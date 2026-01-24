John Updike, l’intime à nu : une vie racontée par ses lettres

Cette édition de la Booksletter propose une traversée critique de l’actualité éditoriale internationale, entre correspondance littéraire, essais historiques, sciences humaines et fiction. La sélection met en perspective des parutions récentes et des analyses issues de Books... à découvrir tout de suite

John Updike en toutes lettres

« L’idée d’un conflit entre ma vocation artistique et mon mariage me semble absurde. Je suis très intéressé par le sexe ; j’aime ton corps. Il n’y a aucune raison sur terre pour qu’un conflit se manifeste… » La vie quotidienne, amoureuse et professionnelle d’un grand romancier racontée dans sa correspondance. — Par Michel André

En une soixantaine d’années de vie active, John Updike a composé une des œuvres les plus abondantes et variées de la littérature américaine de la seconde moitié du XXe siècle : 23 romans, 18 collections de nouvelles, 9 volumineux recueils d’essais et de critiques, 3 compilations de textes sur la peinture, 12 livres de poésie. D’un homme aussi productif, dont on a souvent dit qu’il écrivait comme on respire, on ne s’étonnera pas d’apprendre qu’il fut aussi un épistolier prolifique. James Schiff, qui publie une sélection de quelques centaines de ses lettres, estime qu’il en a rédigé au total plus de 25 000, cartes postales et courts billets compris, peut-être même davantage compte tenu du nombre de celles qui gisent encore au fond des tiroirs ou ont été perdues. La rédaction de son courrier représentait une partie non négligeable de sa routine quotidienne. Ses lettres ne lui demandaient pas un effort considérable, tant il écrivait rapidement et avec facilité. Lire l’article

John Updike: A Life in Letters (« Une vie dans les lettres »), sous la direction de James Schiff, Hamish Hamilton, 2025.

Mieux vaut rester un jeune-vieux que devenir un vieux-vieux La vieillesse est certes un phénomène bien étudié, mais les phénomènes n’existent que par la perception qu’on en a, nous disent les philosophes. Barbara H. Rosenwein, qui se veut « historienne des émotions », ne donne donc pas à lire une énième description navrante des modalités physiques, psychologiques ou sociales du vieillissement, mais plutôt de la façon – tout de même moins navrante – dont celui-ci a été ressenti à travers l’histoire et la géographie : « Comment perçoit-on l’âge au cours des âges ? Et comment les vieux eux-mêmes perçoivent-ils la vieillesse ? » La réponse au premier volet de la question n’est pas vraiment encourageante. Certaines peuplades primitives se débarrassent de leurs vieilles bouches inutiles à nourrir avec plus ou moins de cérémonie, parfois en les tuant (éventuellement pour les manger) ou, chez les nomades, en les laissant sur place (abandon létal), à moins que les vieux ne décident d’eux-mêmes de cesser de peser sur la vie du groupe… Lire l’article

Winter Dreams: A Historical Guide to Old Age (« Rêves d’hiver. Un guide historique de la vieillesse »), Barbara H. Rosenwein, Reaktion Books, 2025.

“L’intersexualité n’est jamais effacée par la chirurgie” Le sujet brûlant des interventions médicales sur les jeunes éprouvant une dysphorie de genre a relégué dans l’ombre le sujet non moins sérieux des interventions médicales sur les enfants, souvent des bébés, « intersexes » ou « intersexués ». En France on les qualifie depuis une loi de 2021 comme « présentant une variation du développement génital ». Pour reprendre une formulation du Conseil d’État, il s’agit d’enfants nés avec « un développement atypique du sexe chromosomique (ou génétique), gonadique (c’est-à-dire des glandes sexuelles, testicules ou ovaires) ou anatomique (soit le sexe morphologique visible) ». Surtout lorsqu’elle est visible, l’intersexualité interpelle parents et médecins, ce qui a conduit depuis les années 1950 à proposer une intervention chirurgicale destinée à corriger les apparences. Lire l’article

Intersex: A Manifesto Against Medicalization (« Intersexualité. Manifeste contre la médicalisation »), Iain Morland, Columbia University Press, 2025.

Génie du foot malgré lui « Sans être un bon élève, car il était moyen, Eliseo agissait comme s’il était le meilleur de tous : propre, distant, sérieux […], témoigne des décennies plus tard l’un de ses camarades de jeu. Mystérieux, même. Et, surtout, un peu triste. [...] Il était tout le contraire d’un garçon espiègle ou sportif. Toujours voûté, dans l’ombre, dans un coin. Ou regardant dans le vide, perdu, les yeux vitreux. » Tout change lorsque dans ce trou perdu de Patagonie le professeur d’éducation physique fait jouer ses élèves au football, résume Joaquín Castillo dans El País. Eliseo n’avait jamais touché un ballon. Et cela ne l’intéressait pas spécialement. Mais voilà : il avait un talent inné. Pour ceux qui l’entourent, c’est une révélation. Son école, son village s’enflamment. Sans le vouloir, avec réticence même, il devient une gloire locale, puis nationale. Capable de gestes techniques et poétiques inouïs, il a toujours refusé la gloire et les projecteurs. Lire l’article La estrella y la memoria (« L’étoile et la mémoire »), Eduardo Berti, Impedimenta, 2025.

La meilleure arme de guerre : le cerveau En mai 1940, les Allemands avaient moins de soldats entraînés, moins d’armes à feu, moins de tanks et moins d’avions que les Français, écrit Nicholas Wright dans son livre sur le cerveau et la guerre. « Mais les professionnels de la Wehrmacht avaient réfléchi aux moyens de doper les facultés cérébrales pour exploiter l’effet de choc, la créativité, la ruse, la volonté et l’habileté », tandis que les Français, qui se reposaient sur leurs lauriers, ont vu leur volonté s’effondrer. Wright est un neuroscientifique britannique conseiller du Pentagone. Dans son livre il engage le lecteur dans une exploration progressive des fonctions du cerveau impliquées dans la guerre, en commençant par le tronc cérébral, qui gère la douleur, pour aboutir au cortex frontal, temple de la connaissance de soi. Lire l’article

Warhead: How the Brain Shapes War and War Shapes the Brain (« Tête de guerre »), Nicholas Wright, St. Martin’s Press, 2025.

