Remise du Prix des lecteurs de livres en grands caractères à l’Institut des jeunes aveugles – Louis Braille

Le prix a été attribué au roman Le vent souffle sur Little Balmoral, de Sophie Jomain, publié en grands caractères par les éditions de La Loupe. L’ouvrage faisait partie des cinq finalistes proposés au vote des lecteurs lors du second tour, organisé du 18 décembre 2025 au 14 janvier 2026.

La cérémonie s’est tenue à l’Institut des jeunes aveugles – Louis Braille, boulevard des Invalides à Paris, en présence de nombreux invités.

Matthieu Rondeau, président de l’association Les Amis des grands caractères et fondateur de la Librairie des Grands Caractères, a rappelé les objectifs du Prix et l’attention particulière portée à la qualité de conception des livres en grands caractères destinés aux personnes malvoyantes.

Madame Laure Nouzille, présidente de la Fondation MAAF Initiatives et Handicap, a remis le trophée à Valérie Leaud, directrice éditoriale des Les éditions de La Loupe, saluant ainsi le travail éditorial mené autour de ce roman.

Après avoir évoqué la volonté des éditions de La Loupe de garantir l’accessibilité de leurs ouvrages aux personnes déficientes visuelles, Valérie Leaud a lu un message de l’autrice, particulièrement touchant.

Ainsi s’achève la première édition 2026 du Prix des lecteurs de livres en grands caractères, portée par l’engagement des lecteurs, des éditeurs et des partenaires en faveur d’une lecture accessible.

Par Dépêche

