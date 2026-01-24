La “République lectrice” du Mexique, projet national pour sauver la lecture

Le Mexique vient de poser une pièce de plus sur l’échiquier, et ce n’est pas qu’un geste administratif : c’est une tentative, presque performative, de faire exister la lecture comme projet national. Le Conseil national de promotion du livre et de la lecture a été officiellement installé, avec l’ambition proclamée d’orchestrer le concert souvent cacophonique des institutions fédérales, des États, des éditeurs, des libraires et des bibliothèques autour d’une stratégie commune. En théorie, un coup de chef d’orchestre. En pratique, la partition reste encore à écrire.

« Il s’agit d’une instance qui peut et doit organiser, articuler et donner une continuité à une politique publique essentielle : construire une République lectrice », a déclaré la secrétaire à la Culture, Claudia Curiel de Icaza, lors de la séance inaugurale.

L’expression claque comme un manifeste, avec son parfum de rhétorique fondatrice : inscrire la lecture comme un droit fondamental, garanti de Tijuana à Cancún, du Chiapas aux déserts du Nord. Le slogan est puissant, presque messianique, et c’est précisément ce qui le rend politiquement intéressant.

Le Conseil, prévu par la Loi de promotion de la lecture et du livre, rassemble le ministère de l’Éducation, l’Institut national des langues indigènes, le Fonds de culture économique, l’Institut national du droit d’auteur et des représentants de la chaîne du livre. Sur le papier, l’architecture est impressionnante. L’objectif affiché est de rompre avec la juxtaposition de programmes fragmentés et d’installer enfin une politique publique cohérente, durable, presque systémique. Un État stratège de la lecture, en somme.

Une ambition politique face à un déficit structurel

L’initiative surgit dans un contexte paradoxal, presque schizophrène. Le Mexique affiche un taux d’alphabétisation supérieur à 94 %, mais la pratique de la lecture demeure anémique. Selon l’Institut national de statistique (INEGI), les Mexicains lisent en moyenne entre trois et quatre livres par an : un chiffre stable, respectable à l’échelle régionale, mais modeste au regard des standards internationaux.

D’autres enquêtes montrent un recul du nombre de lecteurs depuis 2016 et, plus inquiétant, l’existence d’une population qui n’a jamais été socialisée à la bibliothèque ou à la librairie.

Ce déficit n’a rien de nouveau. Les comparaisons internationales ont souvent relégué le pays dans la catégorie des nations où la lecture reste un luxe culturel, malgré un système éducatif massif. La tension entre alphabétisation formelle et pratique culturelle constitue l’un des angles morts des politiques publiques contemporaines : savoir déchiffrer n’a jamais suffi à créer des lecteurs.

Bibliothèques, médiation, territoires : la bataille du quotidien

Le Conseil veut agir sur plusieurs fronts : revitalisation des bibliothèques, médiation culturelle, accompagnement des communautés, adaptation aux réalités territoriales, notamment dans les zones rurales ou défavorisées. C’est là que se joue la guerre des tranchées, loin des discours ministériels, dans les bibliothèques poussiéreuses, les écoles sous-dotées et les quartiers où le livre reste un objet étranger.

« Nous voulons que lire et écrire ne soient pas un privilège, mais un socle commun de liberté, de participation et de bien-être », a insisté Claudia Curiel de Icaza. La formule sonne comme un programme politique déguisé en slogan culturel : la lecture comme infrastructure démocratique, comme vaccin contre l’exclusion sociale.

Cette vision s’inscrit dans une doctrine internationale désormais bien balisée. L’UNESCO rappelle que la littératie reste un défi global et que l’accès équitable à la culture écrite constitue un levier majeur de cohésion sociale et d’autonomie individuelle.

Au Mexique, des programmes d’alphabétisation communautaires existent déjà, souvent expérimentaux, parfois héroïques, mais encore incapables de réduire les fractures territoriales persistantes.

Une gouvernance à l’épreuve des résultats

Le Conseil promet une orientation vers des « résultats vérifiables », avec une méthodologie de suivi dès 2026. Reste la question classique : cette nouvelle instance saura-t-elle dépasser la fragmentation institutionnelle chronique ?

Ces dernières années, les acteurs du secteur ont multiplié les diagnostics sévères : absence de pilotage fédéral, dispersion des initiatives, dépendance à des cycles politiques courts et imprévisibles. Dans ce paysage, la « République lectrice » fonctionne comme un horizon performatif, un mythe mobilisateur, presque une fiction politique.

Sa réalisation dépendra de budgets, de coordination interinstitutionnelle et, surtout, d’une capacité à transformer les gestes quotidiens : ouvrir une bibliothèque, acheter un livre, lire à voix haute, transmettre le goût du texte. L’histoire jugera si ce Conseil est un tournant stratégique ou un nouvel artefact rhétorique dans la longue saga des politiques culturelles latino-américaines.

