Les bibliothèques scolaires font leur grand retour : pourquoi les élèves lisent de nouveau

À Hillcrest High School, dans le district scolaire de Dallas, les étagères se vident plus vite qu’elles ne se remplissent. Manga, fantasy, romans graphiques : les élèves empruntent, renouvellent, reviennent. Ce phénomène, loin d’être anecdotique, s’inscrit dans une dynamique plus large qui traverse l’ensemble du Dallas Independent School District (ISD).

« L’objectif est de rendre la lecture personnelle. Une fois que les élèves se rendent compte qu’il y a quelque chose ici pour eux, ils commencent à se sentir chez eux dans la bibliothèque », explique Nina Canales, responsable de la médiathèque de l’établissement. La bibliothèque devient un espace respirable, presque un sas de décompression dans le tumulte scolaire, relate The Hub.

Les chiffres confirment cette impression. Les prêts et renouvellements sont passés de 147 339 à 169 768 en un an, tandis que plus de 356 000 livres ont été empruntés au premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026, soit une progression de plus de 62 000 volumes. Une croissance rapide, qui contraste avec le discours dominant sur la désaffection des jeunes pour la lecture.

Réinventer la bibliothèque scolaire

Ce regain d’intérêt tient en partie à une transformation profonde des espaces. Fauteuils, présentations thématiques, clubs de lecture : la bibliothèque n’est plus une salle austère, mais un lieu d’expérimentation culturelle.

Cette évolution rejoint les conclusions de travaux menés en bibliothéconomie : la présence de bibliothécaires qualifiés et la médiation adaptée sont déterminantes pour attirer les adolescents. Des études rappellent ainsi que les professionnels dédiés jouent un rôle central dans la fréquentation et l’engagement des jeunes lecteurs, en particulier au collège et au lycée.

La politique anti-smartphones

Autre facteur déterminant : la restriction de l’usage des téléphones pendant la journée scolaire. Le Texas impose désormais des « zones sans appareils » dans les établissements, interdisant l’utilisation de dispositifs personnels durant les cours.

À Dallas, cette politique s’inscrit dans un mouvement plus large observé aux États-Unis : plus de la moitié des États ont adopté ou envisagent des interdictions similaires, dans l’objectif de réduire les distractions numériques et d’améliorer l’engagement scolaire.

« Sans les téléphones comme distraction, ils découvrent davantage ce qu’il y a sur les étagères », souligne Patricia Alvarado-Barnes, directrice des services de bibliothèque. L’hypothèse est étayée par la recherche : des études montrent que les interdictions de smartphones peuvent améliorer les résultats scolaires et le comportement des élèves, notamment chez les plus fragiles.

Lecture, sociabilité et construction de soi

Au-delà des chiffres, l’expérience décrite par les élèves révèle une dimension sociale et psychologique. L’un évoque un espace « productif et tranquille », l’autre parle d’un environnement qui l’a rendu « plus optimiste ».

Les travaux sociologiques convergent : la bibliothèque agit comme un lieu de socialisation culturelle et d’affirmation identitaire. Des enquêtes montrent que la fréquentation régulière des bibliothèques constitue un facteur déterminant dans la construction du goût de lire chez les adolescents, et qu’elle renforce la motivation intrinsèque à la lecture.

Un signal faible, mais stratégique

Ce phénomène local intervient dans un contexte paradoxal. Le Texas reste confronté à une crise de littératie, avec près d’un adulte sur cinq en difficulté de lecture et un classement national peu flatteur. Le regain d’emprunts observé à Dallas apparaît donc comme un contrepoint significatif, un laboratoire de politiques éducatives qui combinent design des espaces, médiation culturelle et régulation du numérique.

L’objectif du district — atteindre un million de prêts d’ici la fin de l’année scolaire — témoigne d’une ambition qui dépasse l’indicateur statistique. « Nous voulons qu’ils aient beaucoup lu et qu’ils soient prêts, non seulement pour l’école, mais aussi pour le monde », insiste Patricia Alvarado-Barnes.

Derrière cette phrase, une intuition forte : la bibliothèque scolaire n’est pas seulement un service, mais une infrastructure symbolique. Dans un environnement saturé d’écrans, elle redevient un lieu d’ancrage, un territoire où l’attention se reconquiert page après page.

