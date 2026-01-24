Inscription
Inde : comment un ouvrage universitaire a déclenché une tempête politique

En Inde, un livre agit comme une grenade à retardement : il explose vingt ans après son lancement, dans un tribunal plutôt que dans une librairie. Shivaji, héros sanctifié, chercheur américain, éditeur universitaire sous pression : le cocktail a tout d’un thriller postcolonial. En janvier 2026, Oxford University Press India publie des excuses forcées, comme on signe une reddition. Le passé ne pardonne pas, il poursuit.

Le 24/01/2026 à 21:07 par Clément Solym

|

Publié le :

24/01/2026 à 21:07

Clément Solym

Il arrive que les livres vieillissent en silence. D’autres, plus rares, reviennent comme un boomerang. En Inde, l’affaire autour de Shivaji : Hindu King in Islamic India (2003) appartient clairement à la seconde catégorie.

En janvier 2026, Oxford University Press India (OUP India) a publié une excuse publique, sous injonction judiciaire, pour des « déclarations non vérifiés » concernant la figure historique du roi marathe Shivaji, rapporte Indian Express. Une épilogue juridique, certes. Mais aussi un nouvel épisode d’un feuilleton où s’entrelacent histoire, politique identitaire et liberté académique.

Une controverse qui ne voulait pas mourir

Le livre de l’universitaire américain James Laine, spécialiste des religions, paraît en 2003 chez OUP India. Il ambitionne une biographie critique d’un héros national indien, Chhatrapati Shivaji Maharaj, figure fondatrice du nationalisme marathe.

L’ouvrage contient toutefois plusieurs passages interprétés comme offensants, notamment des anecdotes sur la filiation du souverain. La réaction est immédiate : protestations politiques, violences contre des institutions savantes, retrait rapide du titre.

Le débat dépasse alors le livre lui-même. Il cristallise une tension récurrente en Inde entre recherche historique et sacralisation politique du passé. En 2003 déjà, Laine présente ses excuses : « J’aime l’Inde et j’ai consacré ma vie à l’étude de sa culture. Je suis profondément attristé que ce livre ait causé un tel trouble ». Mais l’affaire judiciaire, elle, s’enlise pendant deux décennies.

Un contentieux de vingt ans, clos par un avis de presse

En décembre 2025, la Haute Cour de Bombay ordonne la publication d’excuses officielles, conditionnant la clôture d’une plainte en diffamation déposée dès 2005 par Udayanraje Bhosale, descendant direct de Shivaji. OUP India se conforme à la décision et publie un communiqué dans plusieurs journaux.

L’éditeur reconnaît que certaines affirmations figurant dans l’ouvrage étaient « non vérifiées » et exprime ses regrets : « Nous regrettons sincèrement la publication de ces déclarations et présentons nos excuses à Udayanraje Bhosale et au public ». La maison rappelle également avoir retiré le livre peu après sa parution.

L’affaire, juridiquement close, agit comme un miroir grossissant. Elle révèle la persistance d’un rapport sensible au récit historique et la capacité du droit à transformer un débat académique en litige mémoriel.

Liberté académique, mémoire nationale et autocensure

Cette histoire s’inscrit dans une série de controverses éditoriales indiennes où l’édition internationale navigue entre prudence commerciale et pressions politiques. Dans d’autres cas, des éditeurs ont retiré ou retardé des titres jugés « provocateurs », alimentant le débat sur l’autocensure.

Dans le cas Laine, la violence initiale et les poursuites judiciaires ont créé un précédent durable : écrire l’histoire d’un héros national expose désormais l’éditeur à un risque juridique et symbolique. L’excuse publique, ordonnée par la justice, ressemble ainsi à un rituel de réparation collective, mais aussi à une forme de compromis institutionnalisé.

Pour OUP India, l’affaire se referme sur une formule officielle, presque administrative. Pour l’édition mondiale, elle rappelle une vérité inconfortable : le livre, loin d’être un simple objet culturel, demeure un champ de bataille symbolique.

Et l’on peut s’interroger : que vaut une excuse publiée vingt ans après les faits ? Un geste juridique, sans doute. Un signal politique, certainement. Mais aussi une nouvelle page dans la chronique, parfois chaotique, de la circulation des idées dans les démocraties fragiles.

Par Clément Solym
