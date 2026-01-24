C’est une expérience profondément personnelle

Ni méthode clé en main ni discours théorique : 12 ateliers d’écriture créative, d’Isabelle Mercat-Maheu, propose une approche sensible et progressive de l’écriture. À travers le regard de Louise, libraire au Rêve du papillon, le livre se révèle comme un outil d’accompagnement, pensé pour lever les blocages et remettre la pratique au centre.
Le 24/01/2026 par Inès Lefoulon
Publié le :
24/01/2026
Il y a des livres qui promettent des méthodes, d’autres qui délivrent des recettes. 12 ateliers d’écriture créative, d’Isabelle Mercat-Maheu, se tient ailleurs. À l’écart des manuels normatifs, il avance à pas feutrés, presque humblement, comme un compagnon de travail posé à portée de main.
C’est cette singularité que Louise, libraire à La librairie Le Rêve du papillon, met en mots au fil d’un entretien dense, attentif, traversé par une même conviction : écrire ne relève pas d’un don, mais d’une pratique.
Un entretien à découvrir dans le podcast de notre dernière émission, Paroles de libraires :
D’emblée, le livre est présenté comme une invitation à entrer dans le geste. Pas une théorie de plus sur l’écriture, mais « une invention à passer à l’acte », structurée autour de douze ateliers conçus pour débloquer, déplacer, relancer. Louise insiste sur ce point : « la proposition du livre d’Isabelle, c’est vraiment unique ». Chaque atelier s’appuie sur un extrait différent, sur des voix multiples, des biographies d’auteurs, des textes parfois inattendus. Rien n’est figé. Tout circule.
Ce qui frappe la libraire, c’est cette manière de faire dialoguer lecture et écriture sans hiérarchie. « Il faut lire si on veut écrire. Je ne peux pas imaginer écrire sans lecture », rappelle-t-elle. Le livre agit ainsi comme un passeur : entre les textes des autres et les siens, entre l’analyse et l’élan, entre le regard critique et l’abandon nécessaire.
L’ouvrage ne se lit pas comme un roman. Louise y revient souvent : « Ce n’est pas un livre qu’on va lire du début jusqu’à la fin ». On y pioche, on y revient, on s’y arrête. Cette liberté de circulation correspond à la réalité de l’écriture elle-même : discontinue, fragile, parfois entravée. La fameuse angoisse de la page blanche, Louise la nomme sans détour : « the dreaded writer’s block ». Elle n’en fait pas un drame, plutôt une étape. « Ça nous arrive à tous », dit-elle, avant d’ajouter qu’il ne faut pas s’en laisser impressionner.
Les ateliers proposés par Isabelle Mercat-Maheu cherchent précisément à désamorcer cette peur. Écrire sans s’autocensurer, sortir la matière brute avant de la retravailler, accepter l’imperfection. « Ne pas éditer en temps réel d’écriture, mais juste sortir les choses », insiste Louise. L’écriture devient alors une expérience profondément personnelle, presque intime, mais jamais solitaire.
Ce qui traverse tout l’entretien, c’est cette idée d’un triangle fécond : la vie des écrivains, leur pensée, et la matière qu’ils produisent. Louise parle d’une fascination ancienne pour cette relation. « C’est vraiment un triangle fascinant », dit-elle, soulignant combien le livre parvient à réunir ces dimensions sans les appauvrir. « Elle va directement vers l’essence des textes et l’essence des écrivains ».
En librairie, cette singularité se traduit concrètement. Le livre n’est pas cantonné à un rayon unique. « Je l’ai éparpillé un peu partout », explique Louise. Ni tout à fait développement personnel, ni simple guide pratique, l’ouvrage touche des lecteurs différents : grands lecteurs, écrivants discrets, curieux. « Je pense que toute personne passionnée du livre, quelque part, a un écrivain ou une écrivaine qui existe ».
Loin des injonctions, 12 ateliers d’écriture créative agit comme une réserve. « Un livre qu’on écoute, qu’on met en pratique, puis qu’on rouvre quelques jours plus tard ». Sa force est peut-être là : dans cette disponibilité silencieuse, dans cette capacité à accompagner sans contraindre. À donner, simplement, le courage d’oser écrire.
Une rencontre est également prévue autour de 12 ateliers d’écriture créative. Isabelle Mercat-Maheu sera accueillie à la librairie Le Rêve du papillon, pour un temps d’échange intitulé « Rencontre, discussion et fantaisies autour de l’écriture ». Le rendez-vous se tiendra jeudi 29 janvier à 18h30, au 7 rue des Fossés-Saint-Jacques, à Paris. L’occasion de prolonger, à voix haute et en présence, les propositions du livre.
