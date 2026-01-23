À Grenoble, la librairie de l'imaginaire se bat pour son avenir

Installée rue Bayard depuis 2006, Omerveilles revendique une identité à part. « Grâce aux livres, grâce à la littérature, les murs s’effacent, la peinture défraîchie disparaît. Ceux qui ont poussé la porte du “petit” local entrent tout d’un coup dans un univers à part, unique », décrit Frédéric Fromenty, porteur de la collecte.

« Une marge bénéficiaire flirtant avec le zéro »

Libraire depuis vingt-deux ans, ce dernier parle d’un métier « au carrefour de l’érudition et du commerce », avec pour « sacerdoce la religion du livre ». Mais il rappelle aussi sa fragilité : « Une marge bénéficiaire flirtant avec le zéro. » Dans ces conditions, l’équilibre reste précaire, et les derniers mois l’ont encore fragilisé.

À Grenoble, Frédéric Fromenty assure lui-même l’essentiel de la présence en boutique, la spécialisation en littératures de l’Imaginaire nécessitant une expertise qu’il est difficile de transmettre rapidement. Sa présence régulière à Voiron permet, de son côté, de contenir les coûts de personnel.

Avant l’ouverture de la librairie grenobloise, il a exercé comme libraire ambulant, notamment à Paris, et pendant une dizaine d’années comme libraire des Rencontres de Sèvres, un rendez-vous majeur des littératures de l’Imaginaire. Un parcours qui l’a conduit à tisser des liens étroits avec auteurs, autrices et éditeurs, aujourd’hui encore mobilisés pour soutenir la librairie.

Une procédure de sauvegarde en septembre

En toile de fond, c’est l’entreprise qui porte la librairie qui traverse une zone de fortes turbulences : la page de collecte évoque notamment une baisse des ventes de la boutique voironnaise et des difficultés internes entre associés, ayant « ébranlé sa fragile architecture globale ». Malgré des mesures jugées positives, leurs effets tardent à se faire sentir, ce qui a conduit à une demande de procédure de sauvegarde en septembre 2025.

Contacté par ActuaLitté, Frédéric Fromenty ne souhaite pas détailler certains éléments, en raison de procédures en cours. Il accepte néanmoins d’éclairer le contexte général : l’entreprise regroupe deux librairies dans deux villes, Omerveilles à Grenoble et Au Librius à Voiron, lancée en 2012, et spécialisée BD / manga. Bien que réalisant un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent du fait de sa spécialisation, cette librairie n'en est pas moins fragile qu'Omerveilles.

La situation s’est tendue après le déménagement, fin 2022-début 2023, dans un local plus vaste, accompagné d’un loyer plus élevé et d’un prêt bancaire conséquent, garanti sur les biens personnels du libraire. Cette fragilité s’est accrue dans un contexte défavorable : les travaux du centre-ville de Voiron, de janvier à mi-novembre 2025, ont fortement réduit la fréquentation, « de moitié les jours de marché », tandis que les achats de mangas et de BD se sont contractés, sous l’effet conjugué de la baisse du pouvoir d’achat et de la hausse des prix des livres.

En 2023 et 2024, le chiffre d’affaires est resté stagnant alors que les charges de structure et de personnel avaient fortement augmenté. « Avec la petite équipe sur place, aujourd’hui composée de deux équivalents temps plein, nous faisons beaucoup d’efforts pour nous réinventer et garder la tête hors de l’eau », explique Frédéric Fromenty. En 2025, l’activité est revenue à un niveau légèrement supérieur à celui de 2019, confirmant la fin de « la bulle post-Covid » à Voiron. Une collecte est également prévue pour Au Librius.

Des achats « au comptant » et des nouveautés plus difficiles à tenir

Au quotidien, la procédure de sauvegarde ne se traduit pas seulement par un suivi administratif renforcé. « Il y a une partie administrative et comptable supplémentaire ».

Mais l’effet le plus immédiat, pour une librairie, se joue aussi du côté des approvisionnements. « Concrètement, les livres doivent désormais être payés comptant, facture par facture, avant même leur réception. » Conséquence : une charge de travail accrue, et un impact sur l’arrivée des nouveautés, avec des délais et des difficultés d’organisation avec certains services comptables.

Tous les trois mois, la procédure impose un travail lourd de projections et de tableaux, qui mobilise plusieurs semaines et éloigne le libraire de son cœur de métier.

Librairie Omerveilles, à Grenoble. Frédéric Fromenty.

Maintenir une dynamique

La collecte assume clairement sa finalité : sécuriser une partie des dépenses de structure pour « envisager les prochains mois avec plus de sérénité ». Le libraire est formel : « Si une part non négligeable des besoins de base est couverte par la collecte, alors l’aventure pourra continuer. »

Frédéric Fromenty justifie le montant visé : « J’ai fixé l’objectif à 15.000 €, car c’est ce qui correspond au coût de fonctionnement minimal de la boutique sur une année. » Il précise : « Il faut bien comprendre que 15.000 € de dons, c’est l’équivalent de 45.000 € de chiffre d’affaires. » En cause, une réalité bien connue des libraires : sur un livre, la marge représente environ un tiers du prix de vente.

En parallèle, le libraire met en avant la dynamique qu’il s’efforce de maintenir : rencontres en boutique, animations et présence sur les salons.

Des paliers façon fantasy, et une communauté mobilisée

La campagne se distingue aussi par sa présentation : les paliers de financement reprennent des codes de fantasy et de jeu de rôle, chaque niveau correspondant à une dépense concrète (assurance, charges, électricité, chauffage, matériel, loyers). À 100 %, l’objectif couvrirait les factures et loyers de 2026. Au-delà, la collecte financerait progressivement le salaire du libraire, jusqu’à un an complet en cas de succès maximal.

Après une première semaine de campagne, Frédéric Fromenty constate une mobilisation rapide : « On est déjà pratiquement à 30 % de la somme. » Il y voit le signe d’un fort attachement à un lieu devenu emblématique. « Les gens sont attachés à la librairie grenobloise », observe-t-il, évoquant aussi les nombreux messages de soutien reçus d’auteurs, d’autrices, d’éditeurs et de lecteurs. « Tous ces gens-là m’envoient des messages, ils m’encouragent à continuer, à ne pas fermer cette boutique. »

Au-delà du financement immédiat, l’équipe souligne que la collecte vise aussi à dégager du temps et de l’énergie pour se concentrer sur la trajectoire de l’entreprise dans le cadre de la sauvegarde : démontrer la capacité à rembourser le passif, renforcer les ventes, poursuivre les rencontres, animations et salons.

Un avenir incertain

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, plusieurs scénarios ont été examinés pour redresser la situation. Parmi eux figurait une option radicale : cesser l’exploitation de la librairie grenobloise, réduire l’effectif à Voiron et recentrer l’activité sur un seul point de vente. Le libraire assume au contraire le choix de défendre un projet plus engageant, fondé sur le maintien d’Omerveilles, son ancrage local et le lien construit de longue date avec ses lecteurs.

Et si l’objectif n’était pas atteint, la campagne conserverait malgré tout une fonction de point d’appui. Frédéric Fromenty n’exclut pas, à terme, d’autres pistes. Parmi les idées évoquées avec certains clients figure notamment la possibilité d’une forme associative ou collective, sans modèle arrêté à ce stade.

Une option encore « très nébuleuse », reconnaît-il, mais qui permettrait de repenser le fonctionnement de la librairie et de sortir d’une gestion sous contrainte permanente. « D’avoir une somme qui arrive et qui permet de continuer de fonctionner, ça évite d’être toujours dans l’urgence », souligne le libraire, pour qui la collecte pourrait, quoi qu’il arrive, constituer le premier jalon d’une transformation à plus long terme.

La collecte est accessible en ligne et reste ouverte à celles et ceux qui souhaitent soutenir la librairie Omerveilles et contribuer à la poursuite de cette aventure singulière au cœur de l’Imaginaire grenoblois.

