Editis élargit les fonctions de Denis Olivennes à la direction générale

À compter du 2 février, Catherine Lucet est nommée vice-présidente du conseil d’administration d’Editis. Elle prendra la présidence du comité stratégique et de prospective du groupe et continuera de représenter l’entreprise au bureau du Syndicat national de l’édition (SNE).

Parallèlement, les attributions de Denis Olivennes sont élargies avec sa nomination à la direction générale. Il sera chargé de conduire, avec les équipes d’Editis, la poursuite de la stratégie de développement engagée par le groupe.

Dans un communiqué Catherine Lucet indique : « Je suis ravie de pouvoir continuer à servir Editis dans un nouveau rôle et je remercie chaleureusement Denis et le Conseil de leur confiance. Ces deux dernières années ont été très intenses pour les équipes et je suis fière du chemin parcouru ensemble. Beaucoup reste à accomplir et elles peuvent compter sur moi. »

De son côté, Denis Olivennes remercie Catherine Lucet « du travail remarquable effectué depuis deux ans pour remettre Editis sur les rails du succès. Je la remercie aussi de continuer à nous accompagner en tant que Vice-présidente du conseil d'administration et présidente du comité stratégique ainsi qu'au bureau du SNE. Son apport est grand et son rôle précieux. Avec les équipes d’Editis, dont le professionnalisme et l’implication sont exemplaires, nous poursuivrons cette dynamique ».

Selon l’entreprise, cette réorganisation de la gouvernance vise à assurer la continuité du projet stratégique initié il y a deux ans et à en soutenir l’accélération.

Photographie : Denis Olivennes, en 2016 (Human Rights for All FIDH Worlwide Human Rights Movement, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com