Audiobooks en hausse, poches en chute : la fracture des formats

Le marché américain de l’édition continue d’évoluer dans une dynamique modeste mais positive. Selon le dernier rapport StatShot publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus totaux de l’industrie ont progressé de 1,9 % en novembre 2025 par rapport à novembre 2024, atteignant 1,2 milliard de dollars. Sur les onze premiers mois de l’année, la croissance s’établit à 0,5 %, pour un chiffre d’affaires cumulé de 13,6 milliards de dollars.

Ce léger rebond s’inscrit dans une trajectoire déjà observée au fil de l’année : après plusieurs mois marqués par des fluctuations, le marché montre une stabilité relative, sans toutefois retrouver des rythmes de croissance plus vigoureux. Les rapports mensuels précédents faisaient déjà état d’une progression modérée, avec un chiffre d’affaires global en hausse de 0,4 % à la fin octobre 2025.

Le livre grand public soutenu par le relié et l’audio

Le segment Trade (livres grand public) constitue le moteur principal de cette progression mensuelle. En novembre, il affiche une hausse de 3,1 %, à 972 millions de dollars. La performance repose avant tout sur le relié, en progression de 7,3 %, tandis que le poche recule de 1,9 %. Le format mass market poursuit, lui, sa contraction spectaculaire.

Côté numérique, les ebooks progressent de 2,1 %, mais c’est surtout l’audiobook numérique qui confirme son statut de levier de croissance : +15,8 % sur un mois. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance structurelle : le livre audio s’est imposé comme l’un des segments les plus dynamiques du marché américain, avec une croissance annuelle à deux chiffres sur plusieurs exercices.

Sur l’ensemble de l’année, la photographie est plus nuancée : les revenus Trade reculent de 1,7 %, confirmant une érosion persistante du poche et un tassement des ventes globales, malgré la résilience du relié et de l’audio.

Religieux et professionnel : des trajectoires divergentes

Les presses religieuses enregistrent une performance notable, avec une progression de 7,5 % en novembre. Le relié constitue là aussi le principal moteur, tandis que le poche recule. Sur l’année, le segment progresse modestement (+1,7 %), confirmant sa relative stabilité dans un contexte éditorial incertain.

À l’inverse, l’édition professionnelle (business, médecine, droit, technique) reste sous pression : stable sur le mois, elle accuse une baisse de 8,3 % depuis janvier. Une tendance déjà observée au cours des précédents rapports StatShot, qui pointaient un recul structurel de ce segment en 2025.

Un marché en équilibre instable

En filigrane, novembre 2025 confirme une tendance lourde : le marché américain du livre progresse, mais lentement, porté par quelques segments dynamiques et freiné par l’érosion d’autres formats. L’industrie reste ainsi engagée dans une transition structurelle, où l’innovation numérique cohabite avec la résilience du papier, sans que l’un ne supplante totalement l’autre.

Crédits photo : nextvoyage CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com