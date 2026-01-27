When devils sing

« Dans le sud-ouest rural de la Géorgie, il existe un bourg endormi baptisé Carrion. C’est là que tous les treize ans, une colonie de millions de cigales s’éveillent de leur long sommeil et sortent de terre. Et puis, en coeur, elles se mettent à hurler. [...] pour les habitants de Carrion, l’arrivée des cigales n’est pas juste une énigme scientifique. C’est une malédiction. »

Tout commence par une disparition. Oui, une autre, comme tous les treize ans – inexpliquée, mystérieuse, soudaine. Cette fois-ci, c’est Dawson qui est introuvable depuis quelques jours. Il n’a pas laissé une seule trace, rien qui donnerait une chance de le retrouver.

Pourtant, Samantha, Isaiah, Neera et Reid décident de joindre leurs forces pour enquêter… Si tout les sépare, leur amitié commune avec Dawson devient l’élan dont ils ont besoin pour se lancer dans cette mission – sans réellement savoir ce qui les attend. Dans ce coin des États-Unis, les non-dits et les secrets sont de mise. Bien malgré eux, les quatre adolescents se retrouvent confrontés à un monde sombre et déstabilisant, où la vérité dérange plus que de raison.

Folklores et légendes urbaines deviennent un élément central dans la manière dont ce roman a été tissé. Xan Kaur dépeint le sud des États-Unis comme un lieu de vie chaleureux, qui cache finalement une ambiance sombre, une noirceur glaçante… Ce roman explore notamment la manière dont l’élite américaine s’ancre dans certaines petites villes et perpétue des croyances et traditions pour leur permettre à tout prix de maintenir la hiérarchie en place. Tout, absolument tout pour préserver le pouvoir qui est le sien.

Un roman Young Adult qui fait son petit effet. Avec une once de noirceur, une touche de surnaturel et une dose de thriller… voici un cocktail explosif pour une lecture les soirs d’hiver !