir assez d’argent pour acheter un cadeau de Noël à sa sœur de trois ans. Repéré dans la rue, il avait été pris en charge par les carabinieri, tandis que son père signalait sa disparition...

24/12/2025, 12:49

ActuaLitté

Tintin parle gascon, bourguignon et patois : un album au cœur des langues régionales

En France, Les Bijoux de la Castafiore connaît un regain d’actualité à travers trois traductions récentes en langues et patois régionaux : le gascon, le patois montcellien et le bourguignon de l’Auxois. Portées par des tintinophiles et des associations locales, ces versions ont été publiées avec l’accord des ayants droit de l’œuvre d’Hergé. Si ces parutions attirent l’attention, elles s’inscrivent dans une démarche plus ancienne de traduction de l’album dans de nombreuses langues régionales et minoritaires, en France et au-delà.

23/12/2025, 17:43

ActuaLitté

Donald Trump et la culture : la bataille du Kennedy Center

L’inscription du nom de Donald Trump sur la façade du Kennedy Center constitue une nouvelle étape dans sa stratégie de réappropriation symbolique des grandes institutions culturelles américaines. Depuis le 19 décembre 2025, le bâtiment emblématique de Washington affiche officiellement l’intitulé The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, une décision qui a suscité une indignation immédiate, bien au-delà des cercles artistiques.

23/12/2025, 14:23

ActuaLitté

Quand la bibliothèque de Hambourg ferma : les étudiants cachaient les livres

Une bibliothèque universitaire a récemment fermé ses portes à Hambourg… non pour travaux de rénovation ou grève du personnel, mais pour… remettre de l’ordre dans ses collections. Le phénomène pourrait prêter à sourire — s’il n’illustrait pas avec tant de relief la logistique invisible des infrastructures documentaires.

23/12/2025, 10:24

ActuaLitté

Les 11 livres recommandés par Barack Obama pour la fin d’année 2025

Comme chaque fin d’année, Barack Obama a publié sa liste de livres préférés. En 2025, l’ancien président des États-Unis partage onze titres qui ont marqué ses lectures récentes et rappelle, séparément, ceux recommandés durant l’été. Une sélection dominée par les romans contemporains, les essais politiques et les enquêtes journalistiques. Une sélection pour les anglophones, en attendant les traductions.

22/12/2025, 17:06

ActuaLitté

À Paris, une péniche dédiée à la littérature ouvrira au pied de Notre-Dame

Le groupe Artflux annonce l’ouverture, au printemps 2026, d’un nouveau lieu culturel baptisé NANNA : une péniche entièrement dédiée à la littérature, installée sur la Seine, au pied de Notre-Dame de Paris. Pensée comme une bibliothèque vivante et un espace de rencontres, elle proposera près de 5000 ouvrages de seconde main en libre accès, ainsi qu’une programmation littéraire mêlant événements publics et formats participatifs. 

22/12/2025, 13:37

ActuaLitté

Après la mobilisation, les appartements de Jacques Prévert et Boris Vian sont sauvés

L’appartement parisien de Jacques Prévert, situé cité Véron, derrière les ailes du Moulin Rouge, ne disparaîtra pas. Après plusieurs semaines de polémique et une mobilisation d’ampleur nationale, un accord a été trouvé le 19 décembre entre la direction du célèbre cabaret et les héritiers du poète, mettant fin à un projet d’agrandissement qui menaçait directement ce lieu emblématique de la vie littéraire française.

22/12/2025, 13:04

ActuaLitté

Une voleuse arrêtée pour 11 mangas dérobés lors d'un grand incendie

Une matinée ordinaire s’est transformée en scène pour le moins surréaliste dans le centre-ville de Hakodate, mardi 2 décembre 2025. Alors que les flammes et la fumée se répandaient dans les rues — un important incendie ayant mobilisé les services de secours et perturbé la circulation — une librairie située au sein du grand magasin Marui Imai a été le théâtre d’un fait divers insolite : le vol de mangas en période de crise.

20/12/2025, 10:32

ActuaLitté

“Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ?

Le studio Illogic, créateur du « Loup mal-aimé », star de la publicité d'Intermarché aux centaines de millions de vues, a été accusé de plagiat par Thierry Dedieu, auteur jeunesse. Il a reconnu, dans le film d'animation, le personnage et le récit de son album Un Noël pour le loup publié en octobre 2017 par Seuil Jeunesse. 

19/12/2025, 11:53

ActuaLitté

Journal d'un pigeonnier : “Si tu reviens, je publie tout”

PARODIE – Auteur et traducteur, Mathias de Breyne propose à ActuaLitté une chronique littéraire (peut-être sarcastique... peut-être) du livre d'une personnalité récemment incarcérée et ressortie assez vite. Probablement pour que l'ouvrage bénéficie d'un peu de presse. Ou pas. 

18/12/2025, 18:12

ActuaLitté

Pourquoi Paris reste une capitale mondiale des librairies indépendantes

Dans un classement établi par Cultured Mag à partir des recommandations croisées de libraires indépendants du monde entier, plusieurs librairies parisiennes s’imposent comme des références internationales.

17/12/2025, 18:02

ActuaLitté

Lettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium”

Derrière la verve et l’outrance, se dessine une réflexion sur la norme, la visibilité et la manière dont l’intime est exposé, instrumentalisé ou passé sous silence dans l’espace public et médiatique. Christophe Esnault reprend du service, dans l'hypothèse peu concevable qu'il se soit jamais arrêté...

15/12/2025, 17:27

ActuaLitté

20 choses à savoir sur Thomas Mann, à l’heure du domaine public

En janvier 2026, un basculement discret mais décisif attend le  prix Nobel de littérature 1929 : en France, et plus largement dans une grande partie de l’Europe, ses textes entrent dans le domaine public. Ce moment n’est pas qu’une affaire de juristes : il relance les lectures, les retraductions, les rééditions, les adaptations. Bref : un « retour » de Thomas Mann.

12/12/2025, 18:03

ActuaLitté

Il glisse un Kamasutra dans la boîte à livres : le maire rappelle quelques règles

À Champniers, en Charente, commune de près de 5000 habitants, la boîte à livres des Prés-de-l’Or est habituellement un refuge tranquille pour romans oubliés, BD en quête d’un nouveau foyer et albums jeunesse en rotation perpétuelle. Mais ce matin-là, quelqu’un a jugé bon d’y ajouter un peu… de chaleur. Entre deux ouvrages parfaitement innocents, les usagers ont découvert une version illustrée du Kamasutra, déposée juste en face des écoles, et à quelques mètres du jardin pour enfants...

11/12/2025, 16:36

ActuaLitté

László Krasznahorkai, un Nobel qui parle des anges… faute d’espoir

« Mes réserves d’espoir sont définitivement épuisées, je parlerai donc des anges. » C’est par cette phrase que László Krasznahorkai ouvre sa leçon de Nobel, dans la langue mystérieuse des magyars, prononcée à Stockholm à l’occasion du prix de littérature 2025. Un point de départ radical, à l'image de son oeuvre, où Satan est bien le Maître de la Terre, et où l'absurde dignité est la seule réponse possible.

11/12/2025, 15:51

ActuaLitté

Quels sont les livres les plus empruntés à la bibliothèque du Québec en 2025 ?

Comme chaque fin d’année, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) dévoile son traditionnel classement des livres les plus empruntés. Romans, essais, bandes dessinées, formats numériques et audio : les choix des lecteurs tracent un portrait des habitudes de lecture en 2025 chez nos cousins de Nouvelle-France. Entre forte présence d’auteurs québécois, goût pour les récits personnels et succès durables des grandes sagas, une nouvelle année de lectures est passée.

11/12/2025, 13:25

ActuaLitté

Pourquoi les 10 mots de 2025 révèlent une France fracturée

En 2025, quels mots ont le plus affolé les recherches sur le Dico en ligne du célèbre Robert ? Ce « Top 10 des mots qui ont marqué l’année » ressemble moins à un palmarès académique qu’à une petite chronique de l'esprit du temps : les rapports de genre, la peur de la manipulation politique, l’angoisse géopolitique… et quelques interjections qui, à force d’être répétées, finissent devant les tribunaux ou les autorités linguistiques...

09/12/2025, 12:56

ActuaLitté

Les 100 meilleurs livres de 2025 selon le New York Times, une Française présente

Chaque année, le New York Times Book Review publie son classement des « 100 Notable Books », une sélection devenue l’un des baromètres les plus influents de la vie littéraire mondiale. Ce palmarès, qui mêle fictions, essais, poésie, mémoires et récits d’investigation, reflète le travail d’une équipe d’éditeurs et de critiques qui, dès janvier, commence à examiner des milliers de nouveautés.

08/12/2025, 16:11

ActuaLitté

L’auteur vedette des lettres autochtones apprend... qu’il n’est pas autochtone

Thomas King, figure majeure de la littérature autochtone en Amérique du Nord, vient d’apprendre qu’il n’a finalement aucune ascendance cherokee, contrairement à ce qu’il a cru presque toute sa vie. Une enquête généalogique menée par la Tribal Alliance Against Frauds (TAAF), un groupe cherokee qui enquête sur les fausses revendications d’identité autochtone, a démêlé l’arbre familial de l’écrivain de 82 ans, révélant une réalité qui bouleverse sa trajectoire personnelle et alimente un débat déjà sensible sur l’identité autochtone et l’appropriation culturelle.

02/12/2025, 15:02

ActuaLitté

Vingt villes, vingt polars : un autre visage de la France

Alors que débute la saison des cadeaux, Actualitté vous propose une sélection qui s’écarte volontairement des « dix meilleurs polars à offrir à Noël » pour explorer d’autres territoires, moins évidents, plus bruts, souvent invisibles.

02/12/2025, 12:10

ActuaLitté

Cette bibliothèque américaine adopte une vache… et les lecteurs adorent

À première vue, l’histoire prête à sourire. Pourtant, elle dit beaucoup sur l’évolution des bibliothèques publiques américaines. Fin octobre, la Parkland Community Library — un établissement de quartier situé à quelques kilomètres d’Allentown — a annoncé avoir officiellement adopté une jeune vache Holstein, prénommée Fluff.

29/11/2025, 10:24

ActuaLitté

Antoine Gallimard, Patti Smith, Modiano… un front pour sauver Prévert et Vian

Deux pétitions ont été lancées pour tenter de sauver deux lieux intimement liés à l’histoire littéraire et artistique de Paris. L’appartement de Jacques Prévert et celui de Boris Vian, voisins sur la même terrasse de la cité Véron, derrière le Moulin Rouge, sont menacés par un vaste projet d’extension du cabaret.

28/11/2025, 17:15

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives Un outil pour estimer la compatibilité d'un manuscrit avec une maison d'édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.